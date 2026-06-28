Panama 0-2 Anh: Anh giành chiến thắng Anh đứng trước cơ hội lớn để xây chắc ngôi đầu bảng khi đối đầu với Panama, đội bóng đang xếp cuối bảng sau hai trận toàn thua. Trận đấu diễn ra vào lúc 04:00 ngày 28/06/2026 tại MetLife Stadium.

Panama 0 - 2 Anh Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu

Panama tiếp đón Anh.



Panama tiếp đón Anh. 45' Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.



Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0. 46' Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.



Hiệp 2 bắt đầu. 46' Thay người

Phút 46' (Panama): T. Rodriguez vào sân thay J. Fajardo.



Phút 46' (Panama): T. Rodriguez vào sân thay J. Fajardo. 53' Thẻ vàng

Phút 53': J. Fajardo (Panama) nhận thẻ vàng (Holding).



Phút 53': J. Fajardo (Panama) nhận thẻ vàng (Holding). 60' Thẻ vàng

Phút 60': J. Quansah (Anh) nhận thẻ vàng (Roughing).



Phút 60': J. Quansah (Anh) nhận thẻ vàng (Roughing). 62' BÀN THẮNG! Anh (0-1)

Phút 62': J. Bellingham (Anh) lập công (kiến tạo: B. Saka). Tỷ số: 0 - 1.



Phút 62': (Anh) lập công (kiến tạo: B. Saka). Tỷ số: 0 - 1. 63' Thay người

Phút 63' (Anh): J. Quansah vào sân thay D. Spence.



Phút 63' (Anh): J. Quansah vào sân thay D. Spence. 63' Thay người

Phút 63' (Anh): B. Saka vào sân thay N. Madueke.



Phút 63' (Anh): B. Saka vào sân thay N. Madueke. 67' BÀN THẮNG! Anh (0-2)

Phút 67': H. Kane (Anh) lập công (kiến tạo: J. Bellingham). Tỷ số: 0 - 2.



Phút 67': (Anh) lập công (kiến tạo: J. Bellingham). Tỷ số: 0 - 2. 71' Thay người

Phút 71' (Panama): Y. Barcenas vào sân thay I. Diaz.



Phút 71' (Panama): Y. Barcenas vào sân thay I. Diaz. 71' Thay người

Phút 71' (Panama): J. Rodriguez vào sân thay A. Londono.



Phút 71' (Panama): J. Rodriguez vào sân thay A. Londono. 71' Thay người

Phút 71' (Anh): J. Bellingham vào sân thay E. Eze.



Phút 71' (Anh): J. Bellingham vào sân thay E. Eze. 84' Thẻ vàng

Phút 84': A. Andrade (Panama) nhận thẻ vàng (Holding).



Phút 84': A. Andrade (Panama) nhận thẻ vàng (Holding). 84' Thay người

Phút 84' (Anh): E. Anderson vào sân thay J. Henderson.



Phút 84' (Anh): E. Anderson vào sân thay J. Henderson. 84' Thay người

Phút 84' (Anh): H. Kane vào sân thay O. Watkins.



Phút 84' (Anh): H. Kane vào sân thay O. Watkins. 88' Thay người

Phút 88' (Panama): C. Harvey vào sân thay A. Quintero.



Phút 88' (Panama): C. Harvey vào sân thay A. Quintero. 88' Thay người

Phút 88' (Panama): J. Gutierrez vào sân thay E. Davis.



Phút 88' (Panama): J. Gutierrez vào sân thay E. Davis. KT Kết thúc: Panama 0-2 Anh

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 2.



Cập nhật lúc 06:00 28/06/2026

Cơ hội bứt phá của đại diện châu Âu

Trận đấu giữa Panama và Anh tại MetLife Stadium mang ý nghĩa trái ngược hoàn toàn cho hai đội bóng. Trong khi Anh đang thênh thang con đường đi tiếp với vị trí dẫn đầu bảng, Panama lại đang đứng trước nguy cơ rời giải sớm sau những kết quả thất vọng. Đây là thời điểm quan trọng để đội tuyển Anh khẳng định bản lĩnh của một ứng cử viên hàng đầu trước khi bước vào các vòng đấu loại trực tiếp.

