Penybont thua ngược Santa Coloma ngay trên sân nhà Penybont thất thủ 0-1 trước FC Santa Coloma ở lượt đi vòng loại 1 Europa Conference League trên sân Cardiff City Stadium, sau khi Lopez mở tỷ số từ phút 16 và đội khách bảo toàn thế trận đến hết trận.

Penybont 0 - 1 FC Santa Coloma Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Penybont tiếp đón FC Santa Coloma.

16' G. Lopez mở tỷ số cho Santa Coloma Phút 16, G. Lopez băng vào dứt điểm gọn gàng sau đường kiến tạo của P. Munoz, đưa FC Santa Coloma vươn lên dẫn 0-1. Bàn thắng đến khá sớm trong trận vòng loại thứ nhất Conference League trên sân Cardiff City Stadium, giúp đội khách có lợi thế tâm lý đáng kể.

26' Penybont xáo trộn nhân sự khi đang bị dẫn Phút 26, HLV Penybont rút B. Borge ra sân, đưa O. Pritchard vào thay người khá sớm. Sự thay đổi diễn ra khi đội chủ nhà đang bị FC Santa Coloma dẫn trước 0-1 sau bàn mở tỷ số ở phút 16.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Penybont thay người ngay đầu hiệp hai Bước sang phút 46, HLV Penybont tung ngay E. Cann vào sân thay C. Venables khi đội nhà đang bị FC Santa Coloma dẫn 0-1. Sự điều chỉnh sớm cho thấy quyết tâm xoay chuyển cục diện sau bàn thua ở phút 16.

49' Munoz nhận thẻ vàng ở phút 49 Phút 49, P. Munoz bên phía FC Santa Coloma phải nhận thẻ vàng, tình huống khiến hàng thủ đội khách phải chú ý hơn trong phần còn lại của hiệp hai. Đội khách vẫn đang tạm dẫn Penybont 0-1 nhờ bàn thắng có được ngay từ phút 16.

52' Hill đá hỏng phạt đền, Penybont bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa Phút 52, R. Hill không thể đánh bại thủ môn FC Santa Coloma từ chấm 11m, bỏ lỡ cơ hội quý giá để Penybont san bằng cách biệt. Đội chủ nhà vẫn đang chịu cảnh dẫn trước 0-1 và cơ hội gỡ hòa cứ thế trôi qua trong sự nuối tiếc.

53' Baker phải nhận thẻ vàng ở phút 53 Phút 53', A. Baker của Penybont vào sổ đen của trọng tài. Chủ nhà đang chịu sức ép lớn khi vừa hỏng phạt đền và tiếp tục bị dẫn 0-1 trước FC Santa Coloma, khiến các cầu thủ có phần sốt ruột trong các pha tranh chấp.

61' Penybont buộc phải xáo trộn hàng công Phút 61, HLV Penybont rút A. Baker rời sân, đưa N. Daley vào thay khi đội nhà vẫn đang bị FC Santa Coloma dẫn trước 0-1. Sự thay đổi này diễn ra ngay sau khi Baker vừa nhận thẻ vàng ở phút 53, có thể nhằm tránh rủi ro và làm mới sức tấn công cho chủ nhà.

67' Penybont xáo trộn hàng ngũ, tung Clay vào sân Phút 67, HLV Penybont rút L. Shephard để đưa J. Clay vào sân trong bối cảnh đội nhà đang bị FC Santa Coloma dẫn 0-1 và vừa trải qua chuỗi phút đầy biến động với thẻ vàng cho A. Baker cùng pha hỏng phạt đền. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công chủ nhà.

69' Santa Coloma xoay người, tăng cường tuyến giữa Phút 69, HLV FC Santa Coloma rút A. Villar để đưa K. Temenuzhkov vào sân. Sự thay đổi diễn ra khi đội khách đang tạm dẫn Penybont 0-1 và cần thêm sức chiến đấu để bảo toàn lợi thế trên sân Cardiff City Stadium.

73' Santa Coloma rút Munoz sau khi nhận thẻ vàng Phút 73, HLV FC Santa Coloma tung A. Arjona vào sân thay P. Munoz, người vừa phải nhận thẻ vàng ở phút 49. Đội khách đang bảo toàn lợi thế 0-1 trước Penybont, dù trước đó đã bỏ lỡ một quả phạt đền ở phút 52.

