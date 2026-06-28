Phân tích công nghệ UAV tầm xa Ukraine dùng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga UAV tầm xa Ukraine kết hợp vật liệu dân dụng rẻ tiền với hệ thống dẫn đường lai chống nhiễu, tạo ra dòng vũ khí tấn công hạ tầng với chi phí thấp nhưng hiệu quả cao.

Các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào nhà máy lọc dầu Moscow trong tháng 6/2026 đã làm nổi bật vai trò của dòng vũ khí tầm xa trong xung đột hiện đại. Không còn là thiết bị phụ trợ, các dòng UAV này được thiết kế như những "đạn bay một chiều" có khả năng xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương để đánh phá hạ tầng chiến lược.

Triết lý thiết kế: Ưu tiên vật liệu nhẹ và chi phí thấp

Khác với drone trinh sát nhỏ tại tiền tuyến, UAV tầm xa như FP-1, UJ-26 Bober hay AQ-400 Scythe được phát triển theo logic thực dụng: cánh cố định, động cơ cánh quạt và thân bay cực nhẹ. Để bay quãng đường từ hàng trăm đến hơn 1.000 km, phương tiện phải tối ưu hóa lực nâng và giảm tiêu hao năng lượng.

Vật liệu chế tạo các dòng UAV này thường không quá phức tạp để có thể sản xuất hàng loạt. Ví dụ, dòng FP-1 sử dụng thân làm từ epoxy kết hợp với các chi tiết gỗ mỏng, trong khi AQ-400 Scythe tận dụng ván ép gia công từ các xưởng dân dụng. Những vật liệu này tuy không bền bỉ như vật liệu hàng không chuyên dụng nhưng đủ đáp ứng cho một hành trình duy nhất, giúp giảm đáng kể trọng lượng chết để nhường chỗ cho nhiên liệu và thuốc nổ.

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra một UAV tầm xa của Fire Point tại xưởng sản xuất ở Ukraine. Ảnh: Militarnyi

Động cơ của UAV tầm xa cũng đi theo hướng tiết kiệm. Thay vì ưu tiên tốc độ cao như tên lửa hành trình, các kỹ sư sử dụng động cơ piston nhỏ hoặc động cơ hai xi lanh đơn giản. Tốc độ thấp giúp giảm lực cản không khí, từ đó kéo dài thời gian hoạt động trên không. Theo thông số kỹ thuật, AQ-400 Scythe có tầm hoạt động khoảng 750 km, trong khi FP-1 có thể đạt tới 1.400-1.600 km tùy cấu hình tải trọng.

Hệ thống dẫn đường lai và khả năng kháng nhiễu

Thách thức lớn nhất đối với UAV khi bay sâu vào lãnh thổ đối phương là tác chiến điện tử (EW). Khi khoảng cách càng xa, tín hiệu điều khiển trực tiếp từ con người trở nên bất khả thi do độ trễ và nguy cơ bị gây nhiễu cao. Để giải quyết vấn đề này, UAV tầm xa Ukraine áp dụng cơ chế dẫn đường lai (hybrid navigation).

Định vị vệ tinh (GPS hoặc các hệ thống tương đương) là lớp dẫn đường chính giúp xác định vị trí chính xác. Tuy nhiên, để đối phó với việc bị đánh lừa tọa độ hoặc cắt sóng vệ tinh, UAV được trang bị thêm hệ thống dẫn đường quán tính (INS). Hệ thống này sử dụng cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển để ước tính vị trí dựa trên vận tốc và hướng bay ban đầu. Dù sai số của INS tăng dần theo thời gian, nhưng khi kết hợp với phần mềm hiệu chỉnh và cảm biến độ cao, nó giúp UAV giữ đúng lộ trình đã lập trình sẵn mà không cần liên lạc liên tục với mặt đất.

Thân UAV tầm xa được xếp trong khu vực lắp ráp của Fire Point, cho thấy quy mô sản xuất drone quân sự tại Ukraine. Ảnh: Militarnyi

Việc giảm thiểu nhu cầu liên lạc dữ liệu trong suốt hành trình khiến các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương khó phát hiện và can thiệp hơn. UAV gần như hoạt động ở chế độ tự động hoàn toàn cho đến khi tiếp cận mục tiêu.

Chiến thuật tiêu hao và năng lực sản xuất công nghiệp

Điểm mạnh của dòng UAV này không nằm ở khả năng tàng hình hay công nghệ đột phá, mà ở khả năng sản xuất quy mô lớn. Fire Point được cho là có khả năng xuất xưởng hơn 2.000 chiếc FP-1 mỗi tháng. Việc sử dụng linh kiện thương mại và vật liệu dân dụng giúp Ukraine duy trì mật độ tấn công cao với chi phí thấp hơn nhiều so với việc sử dụng tên lửa truyền thống.

Về mặt chiến thuật, các cuộc tấn công không nhắm vào việc san phẳng toàn bộ cơ sở hạ tầng. Thay vào đó, UAV tập trung vào các điểm nhạy cảm như bồn chứa nhiên liệu, trạm bơm hoặc hệ thống điều khiển của các nhà máy lọc dầu. Một cú đánh chính xác vào khu vực nhạy cảm có thể khiến toàn bộ dây chuyền sản xuất phải dừng hoạt động trong nhiều tháng để sửa chữa, gây thiệt hại kinh tế lớn hơn nhiều so với giá trị của chiếc UAV.

Nhìn chung, công nghệ UAV tầm xa của Ukraine là minh chứng cho sự kết hợp giữa kỹ thuật sẵn có và tư duy thực dụng. Bằng cách chấp nhận tốc độ chậm và cấu trúc đơn giản, họ đã tạo ra một loại vũ khí đủ rẻ để dùng lặp lại nhưng đủ chính xác để gây tác động chiến lược lên các mục tiêu sâu trong hậu phương.