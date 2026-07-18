Pep Guardiola từng đạt thỏa thuận dẫn dắt tuyển Anh và kịch bản khó tin tại World Cup 2026 Liên đoàn bóng đá Anh (FA) suýt chiêu mộ thành công Pep Guardiola trước khi bổ nhiệm Thomas Tuchel. Trong khi đó, trận chung kết World Cup đối mặt biến số thời tiết.

Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, ranh giới giữa những quyết định lịch sử thường rất mong manh. Một báo cáo mới đây từ The Athletic đã hé lộ một kịch bản chấn động: Pep Guardiola, kiến trúc sư trưởng cho thành công của Manchester City, từng ở rất gần chiếc ghế thuyền trưởng của đội tuyển Anh trước khi Thomas Tuchel được chọn.

Cú quay xe của Pep Guardiola và canh bạc mang tên Thomas Tuchel

Sau khi Gareth Southgate rời đi, FA đã nhắm tới mục tiêu tham vọng nhất thế giới là Pep Guardiola. Các cuộc đàm phán bí mật đã diễn ra và chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là đã đạt được một thỏa thuận miệng để dẫn dắt "Tam sư". Tuy nhiên, vào thời điểm quyết định giữa mùa giải 2024/25, Pep đã chọn gia hạn hợp đồng với Manchester City, khiến kế hoạch của FA đảo lộn hoàn toàn.

Pep Guardiola từng là ưu tiên hàng đầu của FA cho chiếc ghế nóng tại tuyển Anh trước khi ông quyết định ở lại Etihad.

Sự thay đổi phút chót này buộc FA phải chuyển hướng sang Thomas Tuchel. Dù mang theo nhiều kỳ vọng, triều đại của nhà cầm quân người Đức đã khép lại trong cay đắng khi tuyển Anh dừng bước tại bán kết World Cup 2026 sau trận thua ngược 1-2 trước Argentina. Những chỉ trích về chiến thuật và khả năng thay người của Tuchel một lần nữa dấy lên câu hỏi: Liệu mọi chuyện có khác đi nếu người ngồi trên băng ghế chỉ đạo là Pep Guardiola?

Chung kết World Cup 2026: Biến số từ khói bụi và thời tiết khắc nghiệt

Trận tranh ngôi vương giữa Tây Ban Nha và Argentina đang đứng trước một thách thức chưa từng có tiền lệ. Không phải là vấn đề chuyên môn, mà là chất lượng không khí tại khu vực tổ chức. Giới chức bang New York và New Jersey đã ban hành cảnh báo khẩn cấp khi khói từ các vụ cháy rừng tại Canada lan rộng xuống miền Đông nước Mỹ.

Để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, FIFA đang xem xét một phương án đặc biệt. Ngoài các quãng nghỉ tiếp nước (cooling break) vốn đã được áp dụng xuyên suốt giải đấu, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới có thể sẽ bổ sung thêm các khoảng nghỉ ngắn để cầu thủ hồi phục trong điều kiện không khí ô nhiễm. Đây là một quyết định mang tính nhân văn nhưng cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nhịp độ và tính liên tục của một trận chung kết đỉnh cao.

Kylian Mbappe và bóng ma danh hiệu tại Quả bóng vàng

Dù sở hữu những con số thống kê cá nhân ấn tượng, Kylian Mbappe đang đứng trước nguy cơ lớn tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu Quả bóng vàng. Cựu tiền đạo Jeremie Aliadiere nhận định rằng việc thiếu vắng các danh hiệu tập thể quan trọng như Champions League hay World Cup sẽ là rào cản không thể vượt qua đối với ngôi sao người Pháp.

"Xét trên phương diện cá nhân, Mbappe đã có một mùa giải xuất sắc. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, bạn cần những chiếc cúp lớn để bảo chứng cho danh hiệu Quả bóng vàng," Aliadiere chia sẻ với GOAL. Điều này cho thấy sự khắc nghiệt của cuộc đua cá nhân danh giá nhất thế giới, nơi vinh quang tập thể luôn là thước đo cuối cùng.

Cả thế giới đang nghiêng về phía Tây Ban Nha?

Một cuộc khảo sát quy mô lớn với hơn 20.000 người tham gia do tờ Marca thực hiện đã cho thấy một xu hướng rõ rệt: Niềm tin vào chức vô địch của Tây Ban Nha đang bao trùm khắp các châu lục. Dù Argentina là nhà đương kim vô địch, sức mạnh tập thể và lối chơi rực lửa của "La Roja" đang chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ toàn cầu.

| Khu vực | Tây Ban Nha | Argentina | Châu Á 82% 18% Châu Phi 88% 12% Bắc Mỹ 72% 28% Châu Âu 53% 47% Nam Mỹ 59% 41% Châu Đại Dương 86% 14%

Đáng chú ý nhất là ngay tại khu vực Nam Mỹ, nơi Argentina ngự trị, có tới 59% người tham gia khảo sát tin rằng Tây Ban Nha sẽ là đội nâng cao chiếc cúp vàng. Mặc dù kết quả này có thể chịu ảnh hưởng từ nguồn gốc của đơn vị khảo sát (Tây Ban Nha), nhưng nó vẫn phản ánh phần nào sức hút của đội bóng xứ sở bò tót ở thời điểm hiện tại.

Sự khác biệt trong tư duy VAR giữa UEFA và FIFA

Trong khi World Cup 2026 áp dụng những quy chuẩn khắt khe về việc xử lý các tình huống ăn vạ thông qua VAR, UEFA lại chọn một hướng đi thực dụng hơn. Liên đoàn bóng đá châu Âu đã chỉ đạo các trọng tài VAR không can thiệp vào các pha bóng cầu thủ ăn vạ dưới danh nghĩa "xác định nhầm cầu thủ".

Quan điểm của UEFA rất rõ ràng: Việc xác định một pha ngã là phạm lỗi hay ăn vạ mang tính chủ quan cao của trọng tài chính trên sân. Do đó, VAR chỉ nên can thiệp vào những sai sót rõ ràng về mặt thực tế, thay vì cố gắng thay đổi những nhận định mang tính cảm tính. Sự khác biệt này cho thấy sự phân hóa trong cách tiếp cận công nghệ để giữ gìn tính nguyên bản của trò chơi giữa hai tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới.