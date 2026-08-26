Giáo dục - Đào tạo Phan Thiết công bố quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập Sáng 26/8, UBND phường Phan Thiết (Lâm Đồng) tổ chức hội nghị công bố quyết định sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, thành lập tổ chức đảng và công tác cán bộ. Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết đến dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND phường Phan Thiết Trần Nguyên Lộc trao quyết định về nhân sự sau sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn

Tại hội nghị, UBND phường Phan Thiết đã thông qua các quyết định thành lập trường, quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý các trường sau sắp xếp. Đồng thời, Đảng ủy phường Phan Thiết thông qua quyết định thành lập Đảng bộ, quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư đối với các trường học trên địa bàn.

Chủ tịch UBND phường Phan Thiết Trần Nguyên Lộc cho biết: Việc sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập là nhiệm vụ quan trọng. Qua đó, nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, sử dụng hợp lý cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; nâng cao chất lượng quản lý và chất lượng giáo dục, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển giáo dục trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các cơ sở giáo dục mới thành lập khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Song song kiện toàn các tổ chuyên môn và tổ chức đoàn thể trong nhà trường theo đúng quy định. Cùng với đó, thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản công, đất đai, hồ sơ tài liệu chuyên môn chặt chẽ, công khai, minh bạch. Duy trì ổn định địa điểm học tập tại các điểm trường; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học sinh nghỉ học hoặc gặp khó khăn khi đến trường do việc sáp nhập.

Đối với các tổ chức đảng sau sắp xếp, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết yêu cầu các chi bộ nhà trường mới thành lập phải nhanh chóng ổn định chi ủy, xây dựng và ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy cụ thể cho từng chi ủy viên và đảng viên. Mặt khác, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; đưa công tác xây dựng đảng gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn giáo dục…

Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết Võ Thanh Bình trao các quyết định về thành lập tổ chức đảng và công tác cán bộ

Theo đề án sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn phường Phan Thiết, các cơ sở giáo dục giữ ổn định, chưa thực hiện sắp xếp gồm Trường Tiểu học Tuyên Quang và Trường THCS Trần Phú. Các cơ sở giáo dục thực hiện sắp xếp, tổ chức lại gồm: sáp nhập 4 trường mầm non và 2 trường mẫu giáo thành 2 trường mầm non; sáp nhập 10 trường tiểu học thành 5 trường tiểu học.

Toàn cảnh hội nghị

Theo UBND phường Phan Thiết, trước khi sắp xếp, địa phương có 18 cơ sở giáo dục công lập. Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng quy mô trường lớp nhìn chung còn phân tán, nhiều trường có quy mô nhỏ lẻ. Qua thực hiện sắp xếp, đã giảm từ 18 trường xuống còn 9 trường (giảm 4 trường mầm non và 5 trường tiểu học, giảm 50% số đầu mối).