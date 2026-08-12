Paul Pogba đàm phán chấm dứt hợp đồng với AS Monaco chỉ sau 6 lần ra sân vì chấn thương AS Monaco thảo luận chấm dứt hợp đồng sớm với Paul Pogba sau một năm. Tiền vệ 33 tuổi chỉ có 6 lần ra sân trước khi tái phát chấn thương gân kheo nghiêm trọng.

Hành trình tái xuất bóng đá đỉnh cao của Paul Pogba tại Ligue 1 sắp sửa khép lại theo kịch bản không ai mong muốn. Câu lạc bộ AS Monaco và ngôi sao người Pháp đang tiến hành các cuộc đàm phán để hủy bỏ hợp đồng sớm theo thỏa thuận chung, chấm dứt mối duyên duy trì vỏn vẹn 12 tháng tại sân Louis II.

Cuộc chia tay không ai mong muốn tại Stade Louis II

Theo các báo cáo uy tín, quá trình thương thảo nhằm chấm dứt hợp đồng hai năm giữa AS Monaco và Paul Pogba đã diễn ra liên tục trong vài tuần qua. Quyết định dứt khoát này nhận được sự đồng thuận cao từ ban lãnh đạo đội bóng công quốc, trong bối cảnh tiền vệ 33 tuổi chỉ đóng góp vỏn vẹn 6 lần ra sân suốt một năm qua.

Pogba chuẩn bị chia tay Monaco. Ảnh: Getty.

Mối quan hệ giữa hai bên đi đến nốt trầm lớn nhất sau khi tiền vệ sinh năm 1993 gặp phải chấn thương gân kheo rất nghiêm trọng tại St. George’s Park trong chuyến du đấu tiền mùa giải ở Anh. Chấn thương mới này dự kiến sẽ khiến nhà vô địch World Cup 2018 phải ngồi ngoài trong nhiều tháng tới, biến kế hoạch nhân sự của đội bóng trở nên bế tắc.

Từ hy vọng tái sinh đến gánh nặng thể trạng

Paul Pogba gia nhập AS Monaco theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm ngoái, không lâu sau khi chính thức chấm dứt hợp đồng với Juventus vào tháng 11/2024. Tiền vệ tài hoa này có trận ra mắt đội bóng công quốc vào tháng 11/2025, đánh dấu lần tái xuất sân cỏ sau 26 tháng xa rời bóng đá chuyên nghiệp.

Trở lại sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giảm án phạt cấm thi đấu vì vi phạm quy định chống doping từ 4 năm xuống 18 tháng, Pogba nhận được rất nhiều kỳ vọng từ ban huấn luyện Monaco. Đội bóng từng đặt mục tiêu đồng hành và hỗ trợ anh lấy lại phong độ thời đỉnh cao. Tuy nhiên, việc liên tục dính chấn thương và thể trạng không đảm bảo đã cản trở mọi nỗ lực chuyên môn.

Động thái chấm dứt giao kèo sớm giúp AS Monaco cắt giảm đáng kể quỹ lương, đồng thời giải phóng một vị trí trong đội hình để dành chỗ cho những phương án nhân sự khả thi hơn cho mùa giải mới.

Nốt trầm trong sự nghiệp của nhà vô địch thế giới

Ở thời kỳ đỉnh cao, Paul Pogba từng là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới. Anh từng có 190 lần ra sân trong màu áo Juventus, đoạt 4 chức vô địch Serie A và sở hữu 91 lần khoác áo tuyển Pháp. Dù vậy, anh đã không còn được gọi lên đội tuyển quốc gia kể từ năm 2022.

Hiện tại, đại diện của Pogba và ban lãnh đạo AS Monaco đang hoàn tất những thủ tục pháp lý cuối cùng để chính thức công bố thông tin này. Việc rời Ligue 1 theo cách này khiến tương lai thi đấu chuyên nghiệp của tiền vệ 33 tuổi tiếp tục rơi vào trạng thái bất định.