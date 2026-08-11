Thời sự Phải hoàn thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Quảng Trực trước ngày 30/8 Đây là yêu cầu của Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh tại buổi kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực) vào sáng 11/8.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (chủ đầu tư), dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực đạt khoảng 75% khối lượng công trình. 11 hạng mục khối nhà đang đồng loạt bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Từ ngày 2/8, Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân công từ địa phương khác được tăng cường cho công trình, nâng tỷ lệ lao động có tay nghề lên khoảng 70%. Tổng số nhân công trên công trường hiện dao động từ 800 - 850 người.

Dự án đã đạt khoảng 75% khối lượng công việc

Chủ đầu tư cho biết, nhiều hạng mục đang được các nhà thầu tập trung thi công, cơ bản đáp ứng tiến độ. Tuy nhiên, một số hạng mục còn chậm, chủ yếu do thiếu nhân công và diễn biến thời tiết không thuận lợi.

Theo kế hoạch, trước ngày 25/8 sẽ hoàn thành toàn bộ khối lượng công trình, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện hồ sơ phục vụ nghiệm thu. Dự kiến ngày 30/8 sẽ nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng, phục vụ năm học mới 2026 - 2027.

Ông Hà Sỹ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (chủ đầu tư) báo cáo tình hình triển khai dự án

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và các lực lượng hỗ trợ; đồng chí nhấn mạnh, các đơn vị đã cam kết thì phải có trách nhiệm với cam kết, xác định rõ trách nhiệm đối với tỉnh, xã hội và các em học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tối đa nhân lực, nhất là nhân lực có tay nghề, máy móc, thiết bị, vật tư; tổ chức thi công khoa học, quyết tâm hoàn thành công trình theo đúng tiến độ đề ra.

Cùng với đó, chủ đầu tư và các nhà thầu rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, xây dựng lại sơ đồ Gantt, xác định cụ thể nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; chủ động phương án khắc phục ảnh hưởng của thời tiết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đồng chí Nguyễn Minh làm việc với các đơn vị tại công trường dự án

Đồng chí Nguyễn Minh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 và đơn vị tư vấn giám sát theo dõi chặt chẽ tiến độ, chất lượng công trình. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với địa phương hoàn thiện các thủ tục liên quan đến vận hành nhà trường trước ngày 15/8, đồng thời xây dựng phương án tổ chức cho học sinh tựu trường, bảo đảm nhà trường có thể vận hành trước ngày 5/9.