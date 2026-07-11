Phân tích hệ thống phòng thủ trên chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Việc Tổng thống Mỹ chuyển sang chuyên cơ cũ do lo ngại về an ninh đã hé lộ những tiêu chuẩn khắt khe về tác chiến điện tử và phòng thủ tên lửa trên các dòng máy bay phục vụ nguyên thủ.

Sự việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rời hội nghị thượng đỉnh NATO trên chiếc Không lực Một cũ (VC-25A) thay vì chiếc Boeing 747-8 mới nhận từ Qatar đã thu hút sự chú ý của giới quan sát quân sự. Quyết định này, được thực hiện theo khuyến nghị của Cơ quan Mật vụ trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, đặt ra dấu hỏi lớn về mức độ hoàn thiện của các hệ thống bảo vệ trên chuyên cơ mới.

Chiếc Không lực Một mới trong lễ ra mắt. Ảnh: U.S Air Force

Rào cản kỹ thuật trong việc nâng cấp chuyên cơ

Chiếc Boeing 747-8 mới, được đặt biệt danh là "Bridge", đóng vai trò chuyển tiếp trong khi chờ đợi hai chuyên cơ thế hệ mới đang được Boeing thiết kế. Tuy nhiên, việc đưa vào vận hành chỉ sau gần một năm nâng cấp được đánh giá là quá nhanh so với tiêu chuẩn quốc phòng. Theo các chuyên gia, một gói nâng cấp toàn diện để biến máy bay dân dụng thành sở chỉ huy trên không có thể tiêu tốn tới 1 tỉ USD và mất ít nhất hai năm thực hiện.

Các nguồn tin quân sự cho biết, khoảng thời gian ngắn vừa qua có thể chỉ đủ để thực hiện các nâng cấp về hệ thống thông tin liên lạc. Những sửa đổi quan trọng trong cấu trúc máy bay để tích hợp các thiết bị phòng thủ chuyên sâu thường đòi hỏi can thiệp sâu vào khung thân, điều khó có thể hoàn tất trong tiến độ gấp rút nhằm kịp ra mắt vào dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Hệ thống phòng thủ đa tầng tiêu chuẩn

Một chiếc Không lực Một đúng nghĩa phải sở hữu các thiết bị bảo vệ tối tân nhất thế giới. Điểm nhấn là hệ thống tác chiến điện tử và phòng thủ tên lửa được bố trí mật độ cao, đặc biệt là ở khu vực đuôi và động cơ.

Các thiết bị gây nhiễu đầu dò hồng ngoại của tên lửa (khoanh đỏ) trên chiếc Không Lực Một cũ. Ảnh: The Aviationist

Cụ thể, máy bay được trang bị hệ thống cảnh báo tên lửa tiếp cận AN/AAR-54(V), kết nối trực tiếp với hệ thống gây nhiễu hồng ngoại có định hướng (DIRCM) AN/AAQ-24 "Nemesis". Khi phát hiện tên lửa tầm nhiệt đang bay tới, hệ thống AN/ALQ-204 "Matador" sẽ che giấu tín hiệu nhiệt từ 4 động cơ, trong khi AN/AAQ-24 phát xung laser để "chọc mù" đầu dò của tên lửa đối phương.

Cận cảnh các hệ thống phòng thủ ở đuôi Không Lực Một. Ảnh: The Aviationist

Khả năng sống sót trong chiến tranh hạt nhân

Bên cạnh phòng thủ tên lửa, chuyên cơ của Tổng thống Mỹ còn được thiết kế để chịu đựng các tác động từ một cuộc tấn công hạt nhân. Toàn bộ hệ thống dây điện và thiết bị điện tử trên máy bay được bọc bảo vệ chống xung điện từ (EMP). Thân máy bay cũng được gia cường để chống bức xạ điện từ và áp lực lớn.

Về khả năng duy trì hoạt động, máy bay được trang bị cần tiếp nhiên liệu trên không ở phần mũi, cho phép phối hợp với các máy bay tiếp dầu như KC-135 hoặc KC-46 để bay liên tục trong nhiều ngày. Hệ thống liên lạc vệ tinh trên lưng máy bay đảm bảo kết nối toàn cầu thông qua ba lớp mạng (không mật, mật và tối mật), biến chuyên cơ thành một "Phòng Tình huống di động" giữa không trung.

Hiện tại, Không quân Mỹ và Nhà Trắng vẫn từ chối xác nhận liệu chiếc máy bay "Bridge" đã được tích hợp đầy đủ các tính năng phòng thủ nêu trên hay chưa. Trong khi đó, dự án phát triển hai chiếc Không lực Một hoàn toàn mới của Boeing đang đối mặt với nguy cơ chậm tiến độ từ hai đến ba năm, khiến việc đảm bảo an toàn cho các chuyến bay của nguyên thủ trở thành bài toán hậu cần phức tạp.