Patrice Evra chỉ ra cách giúp Marcus Rashford cởi bỏ áp lực để bùng nổ tại Man United Huyền thoại Patrice Evra tin rằng Marcus Rashford cần rũ bỏ tâm lý cầu thủ 'gà nhà' để tỏa sáng dưới thời HLV Michael Carrick tại Manchester United.

Sự trở lại của Marcus Rashford đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý tại Manchester United trước thềm mùa giải mới. Sau khi bị huấn luyện viên Ruben Amorim gạt khỏi kế hoạch thi đấu vào tháng 12/2024, tiền đạo người Anh trải qua hành trình cho mượn tại Aston Villa và Barcelona. Tại La Liga, chân sút 28 tuổi thi đấu thăng hoa khi đóng góp 14 bàn thắng cùng 14 đường kiến tạo, sắm vai nhân tố then chốt giúp đội chủ sân Camp Nou bước lên ngôi vô địch.

Tuy nhiên, Barcelona lựa chọn không mua đứt Rashford mà chuyển hướng sang Anthony Gordon. Trở lại Old Trafford dưới sự dẫn dắt của tân thuyền trưởng Michael Carrick, Rashford đứng trước cơ hội lớn để làm lại từ đầu. Đánh giá về sự kiện này, cựu danh thủ Patrice Evra đã đưa ra những góc nhìn chuyên sâu giúp tiền đạo người Anh tái thiết sự nghiệp.

Rashford đang có cơ hội cạnh tranh vị trí trở lại ở Man United. Ảnh: Getty Images

Rũ bỏ cái bóng "tài năng học viện Carrington"

Theo Patrice Evra, rào cản lớn nhất đối với Rashford không nằm ở khía cạnh kỹ thuật hay thể lực, mà xuất phát từ áp lực vô hình của danh xưng cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo CLB. Tại Ngoại hạng Anh, những ngôi sao bản địa thường phải gánh chịu sự khắt khe gấp đôi từ người hâm mộ mỗi khi phong độ sụt giảm.

Chia sẻ về vấn đề này, Evra cho biết: "Tôi không biết liệu có lời nguyền nào cho việc trở lại câu lạc bộ cũ hay không. Nhưng trường hợp của Marcus rất khác biệt vì cậu ấy ra đi khi dư luận không hài lòng. Nếu Marcus trở lại và quên đi việc mình là một sản phẩm của học viện Carrington, quên đi gốc gác Manchester, cậu ấy sẽ thi đấu rất tốt. Cần phải hạ thấp kỳ vọng xuống. Khi người hâm mộ thấy cậu ấy không lùi về hỗ trợ hay chơi kém, họ sẽ lập tức đổ lỗi".

Tín hiệu tích cực cho thấy tiền đạo 28 tuổi đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự thay đổi về mặt tâm lý. Việc Rashford chủ động nhường lại chiếc áo số 10 cho tân binh Matheus Cunha thể hiện tinh thần cởi mở, sẵn sàng bước vào chặng đường mới không còn mang gánh nặng của một biểu tượng biểu trưng.

Bài toán tâm lý từ Michael Carrick

Trái ngược với quyết định đẩy Rashford rời đi của người tiền nhiệm Ruben Amorim, HLV Michael Carrick lại đang chủ động tạo điều kiện để tiền đạo này hòa nhập. Ban huấn luyện Manchester United đánh giá cao sự chuyên nghiệp và thái độ tập luyện của Rashford kể từ ngày hội quân.

Evra phân tích rằng chìa khóa thành công của Carrick nằm ở kỹ năng quản trị nhân sự và nghệ thuật giao tiếp: "Giao tiếp là yếu tố mang tính bước ngoặt. Cuộc trò chuyện giữa Carrick và Rashford sẽ quyết định tất cả. Carrick cần khơi dậy phiên bản tốt nhất của cậu ấy bằng những lời khẳng định tin tưởng, giúp cậu ấy bỏ qua áp lực truyền thông. Rashford vẫn còn nhiều giá trị để cống hiến và chưa hề già".

Trong bối cảnh Manchester United trở lại đấu trường Champions League với lịch thi đấu dày đặc, sự hiện diện của một Rashford sung sức ở hành lang cánh trái hoặc vị trí trung lộ sẽ mang đến bài toán chiến thuật đa dạng cho Carrick.

Rashford vẫn có khả năng đóng góp tốt cho đội hình Man United. Ảnh: Getty Images

Bài toán tuyến giữa và tầm nhìn chuyển nhượng

Bên cạnh câu chuyện cá nhân của Rashford, Patrice Evra cũng đưa ra quan điểm về tình hình lực lượng của Quỷ đỏ. Việc chia tay Casemiro tạo ra khoảng trống lớn ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Dù bộ đôi tân binh Youri Tielemans và Andrey Santos cập bến giúp tuyến giữa gạt bỏ nỗi lo thiếu nhân sự, chấn thương dài hạn của Manuel Ugarte lại buộc đội bóng phải gấp rút đàm phán chiêu mộ Carlos Baleba từ Brighton với mức giá lên tới 65 triệu bảng Anh.

"Tôi hài lòng với Tielemans và Santos, họ giúp khu trung tuyến ổn định hơn sau sự ra đi của Casemiro. Tuy nhiên, để cạnh tranh chức vô địch thì từng đó là chưa đủ. Tôi vẫn thắc mắc tại sao CLB không chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp như Victor Osimhen", Evra nhận định thêm.

Ngoài ra, bài toán nhân sự ở hành lang cánh trái cũng đối mặt nhiều thách thức khi Luke Shaw thường xuyên dính chấn thương, còn Patrick Dorgu có xu hướng thi đấu dâng cao như một tiền vệ cánh. Việc tối ưu hóa tuyến giữa nhằm giải phóng không gian cho Bruno Fernandes sáng tạo, kết hợp với việc hồi sinh phong độ của Rashford, sẽ là hai chìa khóa then chốt quyết định thành bại của Manchester United ở mùa giải năm nay.