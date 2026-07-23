85' PAOK dẫn trước dù Dynamo kiểm soát bóng

Phút 85', Dynamo Kyiv vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn với 58 - 42, nhưng PAOK mới là đội tạo ra sức ép đáng kể hơn trước khung thành khi dẫn 2 - 3 và dứt điểm 8 - 13, trong đó có 4 - 7 lần trúng đích. Dynamo cần đẩy cao đội hình, còn PAOK có thể trông chờ những pha phản công để bảo toàn lợi thế.