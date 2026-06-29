Phân tích 9 hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hàng đầu thế giới Trước sự gia tăng của tên lửa đạn đạo, UAV tự sát và vũ khí siêu vượt âm, các quốc gia đang xây dựng lá chắn nhiều tầng tích hợp công nghệ hit-to-kill và radar AESA để bảo vệ không phận.

Trong bối cảnh các mối đe dọa từ trên không ngày càng phức tạp, phòng không hiện đại không còn chỉ dừng lại ở nhiệm vụ bắn hạ máy bay. Các quốc gia hiện nay phải xây dựng lá chắn nhiều tầng, có khả năng phát hiện, phân loại và đánh chặn mục tiêu trong thời gian cực ngắn. Từ các hệ thống tầm cao chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo ngoài khí quyển đến những tổ hợp tầm ngắn bảo vệ thành phố trước rocket, mỗi công nghệ đều đóng vai trò mắt xích trong mạng lưới phòng thủ chung.

S-500 Prometey: Thế hệ phòng thủ mới của Nga

S-500 Prometey được Nga định vị là hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa thế hệ mới, hướng tới nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu khí động tầm xa và tên lửa đạn đạo. Hệ thống này được cho là sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, trong đó 40N6M phục vụ nhiệm vụ chống mục tiêu khí động tầm xa, còn dòng 77N6 được nhắc tới trong vai trò chống tên lửa đạn đạo hoặc mục tiêu bay rất nhanh.

Hệ thống tên lửa phòng không S-500. Ảnh: DPA

Một số nguồn phân tích mở ước tính dòng đạn 77N6 có tầm đánh chặn khoảng 500 - 600 km. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật của S-500 vẫn cần được nhìn nhận thận trọng vì chủ yếu dựa trên tuyên bố từ phía Nga. Điểm cốt lõi của S-500 là tạo thêm một tầng phòng thủ cao hơn, bổ sung năng lực cho mạng lưới phòng không hiện có.

THAAD: Công nghệ hit-to-kill của Mỹ

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) là hệ thống chuyên biệt của Mỹ nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm trung mở rộng trong giai đoạn cuối đường bay. Tầm đánh chặn của hệ thống thường đạt mức 150 - 200 km, với trần đánh chặn lên tới khoảng 150 km.

Hệ thống THAAD. Ảnh: Missile Defense Agency

Đặc trưng kỹ thuật nổi bật của THAAD là công nghệ "hit-to-kill" (va chạm trực tiếp). Thay vì dùng đầu nổ mảnh, tên lửa đánh chặn sẽ lao thẳng vào mục tiêu với tốc độ cực cao để phá hủy nó bằng động năng. Cơ chế này đòi hỏi hệ thống radar và cảm biến điều khiển phải đạt độ chính xác tuyệt đối.

Patriot PAC-3 MSE: Lá chắn điểm linh hoạt

Patriot PAC-3 MSE là biến thể hiện đại nhất trong gia đình Patriot, tập trung đánh chặn tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình và các mục tiêu trên không. Đạn PAC-3 MSE sử dụng động cơ hai xung và cơ chế hit-to-kill, mang lại khả năng cơ động vượt trội so với các thế hệ cũ.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ảnh: ZUMA Press

Một bệ phóng M903 có thể mang tối đa 12 đạn PAC-3 MSE. Tầm đánh chặn thực tế được ước tính trong khoảng 60 - 120 km tùy thuộc vào loại mục tiêu. Giá trị của Patriot nằm ở khả năng tích hợp mạng lưới giữa radar, trạm điều khiển và xe phóng để bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.

S-400 Triumf: Đa tầng đạn đánh chặn

S-400 Triumf của Nga được thiết kế để đối phó đồng thời với máy bay, tên lửa hành trình, UAV và một số mục tiêu đạn đạo. Điểm mạnh nhất của S-400 là khả năng triển khai nhiều loại tên lửa khác nhau trong cùng một tổ hợp để tạo ra các lớp phòng thủ đa tầng.

Tổ hợp S-400 của Nga. Ảnh: Getty Images

Các loại đạn chủ lực bao gồm 9M96E (40 km), 9M96E2 (120 km), 48N6 (250 km) và 40N6E (400 km). Cấu hình này cho phép S-400 bao phủ dải tầm bắn rộng, từ các mục tiêu tầm trung đến các máy bay chỉ huy cảnh báo sớm ở cự ly xa.

David’s Sling: Mắt xích tầm trung của Israel

David’s Sling đóng vai trò lớp phòng thủ tầng trung trong mạng lưới an ninh của Israel. Hệ thống sử dụng tên lửa đánh chặn Stunner, chuyên xử lý rocket tầm xa, tên lửa đạn đạo chiến thuật và tên lửa hành trình.

