Thông tin Phân bón hữu cơ lỏng NPK Ultra: Lời giải cho xu hướng chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Lâm Đồng Lâm Đồng, với khí hậu ôn hòa và thổ nhưỡng màu mỡ, từ lâu đã được mệnh danh là "thủ phủ" của các loại cây công nghiệp và cây ăn trái giá trị cao như sầu riêng, cà phê, mít...

Tuy nhiên, trước tình trạng biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và hệ lụy từ việc lạm dụng phân bón hóa học trong thời gian dài khiến đất đai ngày càng bạc màu, suy kiệt, việc tìm kiếm một giải pháp dinh dưỡng vừa tối ưu năng suất, vừa bảo vệ môi trường sinh thái đã trở thành bài toán trăn trở của hàng ngàn hộ nông dân. Gần đây, nhiều bà con chuyển sang dùng dùng Phân bón hữu cơ lỏng NPK Ultra đã chứng minh được hiệu quả và đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp các vùng, mang đến những mùa màng bội thu và nụ cười rạng rỡ cho bà con nơi đây.

Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt những người nông dân Lâm Đồng khi vườn cây phát triển tốt nhờ sử dụng phân bón NPK Ultra

Hành trình hồi sinh những mảnh vườn "kiệt sức"

Tìm đến vườn cà phê xen canh sầu riêng của chú Phố (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cũ) vào một buổi sáng sớm, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước màu xanh mướt mát, đầy sức sống của vườn cây. Ít ai biết rằng, chỉ mới hơn một năm trước, khu vườn này từng khiến chú Phố ăn ngủ không yên vì cây còi cọc, vàng lá, rụng trái non hàng loạt do đất bị thoái hóa trầm trọng.

"Hồi đó, tôi dùng đủ loại phân hạt, xịt thuốc miết mà cây cứ lèo tèo, đất thì cứng ngắc như đá. Nghe mấy anh em bạn bè khuyên dùng thử NPK Ultra dạng lỏng của DS Agri, tôi cũng bán tín bán nghi. Nhưng thấy họ dùng hiệu quả quá, tôi cũng đánh liều mua về xịt thử," chú Phố bộc bạch.

Sự "đánh liều" ấy đã mang lại kết quả vượt ngoài mong đợi. Chú Phố cho biết, điểm khác biệt lớn nhất của NPK Ultra là dạng lỏng, dễ dàng pha tưới và sử dụng thông qua hệ thống tưới hoặc phun trực tiếp. "Cây hấp thụ nhanh lắm, chỉ sau vài lần tưới là thấy lá xanh bóng lại, chồi non đâm tua tủa. Đặc biệt là giai đoạn nuôi trái, trái sầu riêng lớn nhanh, tròn đều, gai xanh, ít bị nứt hộc. Cà phê thì trái to, đều, chắc hạt, năm nay năng suất tăng phải đến 30% so với mọi năm," chú Phố hồ hởi khoe.

Vườn cà phê của chú Phố sau khi dùng NPK Ultra, cây xanh tốt, trái đậu dày. https://phanbonbiods.com/npk-ultra-chuyen-phuc-hoi

Không chỉ chú Phố, hàng ngàn nông dân trồng cà phê tại Lâm Đồng cũng đang chuyển hướng sang sử dụng phân bón hữu cơ lỏng NPK Ultra và ghi nhận những kết quả tích cực. Nhờ ứng dụng công nghệ Nano hiện đại, NPK Ultra thẩm thấu nhanh vào rễ và lá, giúp cây trồng hấp thu tối đa dưỡng chất mà không lo bị rửa trôi hay bay hơi như các loại phân bón thông thường.

Sản phẩm NPK Ultra được sử dụng trực tiếp tại vườn, thân thiện với môi trường đất

"Chìa khóa vàng" cho sầu riêng, mít Thái vươn lên mạnh mẽ

Rời Bảo Lâm, chúng tôi đến thăm vườn sầu riêng của gia đình chú Thái tại huyện Đạ Huoai. Chú Thái cho biết, gia đình chú đã sử dụng NPK Ultra kết hợp với dòng Amino rong biển cũng của DS Agri được hơn 2 năm nay và hoàn toàn bị chinh phục bởi hiệu quả mà sản phẩm mang lại.

Chú Thái bên vườn sầu riêng trái sắp thu hoạch, sử dụng kết hợp NPK Ultra cân bằng và nuôi trái!

"Trước đây, sầu riêng hay bị rụng trái sinh lý, nứt trái nhiều. Từ ngày xài NPK Ultra, cây khỏe hẳn ra, sức đề kháng tốt nên ít sâu bệnh. Trái sầu riêng không những to, đều mà cơm còn vàng, dẻo, ngọt lịm thương lái đến tận vườn tranh nhau mua với giá cao," chú Thái cười tươi rói chia sẻ.

Lý giải về hiệu quả vượt trội này, đại diện công ty phân bón NPK Ultra Cho biết, NPK Ultra không chỉ cung cấp đầy đủ các nguyên tố đa lượng N, P, K thiết yếu mà còn bổ sung các axit amin, rong biển và vi lượng dồi dào. Đặc biệt, sản phẩm giúp cải tạo đất, kích thích hệ vi sinh vật có lợi phát triển, giúp đất tơi xốp, giữ ẩm tốt hơn. Đây chính là yếu tố then chốt giúp cây trồng phát triển rễ khỏe, hấp thu dinh dưỡng tối ưu, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Hệ thống bồn pha phân bón lỏng NPK Ultra tiện lợi, dễ sử dụng tại vườn

Hướng đi tất yếu cho nền nông nghiệp xanh, sạch

Sự thành công của mô hình sử dụng phân bón hữu cơ lỏng NPK Ultra tại Lâm Đồng không chỉ là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của sản phẩm mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn của nền nông nghiệp hiện đại: phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.

Việc chuyển đổi từ phân bón vô cơ sang hữu cơ không chỉ giúp bà con nông dân tiết kiệm chi phí, nâng cao giá trị nông sản, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cải tạo và duy trì độ phì nhiêu cho đất đai cho các thế hệ tương lai.

Nông nghiệp xanh, sạch là hướng đi bền vững mang lại giá trị cao cho người nông dân

Với những ưu điểm vượt trội và hiệu quả đã được kiểm chứng thực tế, phân bón hữu cơ lỏng NPK Ultra xứng đáng là người bạn đồng hành tin cậy của bà con nông dân Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung trên con đường chinh phục những mùa màng bội thu, hướng tới một nền nông nghiệp xanh, sạch và phát triển bền vững. Làn gió mới NPK Ultra hứa hẹn sẽ tiếp tục thổi bùng sức sống trên những nương rẫy, mang lại ấm no và hạnh phúc cho những người nông dân một nắng hai sương.

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