PAOK ngược dòng hạ Dynamo Kyiv, chủ nhà trắng tay trên sân nhà
PAOK ngược dòng thắng Dynamo Kyiv 3-2 tại Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky nhờ các bàn của Konstantelias, Zafeiris và Santamaria; Dynamo Kyiv chỉ có Brazhko và Lonwijk lập công nhưng vẫn nhận thất bại.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Dynamo Kyiv tiếp đón PAOK.
- 3'Brazhko lập công, Dynamo Kyiv vượt lên
Phút 3, Volodymyr Brazhko lập công, đưa Dynamo Kyiv vượt lên dẫn trước PAOK. Bàn thắng sớm giúp Dynamo Kyiv nắm lợi thế ngay từ đầu trận.
- 13'PAOK gỡ hòa sau 13 phút
Phút 13, Giannis Konstantelias lập công sau đường kiến tạo của Christos Zafeiris, đưa PAOK gỡ hòa. Trận đấu sớm trở nên cân bằng sau hai bàn thắng trong 13 phút đầu.
- 13'Dynamo Kyiv nhỉnh hơn về kiểm soát
Phút 13’, Dynamo Kyiv đang nhỉnh hơn về kiểm soát với thời lượng cầm bóng 54 - 46, nhưng PAOK mới là đội dứt điểm nhiều hơn với 1 - 2. Thế trận vẫn khá giằng co khi hai đội hòa 1 - 1, còn số lần trúng đích là 1 - 1.
- 14'Taison vào sân sau khi PAOK gỡ hòa
Phút 14', Taison vào sân thay Taha Ali, ngay sau khi PAOK đưa trận đấu về thế quân bình.
- 25'Thế trận giằng co sau 25 phút
Phút 25', Dynamo Kyiv nhỉnh hơn đôi chút về kiểm soát bóng với 51 - 49, nhưng PAOK lại dứt điểm nhiều hơn, 2 - 4. Thế trận giằng co, khi Dynamo Kyiv cầm bóng còn PAOK cho thấy sự sắc bén hơn trong các pha lên bóng.
- 37'Dynamo cầm bóng, PAOK sắc sảo hơn
Sau 37 phút, Dynamo Kyiv nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54 - 46, nhưng PAOK mới là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 3 - 5. PAOK đang dẫn 2-1 và cho thấy sự sắc sảo hơn trong những đợt lên bóng.
- 38'PAOK vượt lên sau bàn thắng của Zafeiris
Phút 38', Christos Zafeiris lập công, đưa PAOK vượt lên dẫn trước Dynamo Kyiv với tỷ số 1-2. PAOK đang cho thấy sự hiệu quả khi liên tiếp ghi bàn sau khi bị dẫn trước.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Matviy Ponomarenko nhận thẻ vàng
Phút 46', Matviy Ponomarenko nhận thẻ vàng ngay đầu hiệp hai. Dynamo Kyiv đang bị PAOK dẫn trước, khiến diễn biến trận đấu thêm phần căng thẳng.
- 49'PAOK sắc bén dù Dynamo cầm bóng nhỉnh hơn
Phút 49', Dynamo Kyiv nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với tỷ lệ 52 - 48, nhưng PAOK mới là đội tạo ra sức ép đáng kể hơn ở các pha kết thúc khi dẫn 8 - 3 về dứt điểm. Thế trận vì vậy vẫn nghiêng về sự chủ động của PAOK, trong khi Dynamo Kyiv phải tìm cách đẩy cao nhịp độ.
- 51'Santamaria nới rộng cách biệt cho PAOK
Phút 51', Baptiste Santamaria lập công sau đường kiến tạo của Giannis Konstantelias, giúp PAOK nâng tỷ số lên 1-3 trước Dynamo Kyiv. Đội khách đang duy trì sức ép và tạo khoảng cách đáng kể.
- 55'Lonwijk vào sân, Dynamo Kyiv thay đổi nhân sự
Phút 55', Justin Lonwijk vào sân thay Oleksandr Pikhalyonok. Dynamo Kyiv có sự điều chỉnh nhân sự sau khi PAOK nâng tỷ số lên 1-3 ở phút 51.
- 55'Bogdan Redushko vào sân thay Voloshyn
Phút 55, Bogdan Redushko được tung vào sân thay Nazar Voloshyn. Trong thế Dynamo Kyiv đang bị dẫn 1-3, sự xuất hiện của Redushko có thể mang đến thêm phương án cho đội chủ nhà.
- 57'Pantelis Hatzidiakos nhận thẻ vàng
Phút 57, Pantelis Hatzidiakos nhận thẻ vàng. PAOK cần giữ sự tỉnh táo khi đang tạo cách biệt đáng kể trước Dynamo Kyiv.
- 61'PAOK sắc bén dù Dynamo Kyiv cầm bóng nhiều hơn
Phút 61, Dynamo Kyiv nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 54 - 46, nhưng PAOK mới là đội tạo sức ép đáng kể hơn nhờ vượt trội ở thống kê dứt điểm 3 - 10. Sự khác biệt còn thể hiện ở số lần trúng đích 2 - 4, cho thấy PAOK tấn công sắc bén và khiến Dynamo Kyiv phải dè chừng.
