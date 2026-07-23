Panevėžys và FK Tobol Kostanay níu chân nhau ở vòng loại Conference League Panevėžys hòa FK Tobol Kostanay 1-1 tại vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League trên sân Aukštaitija Stadium, khiến cả hai đội cùng rời sân mà chưa tạo được lợi thế rõ ràng.

Panevėžys 1 - 1 FK Tobol Kostanay Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Panevėžys tiếp đón FK Tobol Kostanay.

22' V. Paulauskas nhận thẻ vàng Phút 22, V. Paulauskas của Panevėžys nhận thẻ vàng. Đây là lời nhắc nhở để cầu thủ này và đội chủ nhà thận trọng hơn trong phần còn lại của trận đấu.

35' L. Guerra nhận thẻ vàng Phút 35, L. Guerra của FK Tobol Kostanay nhận thẻ vàng. Đây là thẻ phạt thứ hai trong trận đấu, khi Panevėžys và FK Tobol Kostanay vẫn đang giằng co.

41' FK Tobol Kostanay thay người ở phút 41 Phút 41, D. Ustimenko vào sân thay S. Busurmanov bên phía FK Tobol Kostanay. Trận đấu tại Aukštaitija Stadium vẫn đang giữ thế cân bằng.

45' S. Keita đưa Panevėžys vượt lên Phút 45', S. Keita lập công, giúp Panevėžys mở tỷ số 1-0 trước FK Tobol Kostanay.

45+2' S. Keita nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 45+2', S. Keita của Panevėžys nhận thẻ vàng. Đội bóng này vừa vượt lên dẫn trước, nhưng cần giữ sự tỉnh táo trong những phút còn lại của hiệp một.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' A. Talal vào sân đầu hiệp hai Phút 46', FK Tobol Kostanay đưa A. Talal vào sân thay D. Zhumat. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai khi đội khách đang bị Panevėžys dẫn 1-0.

58' K. Asamoah nhận thẻ vàng Phút 58, K. Asamoah (Panevėžys) nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi. Panevėžys cần giữ sự thận trọng để bảo toàn lợi thế đang có.

60' Tagybergen bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền Phút 60', A. Tagybergen (FK Tobol Kostanay) sút hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội khách. Panevėžys vẫn dẫn 1-0.

63' P. Bizoza nhận thẻ vàng Phút 63', P. Bizoza (Panevėžys) nhận thẻ vàng sau một tình huống tranh chấp. Panevėžys tiếp tục phải nhận thẻ trong thế đang dẫn FK Tobol Kostanay 1-0.

71' Panevėžys thay người ở phút 71 Phút 71, Panevėžys điều chỉnh nhân sự: O. Kurtsev vào sân thay K. Asamoah.

71' Panevėžys điều chỉnh nhân sự ở phút 71 Phút 71', Panevėžys thay người: M. Bacanin vào sân, N. Petkevicius rời trận. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý của đội chủ nhà trong những phút cuối.

71' Panevėžys thay người ở phút 71 Phút 71', Panevėžys điều chỉnh nhân sự khi S. Kouadio vào sân thay V. Paulauskas. Sự thay đổi này giúp đội chủ nhà làm mới đội hình trong phần còn lại của trận đấu.

72' FK Tobol Kostanay điều chỉnh nhân sự Phút 72', FK Tobol Kostanay thay người: A. Zuev vào sân thay L. Guerra. Đội khách có sự điều chỉnh khi đang bị Panevėžys dẫn 1-0.

77' Panevėžys thay người ở phút 77 Phút 77, Panevėžys điều chỉnh nhân sự khi J. Bopesu vào sân thay D. Balsys. Đội chủ nhà vẫn đang bảo toàn lợi thế 1-0 trước FK Tobol Kostanay.

84' N. Cavnic gỡ hòa cho FK Tobol Kostanay Phút 84, N. Cavnic lập công từ đường kiến tạo của A. Tagybergen, đưa FK Tobol Kostanay gỡ hòa 1-1. Bàn thắng đến muộn giúp đội khách trở lại cuộc đua trong những phút cuối.

