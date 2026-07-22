Phân tích Galaxy Z Fold8 Wide: Bước tiến mới với bản lề Flex Titanium và tỷ lệ màn hình 16:10 Galaxy Z Fold8 Wide lộ diện qua loạt ảnh render sắc nét với thiết kế màn hình phụ tỷ lệ 16:10 cân đối và công nghệ bản lề Flex Titanium. Mẫu smartphone gập này hứa hẹn sở hữu hiệu năng mạnh mẽ nhờ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Chỉ còn chưa đầy một ngày trước sự kiện Galaxy Unpacked, cộng đồng công nghệ đang đổ dồn sự chú ý vào loạt ảnh render chính thức của Galaxy Z Fold8 phiên bản màn hình rộng (Wide). Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Roland Quandt, biến thể này mang đến những thay đổi quan trọng về cả cấu trúc vật lý lẫn trải nghiệm thị giác, giải quyết những hạn chế cố hữu trên các dòng điện thoại gập trước đây.

Thay đổi tỷ lệ màn hình phụ: Tối ưu cho thao tác một tay

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Galaxy Z Fold8 Wide nằm ở màn hình phụ phía ngoài. Thay vì tỷ lệ thuôn dài gây khó khăn khi gõ phím, phiên bản mới này được trang bị màn hình 5.5 inch với tỷ lệ 16:10. Đây là tỷ lệ tiệm cận với các dòng smartphone truyền thống, giúp người dùng dễ dàng thao tác mà không cần mở máy thường xuyên.

Màn hình phụ phía ngoài được Z Fold8 sẽ có kích thước 5.5 inch cùng tỷ lệ màn hình 16:10 cực kỳ cân đối

Phần viền màn hình đã được Samsung tinh chỉnh siêu mỏng và bo cong đều đặn, tạo nên sự liền mạch trong thiết kế tổng thể. Các chi tiết ở cạnh dưới như dải loa ngoài, cổng USB Type-C và hệ thống micro cũng được sắp xếp lại một cách tinh tế hơn, cho thấy sự hoàn thiện cao về mặt thẩm mỹ kỹ thuật.

Công nghệ bản lề Flex Titanium: Giải pháp cho nếp gấp màn hình

Nâng cấp đáng giá nhất về mặt kỹ thuật trên Galaxy Z Fold8 Wide chính là hệ thống bản lề Flex Titanium thế hệ mới. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc gia cố độ bền cho thiết bị màn hình gập 7.6 inch (tỷ lệ 4:3).

Galaxy Z Fold8 Wide sở hữu công nghệ bản lề Flex Titanium thế hệ mới cho màn hình chính 7.6 inch với tỷ lệ 4:3

Cấu tạo của bản lề này là sự kết hợp giữa màng hợp kim titan siêu bền và tấm titan linh hoạt. Giải pháp này không chỉ giúp thiết bị cứng cáp hơn trước các tác động vật lý mà còn hỗ trợ làm phẳng tấm nền hiển thị, từ đó giảm thiểu đáng kể nếp gấp ở giữa màn hình – vấn đề vốn luôn được người dùng quan tâm trên các dòng điện thoại gập.

Hiệu năng và thông số kỹ thuật ấn tượng

Bên trong vẻ ngoài sang trọng là một cấu hình phần cứng thuộc hàng mạnh mẽ nhất hiện nay. Dự kiến, máy sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 được tinh chỉnh riêng cho dòng Galaxy. Chipset này hứa hẹn mang lại khả năng xử lý đồ họa vượt trội và tối ưu hóa điện năng tiêu thụ cho các tác vụ đa nhiệm trên màn hình lớn.

Thông số Galaxy Z Fold8 Wide (Dự kiến) Màn hình chính 7.6 inch, tỷ lệ 4:3 Màn hình phụ 5.5 inch, tỷ lệ 16:10 Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Galaxy Edition) Dung lượng pin 4,800mAh Camera sau Chính 50MP + Góc siêu rộng 50MP Công nghệ bản lề Flex Titanium

Hệ thống camera của máy bao gồm bộ đôi cảm biến 50MP cho cả ống kính chính và góc siêu rộng, đảm bảo chất lượng hình ảnh sắc nét trong nhiều điều kiện ánh sáng. Viên pin 4,800mAh cũng là một sự nâng cấp nhẹ nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng của hai màn hình và chipset hiệu năng cao.

Tùy chọn màu sắc và các phiên bản đặc biệt

Về mặt thẩm mỹ, Galaxy Z Fold8 Wide sẽ ra mắt với ba tông màu chủ đạo: Kem (Cream), Than chì (Graphite) và Oải hương (Lavender). Đây là những màu sắc mang tính trung tính, phù hợp với định hướng sản phẩm cao cấp dành cho doanh nhân và những người yêu công nghệ.

Galaxy Z Fold8 Wide bao gồm màu Kem (Cream), màu Than chì (Graphite) và màu Oải hương (Lavender)

Ngoài ra, Samsung có thể sẽ tung ra phiên bản màu Xanh lục hạt dẻ (Pistachio) dưới dạng giới hạn, chỉ phân phối qua kênh trực tuyến chính thức của hãng. Với những nâng cấp toàn diện từ thiết kế đến cấu hình, Galaxy Z Fold8 Wide đang khẳng định vị thế của mình trước thềm sự kiện ra mắt chính thức.