- 63'Giannis Konstantelias nhận thẻ vàng
Phút 63, Giannis Konstantelias nhận thẻ vàng. PAOK đang dẫn Dynamo Kyiv 1-3, khiến mỗi tình huống va chạm lúc này đều cần được kiểm soát chặt chẽ.
- 68'Dynamo Kyiv thay người ở phút 68
Phút 68, Vitaliy Buyalskyi vào sân thay Mykola Shaparenko. Dynamo Kyiv thực hiện điều chỉnh khi đang bị PAOK dẫn 1-3.
- 68'Yarmolenko vào sân ở phút 68
Phút 68', Andriy Yarmolenko vào sân thay Eduardo Guerrero. Dynamo Kyiv đang bị PAOK dẫn 1-3, và sự xuất hiện của Yarmolenko có thể mang đến thêm phương án tấn công cho đội chủ nhà.
- 73'PAOK nguy hiểm dù ít cầm bóng hơn
Phút 73', Dynamo Kyiv nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 56-44, nhưng PAOK mới là đội tạo ra nhiều mối đe dọa hơn khi dẫn về dứt điểm 4-10 và trúng đích 2-4. Thế trận vì vậy nghiêng về PAOK ở khả năng phản công, còn Dynamo Kyiv phải đẩy cao đội hình tìm bàn.
- 77'Justin Lonwijk rút ngắn cách biệt cho Dynamo Kyiv
Phút 77, Justin Lonwijk lập công sau đường kiến tạo của Vitaliy Buyalskyi, giúp Dynamo Kyiv rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Bàn thắng khiến những phút cuối trở nên đáng chú ý hơn.
- 78'Mady Camara vào sân, PAOK thay đổi nhân sự
Phút 78, Mady Camara vào sân thay Christos Zafeiris. PAOK thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn Dynamo Kyiv 3-2, trong bối cảnh trận đấu vẫn rất căng thẳng.
- 78'Alexander Jeremejeff vào sân phút 78
Phút 78, Alexander Jeremejeff vào sân thay Anestis Mythou, trong lúc Dynamo Kyiv đang bám đuổi PAOK với tỷ số 2-3.
- 83'Dimitrios Chatsidis vào sân phút 83
Phút 83, Dimitrios Chatsidis vào sân thay Andrija Zivkovic. Đây là sự điều chỉnh nhân sự đáng chú ý trong những phút cuối, khi trận đấu vẫn đang diễn ra giằng co.
- 83'Aritz Elustondo vào sân thay Hatzidiakos
Phút 83, Aritz Elustondo vào sân thay Pantelis Hatzidiakos. PAOK có điều chỉnh nhân sự khi đang dẫn Dynamo Kyiv 3-2.
- 85'PAOK dẫn trước dù Dynamo kiểm soát bóng
Phút 85', Dynamo Kyiv vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn với 58 - 42, nhưng PAOK mới là đội tạo ra sức ép đáng kể hơn trước khung thành khi dẫn 2 - 3 và dứt điểm 8 - 13, trong đó có 4 - 7 lần trúng đích. Dynamo cần đẩy cao đội hình, còn PAOK có thể trông chờ những pha phản công để bảo toàn lợi thế.
- 86'Dynamo Kyiv thay người ở phút 86
Phút 86, Valentyn Rubchynskyi vào sân thay Volodymyr Brazhko. Dynamo Kyiv đang bị dẫn 2-3 và cần thêm sức bật trong những phút cuối.
- 88'Cuối trận, Alexander Jeremejeff nhận thẻ vàng
Phút 88, Alexander Jeremejeff nhận thẻ vàng trong những phút cuối trận. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi PAOK vẫn dẫn Dynamo Kyiv 3-2.
- KTKết thúc: Dynamo Kyiv 2-3 PAOK
Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.
Cập nhật lúc 01:56 24/07/2026
Dynamo Kyiv sẽ đối đầu PAOK trong khuôn khổ UEFA Europa League vào lúc 00:00 ngày 24/07/2026. Trận đấu được tổ chức tại Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky, Kyjiv (Kiev).
Bối cảnh trận đấu
Đây là màn so tài giữa Dynamo Kyiv và PAOK tại UEFA Europa League. Với thông tin hiện có, trận đấu được xác định qua cặp đấu, thời gian và địa điểm tổ chức; chưa có dữ liệu về vòng đấu, vị trí của hai đội hoặc mục tiêu cụ thể trong giải.
Địa điểm tổ chức
Stadion Dynamo im. Valery Lobanovsky là nơi diễn ra cuộc đối đầu. Địa điểm này nằm tại Kyjiv (Kiev), theo thông tin trận đấu được cung cấp.
Những điểm chưa thể kết luận
Dữ liệu hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, thành tích đối đầu, lực lượng, cầu thủ vắng mặt hay sơ đồ chiến thuật của Dynamo Kyiv và PAOK. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá đáng tin cậy về ưu thế chiến thuật, khả năng kiểm soát trận đấu hoặc xu hướng kết quả.
Nhận định trước trận
Trận đấu hứa hẹn thu hút sự quan tâm bởi có sự góp mặt của Dynamo Kyiv và PAOK tại UEFA Europa League. Tuy nhiên, việc đánh giá chính xác tương quan giữa hai đội cần thêm thông tin về phong độ, nhân sự và cách tiếp cận chiến thuật. Không có đủ cơ sở để chốt một kịch bản cụ thể cho trận đấu này.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)