David’s Sling thực hiện đánh chặn trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: Rafael

Tầm đánh chặn của Stunner dao động từ 40 - 300 km. Với khả năng mang 12 đạn trên mỗi bệ phóng, David’s Sling giúp lấp đầy khoảng trống tác chiến giữa Iron Dome (tầm thấp) và Arrow (tầm cao), đồng thời tăng khả năng đánh chặn các mục tiêu cơ động phức tạp.

Arrow 3: Phòng thủ ngoài khí quyển

Arrow 3 là tầng cao nhất trong mạng lưới phòng thủ của Israel, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo ngoài khí quyển. Hệ thống này sử dụng phương tiện tiêu diệt động năng theo cơ chế va chạm trực tiếp để phá hủy mục tiêu ở độ cao trên 100 km.

Tổ hợp Arrow-3. Ảnh: Getty

Tầm bay của Arrow 3 ước tính đạt khoảng 2.400 km. Nhiệm vụ chính của nó là tiêu diệt tên lửa đạn đạo đối phương trước khi đầu đạn tiến vào giai đoạn cuối, giúp giảm thiểu rủi ro từ các mảnh vỡ rơi xuống khu vực dân cư.

Iron Dome: Khắc tinh của rocket và đạn pháo

Iron Dome là hệ thống phòng thủ tầm ngắn chuyên đánh chặn rocket, đạn pháo phản lực và UAV. Đạn đánh chặn Tamir có khả năng xử lý các mối đe dọa được phóng từ cự ly 4 - 70 km.

Hệ thống Iron Dome. Ảnh: AFP

Điểm ưu việt của Iron Dome là thuật toán tính toán quỹ đạo. Hệ thống chỉ khai hỏa nếu xác định mục tiêu sẽ rơi vào khu dân cư hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng, giúp tối ưu hóa chi phí và lượng đạn dự trữ trong các cuộc tấn công bão hòa.

SAMP/T NG: Lá chắn hiện đại của châu Âu

SAMP/T NG là thế hệ mới của hệ thống phòng không mặt đất do Pháp và Italy phát triển. Hệ thống sử dụng dòng đạn Aster 30 B1NT với tầm đánh chặn khoảng 150 km, tích hợp radar AESA đa chức năng có khả năng phát hiện mục tiêu từ cự ly hơn 350 km.

Hệ thống phòng thủ SAMP/T NG. Ảnh: Army Recognition

Một khẩu đội SAMP/T NG có thể triển khai tối đa 6 xe phóng với tổng cộng 48 đạn sẵn sàng khai hỏa. Hệ thống được nâng cấp mạnh mẽ về khả năng kháng tác chiến điện tử và năng lực chống tên lửa đạn đạo, đóng vai trò chủ lực trong mạng lưới phòng thủ của NATO.

HQ-19: Hệ thống phòng thủ tầng cao của Trung Quốc

HQ-19 được Trung Quốc phát triển để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm trung mở rộng trong pha giữa hoặc pha cuối đường bay. Hệ thống này thường được so sánh với THAAD của Mỹ về vai trò chiến thuật.

Xe phóng của hệ thống tên lửa phòng không HQ-19 do Trung Quốc chế tạo được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Chu Hải. Ảnh: Mạng xã hội Trung Quốc

Mặc dù một số nguồn tin đề cập đến khả năng chống vệ tinh tầm thấp, nhưng các thông số cụ thể về HQ-19 vẫn chưa được công bố minh bạch. Năng lực thực tế của hệ thống này cần được đánh giá dựa trên các đợt thử nghiệm và triển khai thực tế thay vì các suy đoán nguồn mở.

Giới hạn của các lá chắn phòng thủ

Mặc dù sở hữu công nghệ tiên tiến, không có hệ thống đơn lẻ nào là tuyệt đối. Trong thực chiến, các đòn tập kích thường kết hợp UAV mồi bẫy, tên lửa hành trình và tác chiến điện tử để gây quá tải hệ thống phòng thủ. Hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào khả năng kết nối mạng lưới giữa radar, trung tâm chỉ huy và kho đạn dự trữ.

Lá chắn tên lửa hiệu quả nhất là cả một mạng phòng thủ nhiều tầng, nơi từng hệ thống được đặt đúng vị trí, dùng đúng loại đạn và phối hợp đủ nhanh để sống sót trước chiến trường ngày càng dày đặc tên lửa và vũ khí tốc độ cao.