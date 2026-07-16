Paide thắng đậm Hegelmann Litauen ở vòng loại Conference League Paide đánh bại Hegelmann Litauen 3-0 tại vòng loại đầu tiên UEFA Europa Conference League trên sân Pärnu Rannastaadion, với các bàn thắng của Sohna, Badamosi và Piht; kết quả này giúp Paide tận hưởng chiến thắng, còn Hegelmann Litauen nhận thất bại nặng nề.

Paide 3 - 0 Hegelmann Litauen Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Paide tiếp đón Hegelmann Litauen.

17' Paide mở tỷ số nhờ M. P. Sohna Phút 17', M. P. Sohna dứt điểm ghi bàn cho Paide sau đường kiến tạo của D. Luts, đưa đội chủ nhà vượt lên 1-0 trước Hegelmann Litauen.

27' D. Slendzoka nhận thẻ vàng Phút 27, D. Slendzoka của Hegelmann Litauen nhận thẻ vàng khi đội khách đang bị Paide dẫn 1-0.

39' V. Radonja nhận thẻ vàng Phút 39, V. Radonja của Hegelmann Litauen nhận thẻ vàng. Paide vẫn đang dẫn 1-0 trong thế trận có phần bất lợi cho đội khách.

42' A. Badamosi nhân đôi cách biệt cho Paide Phút 42', A. Badamosi lập công cho Paide sau đường kiến tạo của M. P. Sohna, nâng tỷ số lên 2-0. Paide đang tạo ra khoảng cách đáng kể trước khi hiệp một khép lại.

44' R. Nigula nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 44', R. Nigula của Paide nhận thẻ vàng. Đây là lời nhắc nhở cho Paide trong những phút cuối hiệp một, khi họ đang dẫn 2-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Hegelmann Litauen thay người đầu hiệp hai Phút 46', Hegelmann Litauen đưa A. Kaulinis vào sân thay C. Duke. Đội khách lập tức điều chỉnh nhân sự sau khi bị Paide dẫn 2-0.

46' Hegelmann Litauen điều chỉnh đầu hiệp hai Phút 46', Hegelmann Litauen đưa D. Tibell vào sân thay A. Njoya. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai khi đội khách đang bị Paide dẫn 2-0.

46' Paide thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', Paide đưa Daniel Cabral vào sân thay R. Nigula. Đội chủ nhà tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế đang dẫn trước Hegelmann Litauen.

46' Paide thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', S. Luts vào sân thay M. Miller bên phía Paide. Đội chủ nhà bước vào hiệp hai với lợi thế 2-0.

62' Paide đưa K. Piht vào sân Phút 62', Paide thay người: K. Piht vào sân, D. Luts rời sân. Đội chủ nhà thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn 2-0 trước Hegelmann Litauen.

64' Hegelmann Litauen thay đổi nhân sự Phút 64, A. Shchedryi vào sân thay E. Kausinis bên phía Hegelmann Litauen. Đang bị dẫn trước, đội khách có thể kỳ vọng sự thay đổi này tạo thêm sức bật.

66' Paide thay người khi đang dẫn 2-0 Phút 66', H. Anier vào sân thay A. Badamosi, khi Paide đang dẫn 2-0. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự trong thế trận thuận lợi.

69' K. Piht giúp Paide nới rộng cách biệt Phút 69, K. Piht lập công, giúp Paide nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Hegelmann Litauen. Paide đang duy trì thế trận áp đảo với lợi thế rất lớn.

72' Hegelmann Litauen thay người phút 72 Phút 72', Hegelmann Litauen điều chỉnh nhân sự khi D. Kazlauskas vào sân thay V. Armanavicius. Đây là sự bổ sung đáng chú ý trong bối cảnh Paide đang tạo cách biệt lớn.

73' M. Lilander vào sân, Andrade rời trận Phút 73', Paide đưa M. Lilander vào sân thay Andrade. Đây là sự điều chỉnh diễn ra sau khi Paide nới rộng cách biệt ở phút 69.

81' O. Hoim nhận thẻ vàng ở phút 81 Phút 81, O. Hoim của Paide nhận thẻ vàng. Paide vẫn đang nắm lợi thế lớn khi dẫn 3-0.

KT Kết thúc: Paide 3-0 Hegelmann Litauen Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 00:54 17/07/2026

Đội hình chính thức Paide Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tarmo Kink Hegelmann Litauen Sơ đồ 4-4-2 · HLV Mikel Aramburu Erneta 99 Ebrima Jarju 7 Edgar Tur 27 Nikita Baranov 3 Victor Hugo 4 Pedro Andrade Drozina 10 Martin Miller 28 Oskar Hoim 11 Pa Modou Sohna 77 Daniel Luts 30 Abdourahman Badamosi 24 Romet Nigula 31 Rokas Bagdonavičius 26 Domas Slendzoka 18 Rimvydas Sadauskas 30 Barry Isaac 37 Vedad Radonja 21 Esmilis Kausinis 8 Vilius Armanavičius 16 Matijus Remeikis 7 Carlos Duke 11 Abdel Kader Njoya 77 Wesley Dự bị Paide 12 Marko Meerits 56 Mattias Sapp 2 Michael Lilander 6 Daniel Cabral 8 Henrik Ojamaa 14 Momodou Jobarteh 16 Aleksandr Šurõgin 17 Pa Abdou Cham 19 Siim Luts Hegelmann Litauen 1 Lukas Paukštė 80 Lukas Kolendo 5 Ángel Puerto 24 Rokas Sinkevičius 6 Abdoul Harouna 9 Donatas Kazlauskas 10 Samuel Oum Gouet 19 Dominykas Pašilys 45 Artem Shchedryi Cập nhật đội hình lúc 22:35 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Paide sẽ đối đầu Hegelmann Litauen tại UEFA Europa Conference League lúc 23:00 ngày 16/07/2026 trên sân Paide linnastaadion. Đây là cuộc so tài có bối cảnh cân bằng khi cả hai đội đều vừa trải qua một trận hòa ở lần ra sân gần nhất.

