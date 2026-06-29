Park Hang-seo cúi đầu xin lỗi, HLV Hong Myung-bo từ chức sau khi Hàn Quốc rời World Cup 2026 Thất bại tại vòng bảng World Cup 2026 khiến bóng đá Hàn Quốc rơi vào khủng hoảng. Phó Chủ tịch KFA Park Hang-seo đã gửi lời xin lỗi chân thành, trong khi HLV Hong Myung-bo chính thức rời ghế nóng.

Hành trình của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã khép lại trong nỗi thất vọng bao trùm. Tại Zapopan (Mexico), nơi đóng quân của đội bóng xứ kim chi, một bầu không khí nặng nề bao trùm buổi họp báo cuối cùng. Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), ông Park Hang-seo, đã thay mặt tổ chức thực hiện hành động cúi đầu xin lỗi trước giới truyền thông và người hâm mộ quê nhà.

Cơn ác mộng tại bảng A và nỗi đau bị loại sớm

Dù được kỳ vọng sẽ tiến sâu với dàn ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu, Hàn Quốc đã không thể vượt qua vòng bảng theo kịch bản nghiệt ngã nhất. Đội bóng của HLV Hong Myung-bo kết thúc chiến dịch với 3 điểm sau 3 lượt trận, một kết quả không đủ để giúp họ ghi tên vào vòng knock-out.

Thắng CH Séc 2-1: Khởi đầu đầy hứa hẹn với 3 điểm trọn vẹn.

Khởi đầu đầy hứa hẹn với 3 điểm trọn vẹn. Thua Mexico 0-1: Thất bại tối thiểu trước đội chủ nhà khiến áp lực đè nặng.

Thất bại tối thiểu trước đội chủ nhà khiến áp lực đè nặng. Thua Nam Phi 0-1: Trận thua quyết định khiến Hàn Quốc dậm chân ở vị trí thứ 3 bảng A.

Đáng chú ý, với chỉ 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại không ấn tượng, Son Heung-min và các đồng đội đã chính thức bị loại khi không thể lọt vào nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Đây được coi là một bước lùi lớn đối với nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Với vai trò Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo là người trực tiếp phụ trách hoạt động của ĐT Hàn Quốc tại World Cup 2026. Tuy nhiên, đội bóng xứ kim chi đã bị loại ngay từ vòng bảng.

HLV Park Hang Seo cúi đầu xin lỗi trước giới truyền thông và người hâm mộ sau khi ĐT Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng World Cup 2026.

Lời xin lỗi từ cấp thượng tầng và sự ra đi của Hong Myung-bo

Trong bài phát biểu đầy cảm xúc, ông Park Hang-seo nhấn mạnh sự nỗ lực của tập thể nhưng thừa nhận kết quả là không thể bào chữa. “Thay mặt LĐBĐ Hàn Quốc, tôi chân thành xin lỗi vì đội tuyển không thể mang đến kết quả như mong đợi. Ban huấn luyện và các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, nhưng chúng tôi đã không thể đền đáp tình cảm của người hâm mộ bằng thành tích xứng đáng”, ông Park chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở lời xin lỗi từ lãnh đạo KFA, biến động lớn nhất đã xảy ra trên băng ghế huấn luyện. HLV trưởng Hong Myung-bo đã chính thức tuyên bố từ chức ngay trong buổi họp báo. Nhà cầm quân 57 tuổi nhận toàn bộ trách nhiệm về mặt chuyên môn và bày tỏ hy vọng đội tuyển sẽ sớm tìm lại vị thế dưới thời một người kế nhiệm mới.

Thất bại tại World Cup 2026 buộc KFA phải thực hiện một cuộc cải tổ sâu rộng. Ông Park Hang-seo khẳng định Liên đoàn sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại quy trình chuẩn bị và rút ra những bài học xương máu để vực dậy niềm tin nơi người hâm mộ trong chu kỳ World Cup tiếp theo.