Phong độ trái ngược giữa hai đội

Nhìn vào những diễn biến gần đây, Anh đang duy trì được sự ổn định cần thiết. Trong hai trận đấu gần nhất, đội bóng này đã giành được một trận thắng và một trận hòa, tích lũy được 4 điểm để vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Lối chơi của Anh cho thấy sự chủ động, giúp họ nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.

Ngược lại, Panama đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Đội bóng này đã để thua cả hai trận đấu gần nhất và hiện đang dậm chân ở vị trí cuối bảng với 0 điểm. Áp lực tâm lý sau những thất bại liên tiếp là rào cản lớn nhất mà Panama phải vượt qua nếu muốn tạo nên bất ngờ trước một đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt.

Lịch sử ủng hộ tuyển Anh

Số liệu thống kê cũng đang nghiêng hẳn về phía Anh. Trong lần đối đầu duy nhất giữa hai đội được ghi nhận, Anh đã giành chiến thắng trước Panama. Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ hiện tại, đại diện châu Âu đang nắm giữ mọi lợi thế trước giờ bóng lăn.

Mục tiêu của Anh trong trận đấu này không gì khác ngoài 3 điểm để củng cố vị thế dẫn đầu. Trong khi đó, Panama sẽ phải nỗ lực hết mình để tìm kiếm những điểm số đầu tiên tại giải đấu năm nay, dù thử thách tại MetLife Stadium được dự báo là vô cùng gian nan.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

24/06/2018: Anh 6 - 1 Panama

Phong độ gần đây của Panama

24/06/2026: Panama 0-1 Croatia (Thua)

18/06/2026: Ghana 1-0 Panama (Thua)

07/06/2026: Panama 1-1 Bosnia & Herzegovina (Hòa)

04/06/2026: Panama 4-2 Dominican Republic (Thắng)

01/06/2026: Brazil 6-2 Panama (Thua)

Phong độ gần đây của Anh

24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)

18/06/2026: Anh 4-2 Croatia (Thắng)

11/06/2026: Anh 3-0 Costa Rica (Thắng)

07/06/2026: Anh 1-0 New Zealand (Thắng)

01/04/2026: Anh 0-1 Nhật Bản (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Anh 1 4 DW Panama 4 0 LL

Phong độ và thống kê đội

Panama (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: LL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 2 (1 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Anh (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Panama: Không có thông tin chấn thương

England: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: England

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 10%

Hòa: 45%

Khách thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Combo Winner : England and -3.5 goals

Cập nhật đội hình lúc 03:25 28/06/2026

Đội hình chính thức

Panama

Sơ đồ: 5-4-1

HLV: Thomas Christiansen

Đội hình xuất phát:

22. Orlando Mosquera (G)

23. Amir Murillo (D)

4. Fidel Escobar (D)

3. José Córdoba (D)

16. Andrés Andrade (D)

26. Jorge Gutiérrez (D)

6. Cristian Martínez (M)

11. Yoel Bárcenas (M)

14. Carlos Harvey (M)

7. José Luis Rodríguez (M)

9. Tomás Rodríguez (F)

Dự bị:

12. César Samudio

1. Luis Mejía

15. Éric Davis

13. Jiovany Ramos

25. Roderick Miller

2. César Blackman

5. Edgardo Fariña

20. Aníbal Godoy

21. César Yanis

8. Adalberto Carrasquilla

19. Alberto Quintero

10. Ismael Díaz

24. Azarias Londoño

17. José Fajardo

18. Cecilio Waterman

Anh

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Thomas Tuchel

Đội hình xuất phát:

1. Jordan Pickford (G)

26. Jarell Quansah (D)

2. Ezri Konsa (D)

6. Marc Guéhi (D)

3. Nico O'Reilly (D)

8. Elliot Anderson (M)

10. Jude Bellingham (M)

7. Bukayo Saka (M)

17. Morgan Rogers (M)

11. Marcus Rashford (M)

9. Harry Kane (F)

Dự bị: