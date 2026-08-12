Paul Scholes cho rằng Sandro Tonali toàn diện hơn bản hợp đồng 75 triệu bảng của Arsenal Huyền thoại Paul Scholes cho rằng Sandro Tonali cơ động và vượt trội hơn tân binh Bruno Guimaraes, dù Arsenal vừa chi 75 triệu bảng để nâng cấp tuyến giữa.

Huyền thoại Manchester United, Paul Scholes, vừa đưa ra nhận định gây chú ý khi khẳng định Tottenham Hotspur đang sở hữu một tiền vệ xuất sắc hơn bản hợp đồng bom tấn trị giá 75 triệu bảng của Arsenal, Bruno Guimaraes. Theo Scholes, Sandro Tonali – thương vụ kỷ lục 100 triệu bảng của Tottenham – mới là mẫu cầu thủ toàn diện hơn ở khu vực trung tuyến.

Bruno Guimaraes là bổ sung chất lượng cho Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Góc nhìn từ Paul Scholes: Thể lực và sự cơ động tạo nên khác biệt

Dù thừa nhận Bruno Guimaraes sẽ mang lại cú hích quan trọng giúp Arsenal gia tăng sức mạnh trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh, Paul Scholes vẫn đánh giá Sandro Tonali nhỉnh hơn về nhiều khía cạnh chuyên môn.

Phát biểu trên podcast The Good, The Bad & The Football, cựu danh thủ người Anh phân tích: "Tôi nghĩ Bruno Guimaraes sẽ giúp Arsenal trở thành một đội bóng chơi tốt hơn. Nhưng tôi thực sự cho rằng Sandro Tonali là một cầu thủ giỏi hơn, cậu ấy cơ động và dồi dào thể lực hơn. Tôi không nghĩ Bruno quá ấn tượng về mặt thể chất."

Mikel Arteta và niềm tin vào bản năng chiến binh

Bất chấp góc nhìn của Scholes, HLV Mikel Arteta lại dành trọn sự tin tưởng cho tân binh người Brazil. Thuyền trưởng của Pháo thủ tin rằng sự xuất hiện của Guimaraes từ Newcastle United sẽ đưa Arsenal bước sang một tầm cao mới nhờ nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần chiến đấu ngoan cường.

HLV Arteta chia sẻ đầy hào hứng về học trò mới: "Cậu ấy tự mô tả mình là một chiến binh. Tôi thấy cậu ấy là một chiến binh với phẩm chất tuyệt vời, bản năng, khả năng lãnh đạo và sức hút cá nhân. Năng lượng và khao khát tạo nên lịch sử lớn lao của cậu ấy là điều chúng tôi đang cần."

Sandro Tonali và quyết định nhanh chóng với Tottenham

Ở phía bên kia Bắc London, Sandro Tonali tiết lộ anh không mất nhiều thời gian để gật đầu với bản hợp đồng kỷ lục trị giá 100 triệu bảng từ Newcastle. Tiền vệ người Ý chia sẻ anh chỉ tốn vỏn vẹn 10 phút đàm phán với tân HLV Roberto De Zerbi để đưa ra quyết định chuyển nhượng.

Tonali trải lòng về bước ngoặt sự nghiệp: "Tôi đã trao đổi với hai câu lạc bộ. Nhưng chỉ sau 10 đến 15 phút trò chuyện, tôi hiểu rằng Tottenham sẽ là đội bóng tiếp theo của mình. Tôi cùng vợ muốn thay đổi mọi thứ."

Ở mùa giải trước, Tottenham trải qua chiến dịch vô cùng thất vọng khi chỉ cán đích hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Đội bóng áo trắng sẽ bắt đầu hành trình tìm lại vị thế bằng cuộc đối đầu với Brentford. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Arsenal sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ vương quyền bằng trận gặp tân binh Coventry City.