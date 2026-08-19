Thời sự Phan Thiết tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 Chiều 19/8, UBND phường Phan Thiết tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Đồng thời, kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8- 1945- 19/8/2026); 21 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2026).

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phan Đức Tuyên và Chủ tịch UBND phường Trần Nguyên Lộc tặng hoa chúc mừng Công an phường nhân ngày truyền thống Công an Nhân dân

Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn, chính quyền địa phương đã duy trì hiệu quả mô hình “Camera giám sát an ninh trật tự” và mô hình “Tổ cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật”.

Đồng thời, tiến hành khảo sát, xây dựng mới mô hình “Giáo xứ không ma túy” tại Giáo họ Vinh Phú và mô hình “Tổ dân phố không ma túy”, triển khai lắp đặt 120 bảng niêm yết thông tin tác hại của ma túy tại Tổ dân phố 5 và Tổ dân phố 9. Cùng với đó, phối hợp mặt trận, đoàn thể và lực lượng cơ sở tạo thế trận vững chắc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Các đại biểu tham dự Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trần Nguyên Lộc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phan Thiết đã ôn lại truyền thống Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời nhấn mạnh, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong giữ vững ổn định từ cơ sở. Chủ tịch UBND phường đề nghị lực lượng Công an phường, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tập trung xây dựng lực lượng Công an phường trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ trật tự ở cơ sở.

Mặt khác, phường Phan Thiết tiếp tục duy trì, mở rộng các mô hình tự quản, mô hình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi để kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Lãnh đạo phường và Công an phường trao quà các thành viên tổ ANTT ở cơ sở

Cũng tại Ngày hội, Lãnh đạo phường và Công an phường Phan Thiết trao tặng quà cho 18 cá nhân là thành viên tổ ANTT ở cơ sở; 18 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập và 18 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường; góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo phường và Công an phường tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo phường và Công an phường tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trước đó, phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động thể thao, tổ chức giao lưu pickleball, chạy buổi sáng, tạo không khí đoàn kết, vui tươi trong quần chúng nhân dân.