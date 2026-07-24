Panathinaikos thắng Paks, chủ nhà rút ngắn bất thành ở vòng loại Conference League Panathinaikos đánh bại Paks 2-1 tại Fehérvári úti stadion ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League, qua đó giành chiến thắng còn đội chủ nhà chỉ kịp rút ngắn cách biệt nhưng không thể tránh thất bại.

Paks 1 - 2 Panathinaikos Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Paks tiếp đón Panathinaikos.

41' Panathinaikos mở tỷ số từ pha phản lưới Phút 41', G. Vas (Paks) đá phản lưới nhà, giúp Panathinaikos mở tỷ số 0-1. Panathinaikos vươn lên sau một tình huống đáng tiếc của Paks.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Paks thay người đầu hiệp hai Phút 46', Paks điều chỉnh nhân sự khi M. Gyorfi vào sân thay M. Szekszardi. Đội chủ nhà hy vọng sự thay đổi này sẽ tạo thêm sức sống cho mặt trận tấn công.

47' Panathinaikos kiểm soát thế trận sau giờ nghỉ Sau giờ nghỉ, Panathinaikos đang dẫn 0-1 và chiếm ưu thế về kiểm soát bóng với 42% - 58%. Paks vẫn chưa tạo được khác biệt trong khâu dứt điểm khi tổng số lần sút là 7 - 7, còn đội khách nhỉnh hơn ở khả năng đưa bóng trúng đích với 0 - 1.

53' T. Tsapras nhận thẻ vàng Phút 53, T. Tsapras của Panathinaikos nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Tripping. Panathinaikos vẫn đang dẫn 0-1.

55' A. Gnezda Cerin nhận thẻ vàng Phút 55, A. Gnezda Cerin của Panathinaikos nhận thẻ vàng. Đội khách cần chơi thận trọng hơn trong thời gian còn lại khi đang dẫn trước Paks.

56' S. Andino giúp Panathinaikos nới rộng cách biệt Phút 56, S. Andino lập công, giúp Panathinaikos nhân đôi cách biệt trước Paks. Tỷ số hiện là 0-2, lợi thế đang nghiêng rõ về đội khách.

59' Panathinaikos kiểm soát thế trận Phút 59' , Panathinaikos vẫn nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 40% so với 60% của Paks và nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm, 7 so với 9. Tuy nhiên, thế trận chưa hoàn toàn một chiều khi Paks vẫn có cơ hội, dù cả hai đội mới có 0 so với 1 pha dứt điểm trúng đích.

62' Paks thay người sau cách biệt 0-2 Phút 62', Paks đưa D. Bode vào sân thay J. Szalai. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Paks đang bị Panathinaikos dẫn 0-2.

62' Paks thay người ở phút 62 Phút 62', Paks đưa K. Horvath vào sân thay K. Papp. Sự điều chỉnh này đến trong lúc Paks đang bị dẫn 0-2 và cần tìm kiếm thêm sức bật.

62' Paks thay người ở phút 62 Phút 62', M. Peto vào sân thay J. Hahn, khi Paks đang bị Panathinaikos dẫn 0-2. Đây là sự điều chỉnh nhân sự của Paks trong nỗ lực tìm kiếm thay đổi ở chặng còn lại.

64' Panathinaikos thay người ở phút 64 Phút 64, P. Chirivella vào sân thay A. Gnezda Cerin bên phía Panathinaikos. Đội khách đang dẫn 0-2, và sự thay đổi này có thể giúp họ duy trì thế trận trong phần còn lại.

64' Panathinaikos thay người ở phút 64 Phút 64', Panathinaikos đưa E. Rastoder vào sân thay A. Tetteh. Với lợi thế 0-2, sự điều chỉnh này có thể giúp đội bóng duy trì sự chủ động trong phần còn lại.

69' Panathinaikos thay người ở phút 69 Phút 69, F. Pellistri vào sân thay A. Zaroury bên phía Panathinaikos. Đội khách đang dẫn Paks 0-2 và tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong thế trận thuận lợi.

69' Panathinaikos thay người ở phút 69 Phút 69, P. Pantelidis vào sân thay S. Andino bên phía Panathinaikos. Đội khách thực hiện điều chỉnh trong thế đang dẫn Paks 2-0.

71' D. Bode thắp lại hy vọng cho Paks Phút 71', D. Bode ghi bàn cho Paks sau đường kiến tạo của K. Horvath, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 trước Panathinaikos. Bàn thắng đến đúng lúc, giúp Paks nhen lại hy vọng trong phần còn lại của trận đấu.

71' Panathinaikos kiểm soát thế trận Phút 71', Panathinaikos vẫn nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 43% - 57% và nhỉnh hơn về dứt điểm 12 - 14. Paks đang chịu sức ép, đặc biệt khi đội khách vượt trội ở các pha dứt điểm trúng đích 0 - 3 và dẫn 0-2.

79' Panathinaikos thay người ở phút 79 Phút 79', Panathinaikos thay người: S. Kontouris vào sân, A. Jagusic rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi Panathinaikos đang dẫn Paks 2-1.