Hai đội cùng khởi đầu từ trạng thái thận trọng

Phong độ gần nhất của Paide được ghi nhận bằng một trận hòa. Hegelmann Litauen cũng có kết quả tương tự. Khi không đội nào sở hữu lợi thế rõ ràng từ màn trình diễn gần nhất, cuộc đấu tại Paide linnastaadion nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát những thời điểm quan trọng thay vì sự chênh lệch phong độ.

Với Paide, việc thi đấu trên sân nhà tạo ra bối cảnh thuận lợi về mặt không gian và sự chủ động trong cách nhập cuộc. Tuy nhiên, trận hòa gần nhất cũng cho thấy đội bóng này cần duy trì sự tập trung xuyên suốt trận đấu để biến quyền chủ động thành những cơ hội cụ thể.

Ở phía đối diện, Hegelmann Litauen bước vào trận đấu với nền tảng tương tự. Đội khách không bị đặt vào thế phải phản ứng trước một đối thủ đang có chuỗi kết quả vượt trội. Điều đó có thể giúp họ tiếp cận trận đấu với sự kiên nhẫn, ưu tiên giữ cự ly đội hình và chờ thời điểm chuyển trạng thái.

Lịch sử đối đầu không tạo ra khoảng cách

Hai đội mới có một lần đối đầu gần nhất, và kết quả là hòa. Paide chưa thắng, trong khi Hegelmann Litauen cũng chưa giành chiến thắng trong cuộc chạm trán này. Xu hướng đó củng cố nhận định rằng hai đội không có ưu thế đối đầu rõ rệt để dựa vào trước trận.

Đáng chú ý, khi dữ liệu đối đầu chỉ cho thấy một trận hòa, những kết luận mạnh về ưu thế lịch sử sẽ không phù hợp. Thay vào đó, trọng tâm sẽ nằm ở cách mỗi đội xử lý áp lực trong trận đấu cụ thể này, đặc biệt là khả năng duy trì cấu trúc khi trận đấu chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Điểm then chốt về chiến thuật

Paide có thể hướng đến một cách tiếp cận chủ động hơn nhờ lợi thế sân nhà, nhưng sự chủ động này cần đi kèm kiểm soát rủi ro. Nếu đẩy đội hình lên quá nhanh, họ có thể để lộ khoảng trống khi mất bóng. Ngược lại, nếu triển khai bóng đủ kiên nhẫn, Paide sẽ có cơ hội kéo giãn hàng phòng ngự Hegelmann Litauen và tạo ra những tình huống tấn công có tổ chức hơn.

Hegelmann Litauen nhiều khả năng sẽ chú trọng sự chắc chắn trong giai đoạn đầu. Trước một đối thủ có kết quả gần nhất tương đồng, đội khách không cần thay đổi cấu trúc một cách vội vàng. Khả năng giữ cự ly giữa các tuyến, hạn chế sai lầm khi tranh chấp và chuyển sang tấn công nhanh sẽ là những yếu tố có thể giúp Hegelmann Litauen tạo khác biệt.

Do dữ liệu không cung cấp đội hình dự kiến, cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật cụ thể, chưa thể xác định những cá nhân hay vị trí trực tiếp quyết định thế trận. Vì vậy, cuộc đấu nhiều khả năng sẽ được nhìn nhận qua sự cân bằng tập thể và khả năng thích ứng của hai đội trong từng giai đoạn.

Nhận định trước trận

Paide và Hegelmann Litauen cùng có trận hòa ở lần ra sân gần nhất, đồng thời từng bất phân thắng bại trong lần đối đầu được ghi nhận. Những dữ kiện này cho thấy đây là cặp đấu khó phân định, nơi sự kiên nhẫn và tính kỷ luật có thể quan trọng không kém khả năng tấn công.

Paide có lợi thế sân đấu, còn Hegelmann Litauen sở hữu điểm tựa từ việc hai đội chưa tạo ra khoảng cách trong kết quả đối đầu gần nhất. Trận đấu vì thế có thể diễn ra giằng co, với ưu thế thay đổi theo từng thời điểm. Đội kiểm soát tốt hơn các tình huống chuyển trạng thái và tận dụng hiệu quả cơ hội tạo ra sẽ nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh cân bằng này.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Paide · 0 thắng 1 hòa Hegelmann Litauen · 0 thắng Hegelmann Litauen 1 - 1 Paide Hòa

Paide 5 trận gần nhất H T H T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Hegelmann Litauen 5 trận gần nhất H H B H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới