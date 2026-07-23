Tin mới

    Panevėžys và FK Tobol Kostanay níu chân nhau ở vòng loại Conference League

    Tuệ Nhân23/07/2026 17:41

    Panevėžys hòa FK Tobol Kostanay 1-1 tại vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League trên sân Aukštaitija Stadium, khiến cả hai đội cùng rời sân mà chưa tạo được lợi thế rõ ràng.

    Panevėžys1 - 1FK Tobol KostanayKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Panevėžys tiếp đón FK Tobol Kostanay.

    • 22'V. Paulauskas nhận thẻ vàng

      Phút 22, V. Paulauskas của Panevėžys nhận thẻ vàng. Đây là lời nhắc nhở để cầu thủ này và đội chủ nhà thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

    • 35'L. Guerra nhận thẻ vàng

      Phút 35, L. Guerra của FK Tobol Kostanay nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt thứ hai trong trận đấu, khi Panevėžys và FK Tobol Kostanay vẫn đang giằng co.

    • 41'FK Tobol Kostanay thay người ở phút 41

      Phút 41, D. Ustimenko vào sân thay S. Busurmanov bên phía FK Tobol Kostanay. Trận đấu tại Aukštaitija Stadium vẫn đang giữ thế cân bằng.

    • 45'S. Keita đưa Panevėžys vượt lên

      Phút 45', S. Keita lập công, giúp Panevėžys mở tỷ số 1-0 trước FK Tobol Kostanay.

    • 45+2'S. Keita nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ

      Phút 45+2', S. Keita của Panevėžys nhận thẻ vàng. Đội bóng này vừa vượt lên dẫn trước, nhưng cần giữ sự tỉnh táo trong những phút còn lại của hiệp một.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'A. Talal vào sân đầu hiệp hai

      Phút 46', FK Tobol Kostanay đưa A. Talal vào sân thay D. Zhumat. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai khi đội khách đang bị Panevėžys dẫn 1-0.

    • 58'K. Asamoah nhận thẻ vàng

      Phút 58, K. Asamoah (Panevėžys) nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Panevėžys cần giữ sự thận trọng để bảo toàn lợi thế đang có.

    • 60'Tagybergen bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền

      Phút 60', A. Tagybergen (FK Tobol Kostanay) sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội khách. Panevėžys vẫn dẫn 1-0.

    • 63'P. Bizoza nhận thẻ vàng

      Phút 63', P. Bizoza (Panevėžys) nhận thẻ vàng sau một tình huống tranh chấp. Panevėžys tiếp tục phải nhận thẻ trong thế đang dẫn FK Tobol Kostanay 1-0.

    • 71'Panevėžys thay người ở phút 71

      Phút 71, Panevėžys điều chỉnh nhân sự: O. Kurtsev vào sân thay K. Asamoah.

    • 71'Panevėžys điều chỉnh nhân sự ở phút 71

      Phút 71', Panevėžys thay người: M. Bacanin vào sân, N. Petkevicius rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội chủ nhà trong những phút cuối.

    • 71'Panevėžys thay người ở phút 71

      Phút 71', Panevėžys điều chỉnh nhân sự khi S. Kouadio vào sân thay V. Paulauskas. Sự thay đổi này giúp đội chủ nhà làm mới đội hình trong phần còn lại của trận đấu.

    • 72'FK Tobol Kostanay điều chỉnh nhân sự

      Phút 72', FK Tobol Kostanay thay người: A. Zuev vào sân thay L. Guerra. Đội khách có sự điều chỉnh khi đang bị Panevėžys dẫn 1-0.

    • 77'Panevėžys thay người ở phút 77

      Phút 77, Panevėžys điều chỉnh nhân sự khi J. Bopesu vào sân thay D. Balsys. Đội chủ nhà vẫn đang bảo toàn lợi thế 1-0 trước FK Tobol Kostanay.

    • 84'N. Cavnic gỡ hòa cho FK Tobol Kostanay

      Phút 84, N. Cavnic lập công từ đường kiến tạo của A. Tagybergen, đưa FK Tobol Kostanay gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đến muộn giúp đội khách trở lại cuộc đua trong những phút cuối.

