Phân tích cấu hình Galaxy S26 FE: Chip Exynos 2500, pin silicon-carbon và thân máy 7.4mm Samsung Galaxy S26 FE vừa bị rò rỉ toàn bộ thông số kỹ thuật ấn tượng với chip Exynos 2500, pin silicon-carbon 4.900mAh cùng thiết kế mỏng nhẹ 7,4mm.

Dòng sản phẩm Fan Edition (FE) của Samsung luôn thu hút sự quan tâm lớn nhờ việc mang đến trải nghiệm cấu hình tiệm cận flagship với mức giá dễ tiếp cận. Theo thông tin rò rỉ mới nhất từ chuyên trang WinFuture, mẫu điện thoại thế hệ mới Galaxy S26 FE đã lộ diện toàn bộ thông số kỹ thuật quan trọng. Sản phẩm hứa hẹn sở hữu thiết kế mỏng nhẹ vượt trội, vi xử lý Exynos 2500 mạnh mẽ cùng công nghệ pin silicon-carbon tiên tiến, dự kiến ra mắt vào đầu tháng 9 tới.

Ảnh render của Galaxy S26 FE

Tối ưu thiết kế mỏng 7.4mm và công nghệ màn hình hiển thị

Thay vì duy trì kiểu dáng khá dày như các thế hệ trước, Samsung đã tối ưu hóa ngoại hình cho Galaxy S26 FE. Thiết bị đạt độ mỏng ấn tượng chỉ 7.4mm cùng trọng lượng nhẹ nhàng 193 gram, giúp cảm giác cầm nắm và sử dụng thoải mái trong thời gian dài.

Về khả năng hiển thị, máy được trang bị màn hình kích thước 6.7 inch sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X với độ phân giải 2340 x 1080 pixel và tần số quét 120Hz. Đáng chú ý, độ sáng màn hình đạt mức 1,200 nits ở chế độ tiêu chuẩn và có thể đẩy lên tối đa 1,900 nits ở chế độ sáng cao, đảm bảo chất lượng hình ảnh rõ nét ngay cả dưới ánh nắng trực tiếp.

Sức mạnh vi xử lý Exynos 2500 và đột phá từ pin silicon-carbon

Cung cấp sức mạnh cho Galaxy S26 FE là bộ vi xử lý Exynos 2500 do Samsung sản xuất. Đây cũng là dòng chip xuất hiện trên dòng điện thoại cao cấp Galaxy S25, hứa hẹn mang lại hiệu năng xử lý tác vụ mượt mà. Mẫu máy này sở hữu dung lượng RAM 8GB đi kèm hai tùy chọn bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB.

Thông tin One UI 9.5 được tiết lộ trong firmware Galaxy S26 FE sắp ra mắt

Bên cạnh đó, cải tiến nổi bật trên thiết bị nằm ở viên pin dung lượng 4,900mAh hỗ trợ sạc nhanh công suất 45W. Việc ứng dụng công nghệ pin silicon-carbon không chỉ giúp tối ưu không gian phần cứng để đạt độ mỏng 7.4mm mà còn tăng cường độ bền, đạt tuổi thọ lên đến 1,200 chu kỳ sạc. Khi xuất xưởng, máy dự kiến được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 17 cùng giao diện One UI mới nhất.

Hệ thống camera đa dụng và các tính năng đi kèm

Galaxy S26 FE sở hữu cụm 3 camera sau đáp ứng đa dạng nhu cầu chụp ảnh. Cảm biến chính có độ phân giải 50MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, kết hợp cùng một ống kính góc siêu rộng và một camera tele 8MP hỗ trợ zoom quang học 3x. Ở mặt trước, camera selfie 12MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh cá nhân và gọi video.

Ốp lưng Galaxy S26 FE

Ngoài ra, sản phẩm vẫn duy trì các tiêu chuẩn cao cấp như khả năng kháng nước và bụi chuẩn IP68, chuẩn kết nối Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 và NFC. Máy hỗ trợ linh hoạt 2 thẻ SIM vật lý cùng khả năng tích hợp tối đa 2 eSIM.

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật rò rỉ của Galaxy S26 FE

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 6.7 inch Dynamic AMOLED 2X, FHD+, 120Hz, độ sáng tối đa 1,900 nits Vi xử lý Exynos 2500 Bộ nhớ RAM 8GB / ROM 128GB - 256GB Camera sau 50MP (chính, OIS) + Góc siêu rộng + 8MP (Tele 3x) Camera trước 12MP Pin & Sạc 4,900mAh (Silicon-carbon), Sạc nhanh 45W Kích thước & Trọng lượng Dày 7.4mm / Nặng 193g Kết nối & Kháng nước Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, IP68, Dual SIM + 2 eSIM

Giá bán dự kiến và các tùy chọn màu sắc

Theo các nguồn tin rò rỉ, Galaxy S26 FE dự kiến có giá bán dao động từ 749 đến 799 euro (khoảng 20.3 đến 21.6 triệu đồng). Máy sẽ có 3 tùy chọn màu sắc bao gồm Graphite, Pistachio và Blueberry khi chính thức trình làng vào tháng 9.