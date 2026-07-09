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    Phân tích bộ tứ JBL Tune mới: Bước tiến với Bluetooth 6.0 và pin 76 giờ

    Tuệ Nhân09/07/2026 10:36

    JBL vừa chính thức mở bán dòng tai nghe Tune mới gồm 780NC, 680NC, 730BT và 530BT. Đây là những mẫu tai nghe phổ thông hiếm hoi trang bị Bluetooth 6.0 và LE Audio, mang lại hiệu suất kết nối vượt trội cùng thời lượng pin ấn tượng.

    JBL vừa chính thức mở rộng dòng sản phẩm Tune Series tại thị trường Việt Nam với bốn mẫu tai nghe không dây thế hệ mới: JBL Tune 780NC, JBL Tune 680NC, JBL Tune 730BT và JBL Tune 530BT. Điểm đột phá lớn nhất của bộ sưu tập này không chỉ nằm ở dải âm Pure Bass đặc trưng mà còn ở việc tích hợp các tiêu chuẩn kết nối tiên tiến nhất hiện nay, đáp ứng nhu cầu khắt khe về độ trễ và thời lượng sử dụng của người dùng hiện đại.

    Bộ sưu tập tai nghe JBL Tune mới ra mắt
    Bộ sưu tập JBL Tune mới hứa hẹn đáp ứng đa dạng nhu cầu giải trí và làm việc.

    Bluetooth 6.0 và LE Audio: Nâng tầm kết nối không dây

    Đáng chú ý nhất trong đợt ra mắt này là việc cả bốn mẫu tai nghe đều được trang bị chuẩn Bluetooth 6.0 kết hợp cùng LE Audio (Low Energy Audio). Đây là bước đi chiến lược của JBL khi đưa công nghệ truyền tải âm thanh hiệu suất cao xuống phân khúc phổ thông.

    Bluetooth 6.0 giúp cải thiện đáng kể độ ổn định của tín hiệu, trong khi LE Audio tối ưu hóa mức tiêu thụ điện năng mà không làm suy giảm chất lượng âm thanh. Bên cạnh đó, tính năng Multipoint Connection cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa hai thiết bị (ví dụ từ laptop sang smartphone khi có cuộc gọi) một cách mượt mà.

    Phân tách dòng sản phẩm: Over-ear đối đầu On-ear

    JBL phân chia bộ tứ này thành hai nhóm chính dựa trên thiết kế và tính năng để phù hợp với từng đối tượng khách hàng cụ thể.

    Nhóm giải trí tiêu chuẩn: JBL Tune 730BT và 530BT

    JBL Tune 730BT và JBL Tune 530BT hướng đến những người dùng ưu tiên sự đơn giản, bền bỉ và chất âm mạnh mẽ. Trong khi Tune 730BT sở hữu thiết kế over-ear với driver 40mm cho khả năng cách âm thụ động tốt, thì Tune 530BT lại chọn thiết kế on-ear nhỏ gọn với driver 33mm, tối ưu cho tính di động.

    Tai nghe JBL Tune 730BT và 530BT

    Cả hai đều sử dụng hệ thống micro beamforming kép, giúp lọc bỏ bớt tạp âm môi trường để đảm bảo giọng nói rõ ràng trong các cuộc hội thoại không dây.

    Nhóm cao cấp: JBL Tune 780NC và 680NC tích hợp ANC

    Đối với người dùng cần không gian yên tĩnh để làm việc hoặc thường xuyên di chuyển trong môi trường ồn ào, bộ đôi Tune 780NC và 680NC là lựa chọn tối ưu nhờ công nghệ Adaptive Noise Cancelling (ANC). Hệ thống chống ồn này có khả năng tự động điều chỉnh theo môi trường xung quanh.

    Công nghệ chống ồn trên JBL Tune 780NC và 680NC
    Công nghệ ANC giúp người dùng chủ động kiểm soát âm thanh từ môi trường.

    Điểm khác biệt lớn nằm ở JBL Spatial Sound, mang đến trải nghiệm âm thanh vòm sống động khi xem phim hoặc chơi game. Riêng mẫu flagship JBL Tune 780NC còn được ưu ái trang bị công nghệ Personi-Fi 3.0, cho phép phân tích thính giác cá nhân để tinh chỉnh sơ đồ âm thanh phù hợp nhất với tai của từng người dùng.

    Hiệu suất pin và khả năng sạc nhanh ấn tượng

    Một trong những điểm yếu cố hữu của tai nghe Bluetooth là thời lượng pin đã được JBL giải quyết triệt để trên dòng Tune mới. Cả bốn phiên bản đều đạt mức 76 giờ sử dụng liên tục (ở điều kiện tiêu chuẩn). Đây là con số vượt trội so với mức trung bình 40-50 giờ của nhiều đối thủ trong cùng tầm giá.

    Thời lượng pin ấn tượng trên dòng JBL Tune
    Thời lượng pin lên đến 76 giờ cùng khả năng sạc nhanh vượt trội.

    Khả năng sạc nhanh cũng là một điểm cộng lớn: chỉ với 5 phút sạc, người dùng sẽ có thêm 5 giờ nghe nhạc. Thời gian để sạc đầy hoàn toàn viên pin chỉ mất khoảng 2 giờ qua cổng USB-C.

    Bảng so sánh thông số kỹ thuật chi tiết

    Thông sốJBL Tune 530BTJBL Tune 730BTJBL Tune 680NCJBL Tune 780NC
    Thiết kếOn-earOver-earOn-earOver-ear
    Kích thước Driver33mm40mm32mm40mm
    Bluetooth6.0 + LE Audio6.0 + LE Audio6.0 + LE Audio6.0 + LE Audio
    Chống ồn ANCKhôngKhôngCó (Adaptive)Có (Adaptive)
    Âm thanh đặc biệtPure BassPure BassSpatial SoundSpatial Sound, Personi-Fi 3.0
    Thời lượng pin76 giờ76 giờ76 giờ76 giờ
    Giá niêm yết1,190,000đ2,190,000đ2,690,000đ3,490,000đ

    Việc ra mắt bộ tứ Tune Series cho thấy tham vọng của JBL trong việc phổ cập các công nghệ âm thanh và kết nối cao cấp xuống mức giá dễ tiếp cận hơn. Với sự kết hợp giữa Bluetooth 6.0, thời lượng pin cực dài và khả năng tùy biến sâu qua ứng dụng JBL Headphones, đây chắc chắn là những ứng viên nặng ký trong phân khúc tai nghe không dây tầm trung năm nay.

    Tai nghe Bluetooth chụp tai JBL Tune 780NC

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      Khoa học - công nghệ
      Phân tích bộ tứ JBL Tune mới: Bước tiến với Bluetooth 6.0 và pin 76 giờ
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