82' Paks thay người ở phút 82 Phút 82', Paks đưa H. Kuzma vào sân thay B. Lenzser. Paks cần thêm sức tấn công trong những phút cuối để tìm bàn gỡ.

83' Panathinaikos kiểm soát thế trận cuối trận Phút 83', Panathinaikos đang dẫn Paks 1-2 và nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng với tỷ lệ 42%-58%. Hai đội cùng có 14-14 pha dứt điểm, nhưng Panathinaikos tỏ ra sắc bén hơn khi có 2-3 cú sút trúng đích.

90+1' Pantelidis nhận thẻ vàng ở phút bù giờ Phút 90+1', P. Pantelidis (Panathinaikos) nhận thẻ vàng vì Tripping. Thẻ phạt đến khi Paks đang bị Panathinaikos dẫn 1-2.

KT Kết thúc: Paks 1-2 Panathinaikos Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 02:54 24/07/2026

Paks Thống kê Panathinaikos 40% Kiểm soát bóng 60% 14 Dứt điểm 17 2 Trúng đích 5 4 Phạt góc 4 9 Phạm lỗi 12 5 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Santino Andino Panathinaikos 1 bàn Dániel Böde Paks 1 bàn Kevin Horváth Paks 1 kiến tạo · điểm 7 Márió Zeke Paks Điểm 7.5 Milán Győrfi Paks Điểm 7.5 Ahmed Touba Panathinaikos Điểm 7.3

Thông tin trận đấu

Paks sẽ đối đầu Panathinaikos tại Fehérvári úti stadion trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 24/07/2026.

Đây là cuộc so tài có dữ liệu tham chiếu khá hạn chế. Nguồn thông tin hiện có chỉ ghi nhận một lần hai đội gặp nhau gần nhất, vì vậy mọi đánh giá về tương quan sức mạnh cần được đặt trong bối cảnh thận trọng.

Thế đối đầu nghiêng về Panathinaikos

Ở lần đối đầu gần nhất được thống kê, Paks chưa giành chiến thắng và cũng không có trận hòa, trong khi Panathinaikos là đội giành kết quả tốt hơn. Chi tiết này tạo ra lợi thế tâm lý nhất định cho đại diện Hy Lạp trước cuộc tái đấu.

Tuy nhiên, chỉ một lần chạm trán không đủ để hình thành kết luận chắc chắn về xu hướng đối đầu lâu dài. Paks sẽ có cơ hội thể hiện cách tiếp cận khác khi được thi đấu tại Fehérvári úti stadion, còn Panathinaikos cần chứng minh kết quả trước đó không chỉ là dấu ấn đơn lẻ.

Trận đấu khó đoán vì thiếu dữ liệu phong độ

Không có thống kê được cung cấp về phong độ gần đây, vị trí, điểm số hoặc thành tích sân nhà và sân khách của hai đội. Vì vậy, chưa thể xác định đội nào đang có chuỗi kết quả ổn định hơn hay bên nào nắm ưu thế rõ rệt về mặt hiệu suất.

Dữ liệu về đội hình dự kiến và các cầu thủ vắng mặt cũng chưa được nêu. Điều này khiến việc đánh giá ảnh hưởng từ nhân sự, cũng như khả năng thay đổi cấu trúc thi đấu của mỗi đội, chưa thể thực hiện một cách đáng tin cậy.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trong điều kiện thông tin chiến thuật cụ thể không có sẵn, trọng tâm của trận đấu nhiều khả năng sẽ nằm ở cách hai đội xử lý những thời điểm chuyển trạng thái. Paks cần tận dụng sự chủ động trên sân nhà để tạo sức ép hợp lý, đồng thời tránh để khoảng trống phía sau hàng phòng ngự bị khai thác.

Ở chiều ngược lại, Panathinaikos có thể bước vào trận đấu với sự tự tin từ kết quả đối đầu gần nhất. Khả năng duy trì cự ly đội hình và kiểm soát nhịp độ sẽ đặc biệt quan trọng, bởi một trận đấu cân bằng có thể được quyết định bởi cách mỗi bên phản ứng sau những tình huống mất bóng.

Nhận định

Panathinaikos đang có điểm tựa từ lần đối đầu gần nhất, nhưng lợi thế đó chưa đủ để khẳng định cục diện trận đấu tại Fehérvári úti stadion. Paks có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu duy trì được sự chặt chẽ và tận dụng tốt những thời điểm kiểm soát bóng.

Với dữ liệu hiện có, đây là trận đấu chưa thể nghiêng hẳn về một phía. Kết quả nhiều khả năng phụ thuộc vào khả năng tổ chức, tính kỷ luật và hiệu quả xử lý các cơ hội của hai đội, thay vì một ưu thế thống kê toàn diện đã được xác lập.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Paks · 0 thắng 0 hòa Panathinaikos · 1 thắng Paks 0 - 1 Panathinaikos PAN

Paks 5 trận gần nhất B B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Panathinaikos 5 trận gần nhất T B T T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới