Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 60/2026/TT-BXD ngày 21/7/2026 phân cấp thẩm quyền thực hiện một số nội dung quản lý công chức, viên chức cho các Cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 60/2026/TT-BXD ngày 21/7/2026 phân cấp thẩm quyền thực hiện một số nội dung quản lý công chức, viên chức cho các Cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức

Theo đó, Thông tư này quy định về phân cấp thẩm quyền thực hiện một số nội dung quản lý công chức, viên chức cho các Cục, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, bao gồm:

Tuyển dụng;

Thay đổi vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đối với công chức;

Thay đổi vị trí việc làm, thay đổi bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm đối với viên chức;

Thực hiện chế độ tiền lương (xếp lương, nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung) công chức;

Đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Điều động, biệt phái công chức.

Đối tượng áp dụng phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức

Đối tượng áp dụng là các Cục thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục thuộc Bộ; Công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 2 Điều này; Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2026.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được phân cấp thẩm quyền thực hiện một số nội dung quản lý viên chức theo quy định tại Thông tư này nhưng không tự mình thực hiện được thì báo cáo cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện./.