86' U. Milovanovic nhận thẻ vàng ở phút 86 Phút 86, U. Milovanovic của FK Tobol Kostanay nhận thẻ vàng. Trong thế trận đang có tỷ số 1-1, chiếc thẻ này khiến những phút cuối thêm phần căng thẳng.

86' FK Tobol Kostanay thay người ở phút 86 Phút 86, FK Tobol Kostanay đưa P. Ndiaye vào sân thay N. Cavnic. Sau bàn gỡ ở phút 84, đội khách tiếp tục điều chỉnh khi trận đấu đang ở thế cân bằng 1-1.

88' Panevėžys thay người ở phút 88 Phút 88', Panevėžys đưa J. Janusevskis vào sân thay I. Asante. Trong thế trận đang cân bằng, sự điều chỉnh muộn này có thể giúp Panevėžys làm mới đội hình ở những phút cuối.

KT Kết thúc: Panevėžys 1-1 FK Tobol Kostanay Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 00:26 24/07/2026

Đội hình chính thức Panevėžys Sơ đồ 4-3-3 · HLV Toni Korkeakunnas FK Tobol Kostanay Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Romashchenko 1 Vytautas Černiauskas 28 Ernestas Burdzilauskas 33 Seydina Keita 13 Strahinja Kerkez 66 Dovydas Balsys 77 Parfait Bizoza 6 Matas Ramanauskas 34 Isaac Asante 79 Valdas Paulauskas 27 Kwadwo Asamoah 24 Nauris Petkevičius 1 Sultan Busurmanov 21 Nauryzbek Zhagorov 4 Nemanja Cavnić 72 Rayan Senhadji 25 Antonio Boršić 8 Askhat Tagybergen 6 Maksim Myakish 10 Islam Chesnokov 19 Dauren Zhumat 30 Luis Guerra 18 Uroš Milovanović Dự bị Panevėžys 12 Liudvikas Valius 22 Arijus Brazinskas 5 Miano van den Bos 15 Justinas Janusevskis 25 Ignas Lukosevicius 95 Joël Bopesu 8 Salomon Kouadio 17 Oleksandr Kurtsev 80 Elivelto Ribeiro Dantas FK Tobol Kostanay 35 Yuriy Melikhov 44 Danil Ustimenko 3 Roman Asrankulov 5 Pape Alioune Ndiaye 22 Aleksandr Marochkin 14 Amine Talal 17 Aleksander Zuev 56 Emin Mussayev 57 Azamat Zinadin Cập nhật đội hình lúc 22:03 23/07/2026

Panevėžys sẽ chạm trán FK Tobol Kostanay tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu được ấn định diễn ra vào 23/07/2026 lúc 22:30 trên sân Aukstaitijos Stadium.

Thông tin trận đấu

Cuộc đối đầu giữa Panevėžys và FK Tobol Kostanay sẽ diễn ra tại Aukstaitijos Stadium. Đây là những thông tin được xác nhận về địa điểm và thời gian của trận đấu.

Hiện chưa có thêm dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá cụ thể về ưu thế chiến thuật hay dự đoán kết quả mà không suy đoán ngoài thông tin được cung cấp.

Nhận định trước trận

Panevėžys có lợi thế sân nhà khi tiếp đón FK Tobol Kostanay tại Aukstaitijos Stadium. Tuy nhiên, lợi thế này chưa đủ để xác định cục diện trận đấu nếu thiếu các số liệu về màn trình diễn gần đây và tình hình nhân sự của hai đội.

Diễn biến trận đấu nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách mỗi đội tổ chức thế trận, khả năng kiểm soát bóng và hiệu quả trong các tình huống tấn công. Những yếu tố này cần được đánh giá thêm khi có thông tin đầy đủ hơn về đội hình dự kiến và phong độ của Panevėžys cùng FK Tobol Kostanay.

Kết luận

Panevėžys và FK Tobol Kostanay sẽ gặp nhau vào 23/07/2026 lúc 22:30 tại Aukstaitijos Stadium trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Với các dữ kiện hiện có, trận đấu được xác định về thời gian, địa điểm và cặp đấu, nhưng chưa đủ cơ sở để kết luận đội nào chiếm ưu thế.

Panevėžys 5 trận gần nhất B H B B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới FK Tobol Kostanay 5 trận gần nhất H T B T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới