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    Phân tích ASUS ProArt P16 và PX13: Sức mạnh RTX 5070 và chip Ryzen AI mới

    Tuệ Nhân15/07/2026 10:52

    ASUS ra mắt bộ đôi laptop ProArt P16 và PX13 tại Việt Nam, sở hữu chip AMD Ryzen AI cùng card đồ họa RTX 5070 và màn hình Lumina OLED 3K chuẩn màu chuyên dụng cho đồ họa.

    ASUS vừa chính thức giới thiệu dải sản phẩm laptop đồ họa ProArt thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Với bộ đôi ProArt P16 và ProArt PX13, thương hiệu này tập trung vào việc cung cấp giải pháp tối ưu cho các nhà sáng tạo nội dung, thiết kế đồ họa và chuyên gia hình ảnh thông qua sự kết hợp giữa phần cứng mạnh mẽ và thiết kế sang trọng.

    Cận cảnh dòng laptop ASUS ProArt thế hệ mới vừa ra mắt tại Việt Nam

    Màn hình Lumina OLED 3K: Tiêu chuẩn hiển thị cho đồ họa chuyên nghiệp

    Yếu tố cốt lõi của một thiết bị dành cho creator là khả năng hiển thị màu sắc chính xác. Cả ProArt P16 và ProArt PX13 đều được trang bị màn hình cảm ứng ASUS Lumina OLED cao cấp với độ phân giải 3K (2.880 x 1.800 pixel). Với mật độ điểm ảnh trên 212 PPI, màn hình đảm bảo độ chi tiết vượt trội cho các bản thiết kế phức tạp.

    Màn hình Lumina OLED trên laptop ASUS ProArt hiển thị màu sắc rực rỡ và chính xác

    Đáng chú ý, màn hình này bao phủ 100% dải màu điện ảnh DCI-P3 và đạt chứng nhận Pantone Validated. Quy trình cân chỉnh màu sắc tại nhà máy giúp đạt độ sai lệch màu Delta E nhỏ hơn 1, loại bỏ hiện tượng lệch màu khi xuất bản thành phẩm. Ngoài ra, việc hỗ trợ cảm ứng và tương thích với bút ASUS Pen giúp người dùng thao tác phác thảo, ghi chú storyboard một cách tự nhiên.

    Hiệu suất vượt trội với kiến trúc AMD Ryzen AI và RTX 5070

    Bên trong lớp vỏ mỏng nhẹ là cấu hình phần cứng mạnh mẽ, sẵn sàng xử lý các thuật toán AI nặng và render video độ phân giải cao. ASUS ProArt P16 sử dụng bộ vi xử lý AMD Ryzen AI 9 HX 370 kết hợp cùng card đồ họa thế hệ mới RTX 5070. Với RAM 64GB LPDDR5X tốc độ 7500 MT/s, máy xử lý mượt mà các tác vụ dựng hình 3D trên Blender hay biên tập video nhiều layer trên Adobe Premiere Pro.

    Cấu hình phần cứng mạnh mẽ của dòng ProArt đáp ứng tốt các tác vụ render nặng

    Trong khi đó, phiên bản ProArt PX13 tích hợp chip AMD Ryzen AI Max+ 395 với kiến trúc đột phá. Điểm nhấn của mẫu máy này là bộ nhớ thống nhất (Unified Memory) tốc độ lên đến 8000 MHz, giúp CPU và GPU truy cập dữ liệu cực nhanh, tối ưu hóa hiệu suất khi xử lý các thư viện âm thanh và hình ảnh dung lượng lớn.

    Thiết kế mỏng nhẹ tối ưu cho xu hướng làm việc di động

    ASUS đã xóa bỏ định kiến về những cỗ máy trạm đồ họa thô kệch bằng ngôn ngữ thiết kế mỏng nhẹ. Cả hai thiết bị được hoàn thiện với sắc Đen Nano sang trọng, có khả năng hạn chế bám dấu vân tay. Dù sở hữu màn hình 16 inch, ProArt P16 chỉ nặng 1.85kg, đảm bảo tính cơ động cao cho một thiết bị hiệu suất lớn.

    Thiết kế mỏng nhẹ của ASUS ProArt P16 phù hợp cho việc di chuyển

    Riêng với ProArt PX13, máy sở hữu bản lề xoay gập 360 độ độc đáo, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa các chế độ laptop, lều, đứng hoặc máy tính bảng. Với trọng lượng chỉ 1.39kg và độ mỏng 15.8mm, đây là lựa chọn lý tưởng cho một studio di động.

    Khả năng xoay gập linh hoạt của ASUS ProArt PX13

    Bên cạnh phần cứng, hệ sinh thái phần mềm đồng bộ của ASUS cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu suất làm việc, giúp quy trình sáng tạo diễn ra liền mạch và giảm thiểu độ trễ kỹ thuật.

    Hệ sinh thái phụ kiện và phần mềm hỗ trợ tối đa cho người dùng chuyên nghiệp

    Thông số kỹ thuật và giá bán chính thức

    Dưới đây là chi tiết cấu hình và mức giá niêm yết của bộ đôi ProArt mới tại thị trường Việt Nam từ ngày 15/07:

    Thông sốASUS ProArt PX13ASUS ProArt P16
    Vi xử lýAMD Ryzen AI Max+ 395AMD Ryzen AI 9 HX 370
    Card đồ họaTích hợp / Tùy chọnNVIDIA GeForce RTX 5070 8GB
    RAM32GB64GB LPDDR5X
    Ổ cứng1TB SSD2TB SSD
    Giá bán76,990,000 VNĐ124,990,000 VNĐ

    Mức giá này phản ánh phân khúc cao cấp mà ASUS hướng tới, tập trung vào đối tượng người dùng chuyên nghiệp cần sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh xử lý và khả năng hiển thị chuẩn xác.

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      Phân tích ASUS ProArt P16 và PX13: Sức mạnh RTX 5070 và chip Ryzen AI mới
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