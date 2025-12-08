Nông nghiệp - Nông thôn Phấn đấu đạt 80% tỷ lệ thu gom bao gói thuốc BVTV

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đang hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng và triển khai kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn, định kỳ tổ chức thu gom tại các bể chứa, không để tồn đọng lâu ngày, không được tự ý chôn, đốt, tiêu hủy bao gói thuốc BVTV tùy tiện, ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Theo đó, từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc tổ chức thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, giải pháp trước mắt đối với UBND cấp xã cần xây dựng, lắp đặt tối thiểu 1 bể chứa bao gói thuốc BVTV trên diện tích 3 ha cây trồng hàng năm hoặc 10 ha cây trồng lâu năm, định kỳ tổ chức thu gom xử lý đúng quy định, không để tồn đọng lâu ngày. Bên cạnh đó, vận động đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hỗ trợ các chương trình ra quân thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV, phụ phẩm nông nghiệp, đổi bao gói thuốc BVTV lấy quà tặng trên địa bàn.

Xây dựng thùng rác hữu cơ di động của nông hộ trên vùng nông nghiệp miền núi Lâm Đồng

Giải pháp lâu dài cần thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, tận dụng nguồn nguyên liệu phụ phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi, đặc biệt phụ phẩm rau, hoa, vỏ cà phê, điều, sầu riêng, mắc ca, chất thải gia súc, gia cầm để sơ chế, chế biến phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi, nhiên liệu chất đốt theo chu trình khép kín, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế vừa bảo vệ môi trường.

Kết hợp giải pháp trước mắt và lâu dài với kế hoạch, lộ trình và dự toán nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của địa phương, UBND cấp xã trong tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đến năm 2030 đạt 80% tỷ lệ thu gom bao gói thuốc BVTV đúng quy định. Trong đó hàng năm tổng hợp tình hình thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo kịp thời.