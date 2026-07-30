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    Parma và Arezzo chia điểm trong trận giao hữu Club Friendlies

    Đại Ngàn30/07/2026 17:07

    Parma hòa Arezzo 1-1 ở Club Friendlies, khép lại trận đấu bất phân thắng bại và khiến cả hai đội cùng rời sân với một điểm.

    📊 Xem thống kê chi tiết trận Parma 1-1 Arezzo: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »
    Parma1 - 1ArezzoKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Parma tiếp đón Arezzo.

    • 8'R. Kouda đưa Parma vượt lên

      Phút 8', R. Kouda lập công, đưa Parma dẫn trước Arezzo 1-0. Đội chủ nhà sớm mở tỷ số và tạo lợi thế trong trận đấu.

    • 40'M. Sala đưa Arezzo trở lại thế cân bằng

      Phút 40', M. Sala lập công cho Arezzo, đưa tỷ số lên 1-1. Đội khách đã kịp gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • KTKết thúc: Parma 1-1 Arezzo

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

    Cập nhật lúc 23:51 30/07/2026

    Thông tin trận đấu

    Parma sẽ đối đầu Arezzo trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 22h00 ngày 30/07/2026.

    Phong độ tạo nên khác biệt

    Parma bước vào cuộc so tài với chuỗi phong độ gần nhất gồm một chiến thắng và một thất bại. Mẫu kết quả này cho thấy đội bóng chưa duy trì được sự ổn định tuyệt đối, nhưng vẫn có cơ sở để hướng đến một màn trình diễn tích cực trong trận giao hữu.

    Trong khi đó, Arezzo trải qua bốn trận gần nhất với một chiến thắng, một trận hòa và hai thất bại. Kết quả này phản ánh sự thiếu ổn định rõ hơn so với Parma, đặc biệt khi số trận không thắng chiếm phần lớn trong chuỗi phong độ được cung cấp.

    Cuộc đấu khó đoán

    Khoảng cách về phong độ không quá lớn nếu chỉ xét số trận gần đây, vì Parma cũng mới thi đấu hai trận trong chuỗi thống kê. Tuy nhiên, Arezzo đang chịu sức ép lớn hơn từ kết quả tổng thể khi đã nhận hai thất bại và chỉ có một chiến thắng trong bốn trận.

    Với tính chất giao hữu, trận đấu có thể được nhìn nhận như cơ hội để hai đội kiểm tra khả năng vận hành và tìm lại sự ổn định. Dù vậy, dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về đội hình, sơ đồ chiến thuật hay cầu thủ vắng mặt, vì thế những đánh giá về cách bố trí nhân sự cần được giữ ở mức thận trọng.

    Nhận định Parma vs Arezzo

    Parma có lợi thế nhất định về xu hướng kết quả khi đối thủ Arezzo đang trải qua chuỗi trận kém ổn định hơn. Thế nhưng, số liệu phong độ của Parma cũng chưa đủ dài để khẳng định một ưu thế rõ ràng. Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và mức độ tập trung của từng đội trong từng thời điểm.

    Nhìn chung, Parma có nền tảng kết quả gần đây sáng hơn, còn Arezzo cần cải thiện sự chắc chắn sau hai thất bại trong bốn trận gần nhất. Đây là cuộc so tài mà diễn biến trên sân sẽ đóng vai trò quan trọng hơn những con số phong độ đơn lẻ.

    Parma
    5 trận gần nhất
    HHTBB
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới
    Arezzo
    5 trận gần nhất
    BBHTB
    4
    Trận
    1-1-2
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 1.8)
    8
    Thủng lưới

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Parma và Arezzo chia điểm trong trận giao hữu Club Friendlies
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