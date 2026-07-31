Thời sự Lâm Đồng Phan Thiết sẵn sàng cho Lễ hội Cầu ngư 2026 Lễ hội Cầu ngư sẽ khai mạc lúc 19 giờ ngày 1/8 trên đường Phạm Văn Đồng, khu vực có đông tàu thuyền neo đậu dọc sông Cà Ty. UBND phường Phan Thiết đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các phương án bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, chuẩn bị chu đáo cho lễ hội.

Lễ khai mạc Lễ hội Cầu ngư 2026 sẽ được tổ chức ở đường Phạm Văn Đồng, dọc sông Cà Ty

Lễ hội sẽ diễn ra tại Dinh Vạn Thủy Tú trong khuôn khổ Lễ hội Cầu ngư chính mùa, từ ngày 1 - 8/8/2026. Những ngày qua, cùng với việc các vạn chài tất bật chuẩn bị các nghi lễ truyền thống, địa phương đã phối hợp với lực lượng Biên phòng và các đơn vị liên quan hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, trang trọng.

Khu vực cảng Phan Thiết và vùng nước phía trong hiện có khoảng 1.000 tàu cá neo đậu

Đại úy Lê Thanh Tùng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết (Đồn Biên phòng Thanh Hải), cho biết, khu vực cảng Phan Thiết và vùng nước bên trong hiện có khoảng 1.000 tàu cá neo đậu. Phần lớn tàu thuyền không ảnh hưởng đến lễ hội, tuy nhiên khoảng 15 tàu cá và 20 thúng chai nằm gần khu vực bố trí khán đài, sân khấu nên phải di dời.

Lực lượng Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết đang hướng dẫn chủ thúng di dời phương tiện đến vị trí neo đậu phù hợp

Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết đã rà soát thông tin chủ tàu, chủ thúng chai và xác định địa bàn cư trú. Danh sách sau đó được chuyển đến các khu phố để phối hợp gặp gỡ, thông báo kế hoạch tổ chức lễ hội và vận động người dân đưa phương tiện đến vị trí neo đậu phù hợp.

Đại úy Lê Thanh Tùng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết

“ Ưu tiên trước hết là tuyên truyền, vận động để người dân tự di chuyển phương tiện. Khi không xác định được chủ phương tiện hoặc chủ phương tiện không chấp hành, lực lượng chức năng mới tổ chức di dời. Đại úy Lê Thanh Tùng, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết

Đến nay, phần lớn tàu cá, thúng chai đã được đưa khỏi khu vực tổ chức lễ hội, chỉ còn một số ít thúng đang tiếp tục được sắp xếp. Người dân đồng thuận, chấp hành tốt nên lực lượng chức năng chưa phải áp dụng biện pháp di dời bắt buộc.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, cán bộ, chiến sĩ sẽ túc trực trên sông, điều tiết tàu cá ra vào cảng, không để phương tiện ảnh hưởng đến đoàn rước và các hoạt động trên mặt nước (Ảnh tư liệu)

Bên cạnh việc sắp xếp phương tiện, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan dọn vệ sinh bến bãi, giải phóng không gian mặt nước phục vụ đoàn thuyền thực hiện Lễ rước Lệnh Ông Sanh.

Ông Phạm Tiêu, ngư dân phường Phan Thiết cho biết, việc sắp xếp ghe, thúng được bà con đồng tình nhằm bảo đảm an toàn cho đoàn thuyền xuất phát ra Hòn Lao làm lễ rước Ông Sanh vào sáng sớm 2/8.

Lực lượng thu gom rác tại khu vực dọc sông Cà Ty, bảo đảm vệ sinh phục vụ Nhân dân và du khách tham quan lễ hội

Theo ông Tiêu, Lễ Cầu ngư là sinh hoạt tín ngưỡng được nhiều thế hệ ngư dân gìn giữ. Vào dịp này, các vạn chài vận động tàu cá tham gia đoàn rước; mỗi tàu được trang trí cờ, băng rôn trước khi cùng đoàn xuất phát ra Hòn Lao.

“ Ngư dân chúng tôi mong lễ hội diễn ra trang nghiêm, an toàn, cầu cho quốc thái dân an, bà con ra khơi bình yên, làm ăn thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Ngư dân Phạm Tiêu, phường Phan Thiết

Trong thời gian diễn ra các nghi lễ chính từ ngày 1 - 3/8, Trạm Kiểm soát Biên phòng Phan Thiết bố trí cán bộ, chiến sĩ túc trực trên sông, điều tiết tàu cá ra vào cảng, không để phương tiện ảnh hưởng đến đoàn rước và các hoạt động trên mặt nước…

Theo UBND phường Phan Thiết, bên cạnh việc sắp xếp tàu thuyền trên sông Cà Ty, địa phương đã huy động các phòng, ban, đoàn thể và đơn vị liên quan triển khai các phương án phục vụ lễ hội, phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm tổ chức an toàn, chu đáo.

Các đơn vị chức năng phối hợp dọn rác trên sông Cà Ty

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: thu gom rác, bảo đảm vệ sinh môi trường phục vụ người dân và du khách; phân luồng, điều tiết giao thông; phối hợp bảo đảm an toàn trên biển trong suốt Lễ rước Lệnh Ông Sanh; đồng thời bố trí lực lượng thường trực phòng cháy, chữa cháy và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.