Pháp luật - Đời sống Phá án nhanh vụ trộm két sắt tại nhà hàng Chiều 11/8, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh truy xét, bắt giữ 2 đối tượng đột nhập một nhà hàng trên địa bàn trộm cắp tài sản.

Hiện trường các đối tượng đột nhập trộm cắp két sắt tại nhà hàng

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 7/8, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt tiếp nhận trình báo của một nhà hàng trên đường Pasteur về việc bị kẻ gian đột nhập trong đêm, lấy trộm 1 két sắt loại để bàn đặt dưới máy tính thanh toán tại quầy thu ngân. Bên trong két có hơn 25 triệu đồng tiền doanh thu của nhà hàng.

Cơ quan chức năng kiểm tra nơi ở của 2 đối tượng, phát hiện nhiều tang vật vụ trộm

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng công an đã khoanh vùng, xác định 2 nghi phạm là Nguyễn Thanh Hàn (SN 2007) và em trai (SN 2010), cùng trú tại Phù Cát, tỉnh Gia Lai. Kiểm tra nơi ở tạm trú của 2 đối tượng tại đường Hoàng Hoa Thám (phường Xuân Hương - Đà Lạt), cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật, trong đó có trang phục được sử dụng khi gây án.

Tang vật là chiếc áo được đối tượng sử dụng đi trộm cắp

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, khoảng 0 giờ ngày 7/8 đã đột nhập nhà hàng, lấy trộm két sắt rồi nhanh chóng tẩu tán số tiền bên trong. 2 anh em đã dùng 13,4 triệu đồng mua một điện thoại iPhone 14 Pro; chuộc lại một điện thoại Samsung A17 đã cầm cố trước đó; đồng thời nạp tiền vào tài khoản chơi game tại một quán Internet trên đường Trần Phú. Số tiền còn lại được 2 đối tượng chia nhau cất giữ.

Lực lượng chức năng đấu tranh với đối tượng

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh nhân thân, lai lịch của các đối tượng để báo cáo cấp có thẩm quyền, xử lý theo quy định của pháp luật.