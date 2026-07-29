An ninh trật tự Phạm tội tuổi vị thành niên - cái giá đắt phải trả Nhiều người thân của các bị cáo chưa thành niên trong các vụ án giết người, “giật mình” với mức án phạt, mặc dù các trợ giúp viên pháp lý đã bảo vệ theo Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Một trong những vụ án có bị cáo là người chưa thành niên, các luật sư, trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh bào chữa

Vụ án 14 bị cáo hầu hết đều ở độ tuổi vị thành niên phạm tội giết người, gây rối trật tự công cộng, vừa bị Tòa án nhân dân Lâm Đồng đưa ra xét xử là điển hình. Theo đó, Phan Võ Hùng V, ở xã Hàm Liêm và Lê Quốc Ph ở phường Phan Thiết đã nhiều lần hẹn đánh nhau giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, Ph hẹn V đến trước một ngôi chùa ở xã Hàm Liêm để giải quyết mâu thuẫn. Ph gửi tin nhắn và địa điểm này lên nhóm bạn zalo và cho Lê Tuấn K ở Hàm Liêm. Qua tin nhắn, K thông báo cho nhóm Phan Thiết địa điểm đánh nhau với nhóm Hàm Liêm.

Khuya 25/2, nhóm Phan Thiết gồm 15 người di chuyển bằng xe mô tô mang theo hung khí đến địa điểm hẹn. Khi đến điểm hẹn thấy nhóm Hàm Liêm có khoảng hơn 30 người đã có mặt. Nhóm này xông ra tấn công nhóm Phan Thiết bằng vỏ chai bia, chai xăng và vũ khí khác. Hậu quả để lại một người tử vong và một người bị thương, với tỷ lệ 34%.

Vụ việc đưa ra xét xử tại cơ sở 2 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên án: 14 bị cáo phạm tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng. Trong đó có 12 bị cáo phạm tội Giết người, lãnh án từ 4 - 7 năm tù.

Những vụ án như vậy, người thân của các bị cáo là người đau khổ nhất. Họ là những ông bà, cha mẹ có điều kiện kinh tế khó khăn, mải lo làm ăn, không quan tâm đến con cái hoặc nuông chiều con..., khi con gây án mới “giật mình” với mức án.

Mặc dù mức án ấy đã giảm nhờ các luật sư, trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh nỗ lực bảo vệ theo Luật Tư pháp người chưa thành niên. Nhưng do tính chất quá manh động, côn đồ coi thường pháp luật, nguy hiểm cho xã hội của các bị cáo nên không thể không chịu hình phạt thích đáng để răn đe, giáo dục các bị cáo.

Bà Nguyễn Thị Kiều Châu - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Lâm Đồng cho biết: “Điều 123 về Tội giết người của Bộ Luật hình sự, quy định người nào giết người thuộc các trường hợp trong điều này bao gồm có tính chất côn đồ; giết người dưới 16 tuổi;... thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Đối với những đối tượng là người chưa thành niên phạm tội giết người, trung tâm cử người tham gia tố tụng, nỗ lực bảo vệ cho đối tượng theo chính sách pháp luật có lợi cho người chưa thành niên như Luật Tư pháp người chưa thành niên. Phần lớn các đối tượng phạm tội giết người trong vụ án Giết người, Gây rối trật tự công cộng tại xã Hàm Liêm đã giảm còn 7 năm tù và dưới mức này”.

Mức phạt ấy là thích đáng, đối với hậu quả đã gây ra. Để ngăn chặn trẻ vị thành niên phạm tội gia đình cần quan tâm, giáo dục con cái tốt hơn. Tuổi vị thành niên là độ tuổi rất cần sự "uốn nắn" từ gia đình và xã hội, nhất là nhà trường. Khi được giáo dục tốt, độ tuổi này đầy ước mơ, hoài bão, chọn cho mình hướng đi đúng đắn cho cuộc đời sau này. Vì vậy, hơn ai hết, các bậc cha mẹ cần quan tâm, giáo dục, dạy dỗ con mình để trở thành những công dân có ích cho xã hội.