88' Santa Coloma tranh thủ câu giờ cuối trận Phút 88, HLV FC Santa Coloma tung Abreu vào sân thay A. Gomez khi đội khách đang bảo toàn lợi thế 0-1 trước Penybont. Sau bàn mở tỷ số từ phút 16 và cả tình huống hỏng phạt đền đầu hiệp hai, đây là sự thay đổi mang tính giữ nhịp, giúp Santa Coloma làm chủ những phút cuối.

KT Kết thúc: Penybont 0-1 FC Santa Coloma Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 03:40 10/07/2026

Penybont sẽ chào đón FC Santa Coloma trên sân Cardiff City Stadium vào lúc 01h45 ngày 10/07/2026, trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý giữa hai đại diện đến từ hai nền bóng đá khác nhau, hứa hẹn mang lại những diễn biến khó lường.

Thế đối đầu cân bằng

Nhìn lại hai lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, có thể thấy cán cân khá nghiêng về phía khách. Cụ thể, Penybont chưa giành được chiến thắng nào trong hai lần gặp gỡ gần đây, khi để thua một trận và hòa một trận trước FC Santa Coloma. Đây là dữ liệu đáng để ban huấn luyện Penybont lưu tâm khi xây dựng chiến thuật cho trận đấu lần này.

Ngược lại, FC Santa Coloma bước vào trận đấu với tâm lý có phần thoải mái hơn khi sở hữu thành tích đối đầu nhỉnh hơn. Đội bóng đến từ Andorra sẽ muốn tận dụng lợi thế tâm lý này để tiếp tục khẳng định vị thế trước đối thủ.

Bối cảnh trận đấu

Việc thi đấu trên sân Cardiff City Stadium được xem là một lợi thế nhất định cho Penybont, dù đây không phải sân nhà truyền thống của câu lạc bộ. Yếu tố sân bãi cùng sự cổ vũ từ khán giả có thể là động lực để đội chủ nhà tìm cách xóa bỏ mặc cảm từ những lần đối đầu trước.

Trong khi đó, FC Santa Coloma sẽ phải làm quen với điều kiện thi đấu xa nhà, một thử thách không nhỏ tại đấu trường châu Âu. Tuy nhiên, với việc đã có kinh nghiệm đối đầu và thành tích tốt hơn trong quá khứ gần, đội bóng Andorra vẫn được đánh giá là đối thủ khó chịu.

Nhận định

Với thế trận đối đầu gần đây nghiêng nhẹ về phía FC Santa Coloma, Penybont sẽ cần một màn trình diễn thuyết phục hơn để có thể thay đổi cục diện. Trận đấu tại Cardiff City Stadium hứa hẹn sẽ diễn ra căng thẳng, khi cả hai đội đều có động lực riêng để giành kết quả tốt tại UEFA Europa Conference League.

Yếu tố tâm lý và lợi thế sân nhà sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định cục diện trận đấu này, khi cả hai đội bước vào cuộc chạm trán với những mục tiêu riêng tại đấu trường châu Âu.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

20/07/2023: FC Santa Coloma 2 - 0 Penybont

14/07/2023: Penybont 1 - 1 FC Santa Coloma

Phong độ gần đây của Penybont

24/06/2026: Trethomas Bluebirds 0-3 Penybont (Thắng)

13/06/2026: Penybont - Caerau (Ely)

02/05/2026: Penybont 2-0 Haverfordwest County AFC (Thắng)

25/04/2026: Colwyn Bay 0-0 Penybont (Hòa)

18/04/2026: Caernarfon Town 2-0 Penybont (Thua)

Phong độ gần đây của FC Santa Coloma

23/05/2026: FC Santa Coloma 2-3 Atlètic Club d'Escaldes (Thua)

17/05/2026: Ranger's 2-0 FC Santa Coloma (Thua)

10/05/2026: FC Santa Coloma 0-1 Ordino (Thua)

01/05/2026: FC Santa Coloma 3-0 UE Santa Coloma (Thắng)

25/04/2026: UE Santa Coloma 0-0 FC Santa Coloma (Hòa)

Phong độ và thống kê đội

Penybont (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

FC Santa Coloma (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Penybont: Không có thông tin chấn thương

FC Santa Coloma: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: FC Santa Coloma

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Penybont thắng: 0%

Hòa: 50%

FC Santa Coloma thắng: 50%

Dự đoán bàn thắng:

Penybont: bàn

FC Santa Coloma: bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or FC Santa Coloma