    • 86'U. Milovanovic nhận thẻ vàng ở phút 86

      Phút 86, U. Milovanovic của FK Tobol Kostanay nhận thẻ vàng. Trong thế trận đang có tỷ số 1-1, chiếc thẻ này khiến những phút cuối thêm phần căng thẳng.

    • 86'FK Tobol Kostanay thay người ở phút 86

      Phút 86, FK Tobol Kostanay đưa P. Ndiaye vào sân thay N. Cavnic. Sau bàn gỡ ở phút 84, đội khách tiếp tục điều chỉnh khi trận đấu đang ở thế cân bằng 1-1.

    • 88'Panevėžys thay người ở phút 88

      Phút 88', Panevėžys đưa J. Janusevskis vào sân thay I. Asante. Trong thế trận đang cân bằng, sự điều chỉnh muộn này có thể giúp Panevėžys làm mới đội hình ở những phút cuối.

    • KTKết thúc: Panevėžys 1-1 FK Tobol Kostanay

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

    Cập nhật lúc 00:26 24/07/2026

    Đội hình chính thức
    Panevėžys
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Toni Korkeakunnas
    FK Tobol Kostanay
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Romashchenko
    1
    Vytautas Černiauskas
    28
    Ernestas Burdzilauskas
    33
    Seydina Keita
    13
    Strahinja Kerkez
    66
    Dovydas Balsys
    77
    Parfait Bizoza
    6
    Matas Ramanauskas
    34
    Isaac Asante
    79
    Valdas Paulauskas
    27
    Kwadwo Asamoah
    24
    Nauris Petkevičius
    1
    Sultan Busurmanov
    21
    Nauryzbek Zhagorov
    4
    Nemanja Cavnić
    72
    Rayan Senhadji
    25
    Antonio Boršić
    8
    Askhat Tagybergen
    6
    Maksim Myakish
    10
    Islam Chesnokov
    19
    Dauren Zhumat
    30
    Luis Guerra
    18
    Uroš Milovanović
    Dự bị
    Panevėžys
    12 Liudvikas Valius22 Arijus Brazinskas5 Miano van den Bos15 Justinas Janusevskis25 Ignas Lukosevicius95 Joël Bopesu8 Salomon Kouadio17 Oleksandr Kurtsev80 Elivelto Ribeiro Dantas
    FK Tobol Kostanay
    35 Yuriy Melikhov44 Danil Ustimenko3 Roman Asrankulov5 Pape Alioune Ndiaye22 Aleksandr Marochkin14 Amine Talal17 Aleksander Zuev56 Emin Mussayev57 Azamat Zinadin
    Cập nhật đội hình lúc 22:03 23/07/2026

    Panevėžys sẽ chạm trán FK Tobol Kostanay tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu được ấn định diễn ra vào 23/07/2026 lúc 22:30 trên sân Aukstaitijos Stadium.

    Thông tin trận đấu

    Cuộc đối đầu giữa Panevėžys và FK Tobol Kostanay sẽ diễn ra tại Aukstaitijos Stadium. Đây là những thông tin được xác nhận về địa điểm và thời gian của trận đấu.

    Hiện chưa có thêm dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chiến thuật hay dự đoán kết quả mà không suy đoán ngoài thông tin được cung cấp.

    Nhận định trước trận

    Panevėžys có lợi thế sân nhà khi tiếp đón FK Tobol Kostanay tại Aukstaitijos Stadium. Tuy nhiên, lợi thế này chưa đủ để xác định cục diện trận đấu nếu thiếu các số liệu về màn trình diễn gần đây và tình hình nhân sự của hai đội.

    Diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội tổ chức thế trận, khả năng kiểm soát bóng và hiệu quả trong các tình huống tấn công. Những yếu tố này cần được đánh giá thêm khi có thông tin đầy đủ hơn về đội hình dự kiến và phong độ của Panevėžys cùng FK Tobol Kostanay.

    Kết luận

    Panevėžys và FK Tobol Kostanay sẽ gặp nhau vào 23/07/2026 lúc 22:30 tại Aukstaitijos Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Với các dữ kiện hiện có, trận đấu được xác định về thời gian, địa điểm và cặp đấu, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận đội nào chiếm ưu thế.

    Panevėžys
    5 trận gần nhất
    BHBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    FK Tobol Kostanay
    5 trận gần nhất
    HTBTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Panevėžys và FK Tobol Kostanay níu chân nhau ở vòng loại Conference League
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO