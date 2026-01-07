Phân bổ vị trí và nhiệm vụ các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ sau căng thẳng Iran Hải quân Mỹ duy trì hiện diện kép tại Trung Đông đồng thời đẩy mạnh diễn tập bắn đạn thật và thử nghiệm UAV tiếp dầu tại khu vực Thái Bình Dương, Đại Tây Dương.

Sau khi căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt, hoạt động của các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ vẫn được duy trì ở cường độ cao trên toàn cầu. Washington hiện không chỉ tập trung vào việc răn đe tại các điểm nóng mà còn kết hợp huấn luyện đa quốc gia và thử nghiệm các công nghệ tác chiến mới trên biển.

Ba nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ, cụ thể gồm USS Kitty Hawk (CV 63), USS Ronald Reagan (CVN 76) và USS Abraham Lincoln (CVN 72). Ảnh: Wikimedia

Duy trì sức mạnh răn đe tại Trung Đông

Khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và Hạm đội 5 vẫn là ưu tiên hàng đầu với sự hiện diện đồng thời của hai siêu tàu sân bay lớp Nimitz: USS Abraham Lincoln (CVN-72) và USS George H.W. Bush (CVN-77). Cả hai chiến hạm này đều ghi nhận các hoạt động huấn luyện không quân liên tục trong tuần qua.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN-72). Ảnh: Hải quân Mỹ

Việc Mỹ chưa rút lực lượng chủ lực khỏi Trung Đông cho thấy đánh giá thận trọng về tình hình hậu chiến dịch Iran. Các tàu sân bay đóng vai trò như trung tâm chỉ huy nổi và công cụ răn đe chiến lược, bảo đảm khả năng phản ứng nhanh tại các tuyến hàng hải nhạy cảm. Tuy nhiên, việc duy trì hai nhóm tác chiến tại cùng một khu vực đang tạo áp lực lớn lên hệ thống hậu cần và lịch trình luân chuyển lực lượng của Hải quân Mỹ.

Dù có những thông tin chưa kiểm chứng về các mối đe dọa từ tên lửa tầm xa, các nhóm tác chiến tàu sân bay vẫn duy trì hoạt động bình thường, khẳng định vai trò bảo vệ lợi ích của Mỹ và đồng minh trong khu vực.

Tàu sân bay USS George H.W. Bush (CVN-77), thuộc lớp Nimitz. Ảnh: Hải quân Mỹ

Diễn tập kịch bản chống hạm tại Tây Thái Bình Dương

Tại Tây Thái Bình Dương, USS George Washington (CVN-73) đang tham gia cuộc tập trận Valiant Shield gần khu vực Guam. Đáng chú ý, Không đoàn tàu sân bay số 5 đã thực hiện diễn tập bắn đạn thật, đánh chìm tàu mục tiêu ex-USS Juneau bằng sự phối hợp giữa tiêm kích F/A-18 Super Hornet, F-35C Lightning II và máy bay cảnh báo sớm E-2D Hawkeye.

Tàu sân bay USS George Washington. Ảnh: Wikimedia

Hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng tác chiến hiệp đồng trong môi trường cạnh tranh cao, đặc biệt khi các đối thủ tiềm tàng đang phát triển hệ thống tên lửa chống hạm tầm xa. Việc tiêu diệt mục tiêu có sự hỗ trợ từ tàu ngầm diesel-điện JS Jingei của Nhật Bản cho thấy mức độ phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ và các đối tác đồng minh trong khu vực.

Tập trung huấn luyện đa quốc gia và thử nghiệm UAV

Trong khi đó, USS Theodore Roosevelt (CVN-71) đã cập cảng Pearl Harbor-Hickam để chuẩn bị cho RIMPAC 2026, cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới với sự tham gia của 30 quốc gia. Đây là dịp để Mỹ củng cố khả năng phối hợp đa quốc gia trong các nhiệm vụ từ phòng không đến tác chiến đổ bộ.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tại Đại Tây Dương, USS Nimitz (CVN-68) gây chú ý khi tham gia cuộc diễn tập FLEETEX 250 và thử nghiệm máy bay không người lái tiếp dầu MQ-25A Stingray. Sự xuất hiện của MQ-25A đánh dấu bước tiến trong việc mở rộng tầm hoạt động cho không đoàn hạm, giúp tàu sân bay có thể tác chiến từ khoảng cách an toàn hơn trước các hệ thống phòng thủ bờ biển.

Tàu sân bay USS Nimitz tham gia cuộc diễn tập FLEETEX 250. Ảnh: Hải quân Mỹ

Duy trì nhịp độ sẵn sàng chiến đấu toàn cầu

Hải quân Mỹ hiện vận hành 11 siêu tàu sân bay, bao gồm 10 tàu lớp Nimitz và tàu đầu tiên của lớp Gerald R. Ford. Để duy trì sự hiện diện liên tục, các tàu như USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) và USS Carl Vinson (CVN-70) đang thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, chứng nhận phi công và bảo dưỡng định kỳ tại các vùng biển gần nước Mỹ.

Thông số kĩ thuật 2 lớp tàu sân bay hạt nhân chủ lực của Mỹ. Ảnh: HV

Việc phân tán lực lượng từ Trung Đông đến Thái Bình Dương và Đại Tây Dương phản ánh chiến lược điều phối sức mạnh toàn cầu của Washington. Thách thức lớn nhất hiện nay là duy trì sự cân bằng giữa yêu cầu răn đe tại các điểm nóng và việc bảo đảm nhịp độ luân phiên, bảo dưỡng để hạm đội luôn ở trạng thái sẵn sàng cao nhất.

USS Carl Vinson (CVN-70) là tàu sân bay năng lượng hạt nhân lớp Nimitz của Hải quân Mỹ. Ảnh: Wikimedia