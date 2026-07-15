Phân tích DuRoBo Moodi: Giải pháp chuyển trang Bluetooth 5.4 cho máy đọc sách Krono DuRoBo Moodi mang đến khả năng điều khiển từ xa linh hoạt với 3 chế độ chuyên dụng, thiết kế emoji tùy biến và thời lượng pin ấn tượng cho người dùng máy đọc sách.

Trải nghiệm đọc sách trên các thiết bị màn hình E-ink đang ngày càng được tối ưu hóa để mang lại sự tiện lợi tối đa. Mới đây, DuRoBo đã chính thức giới thiệu Moodi, một thiết bị chuyển trang sử dụng công nghệ Bluetooth 5.4, được thiết kế đặc biệt để hoạt động cùng máy đọc sách Krono. Phụ kiện này không chỉ giải quyết vấn đề đọc sách rảnh tay mà còn tích hợp nhiều tính năng điều khiển đa phương tiện linh hoạt.

Thiết bị chuyển trang DuRoBo Moodi điều khiển máy đọc sách Krono từ xa.

Công nghệ kết nối và tính năng tùy biến

DuRoBo Moodi sử dụng chuẩn kết nối Bluetooth 5.4 tiên tiến, giúp đảm bảo kết nối ổn định và tiết kiệm năng lượng vượt trội so với các thế hệ trước. Điểm nhấn thú vị của sản phẩm là khả năng tùy biến ngoại hình. Thiết bị đi kèm với 6 nắp nút bấm (button caps) được trang trí bằng các biểu tượng cảm xúc (emoji) khác nhau, cho phép người dùng thay đổi theo sở thích cá nhân.

DuRoBo Moodi đi kèm với 6 nắp nút bấm emoji khác nhau.

Về mặt chức năng, Moodi không chỉ đơn thuần là một nút bấm lật trang. Thiết bị được lập trình với 3 chế độ vận hành chuyên biệt nhằm phục vụ các nhu cầu khác nhau của người dùng:

Chế độ Reading (Đọc sách): Được tối ưu hóa hoàn toàn cho việc lật trang trên các ứng dụng đọc sách điện tử.

Được tối ưu hóa hoàn toàn cho việc lật trang trên các ứng dụng đọc sách điện tử. Chế độ Media (Đa phương tiện): Cho phép điều khiển từ xa các trình phát nhạc hoặc video, rất hữu ích khi người dùng kết nối máy đọc sách với loa ngoài.

Cho phép điều khiển từ xa các trình phát nhạc hoặc video, rất hữu ích khi người dùng kết nối máy đọc sách với loa ngoài. Chế độ Browsing (Duyệt web): Hỗ trợ thao tác cuộn trang mượt mà khi người dùng sử dụng trình duyệt trên màn hình E-ink.

Thông số kỹ thuật và tính tiện dụng

Với trọng lượng siêu nhẹ chỉ 18 g (tương đương 0,63 oz), Moodi gần như không gây cảm giác vướng víu khi mang theo. Thiết bị được trang bị viên pin lithium dung lượng 90 mAh. Theo công bố từ nhà sản xuất DuRoBo, mức dung lượng này có thể duy trì hoạt động cho thiết bị trong nhiều tuần liên tục chỉ với một lần sạc. Việc nạp năng lượng cũng rất đơn giản thông qua cổng sạc USB-C phổ biến hiện nay.

Thông số kỹ thuật Chi tiết Chuẩn kết nối Bluetooth 5.4 Trọng lượng 18 g Dung lượng pin 90 mAh Cổng sạc USB-C Số lượng nút tùy biến 6 nắp emoji

Thiết kế của Moodi cũng được tính toán kỹ lưỡng với một lỗ xỏ dây đeo, giúp người dùng dễ dàng mang theo bên mình hoặc treo vào máy đọc sách để tránh thất lạc. Xét về tính năng và phân khúc, Moodi có nhiều điểm tương đồng với Boox Tappy – một thiết bị chuyển trang dành riêng cho các dòng máy đọc sách của Boox như Boox Go 6.

Giá bán và tính sẵn có

Hiện tại, DuRoBo Moodi đang được niêm yết với mức giá đề xuất là 35,99 USD (khoảng 900.000 VNĐ). Đây là một mức giá cạnh tranh cho một phụ kiện chuyên dụng tích hợp công nghệ Bluetooth mới nhất và khả năng tùy biến cao. Sản phẩm hiện đã có mặt trên nền tảng thương mại điện tử Amazon, sẵn sàng phục vụ cộng đồng đam mê đọc sách điện tử trên toàn thế giới.