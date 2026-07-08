Phân tích hỏa lực HIMARS và Tornado-S: Hai triết lý pháo phản lực Mỹ - Nga So sánh chi tiết M142 HIMARS và 9K515 Tornado-S về thông số kỹ thuật, khả năng cơ động và hiệu quả tác chiến thực tế trên chiến trường hiện đại.

Trong tác chiến hiện đại, pháo phản lực phóng loạt (MLRS) đã tiến hóa từ vũ khí rải thảm diện rộng thành các hệ thống dẫn đường chính xác cao. Cuộc đối đầu giữa M142 HIMARS của Mỹ và 9K515 Tornado-S của Nga đại diện cho hai hướng phát triển khí tài quân sự khác biệt: một bên ưu tiên tính linh hoạt "phẫu thuật", một bên nhấn mạnh sức mạnh hỏa lực hạng nặng.

Cả hai hệ thống đều sử dụng khung gầm bánh lốp cơ động, có khả năng tấn công mục tiêu ở chiều sâu chiến lược và tích hợp đạn dẫn đường. Tuy nhiên, triết lý vận hành của chúng tạo ra những ưu thế riêng biệt trên chiến trường.

Hệ thống pháo phản lực Mỹ HIMARS (trái) và Tornado-S của Nga. Ảnh: Lockheed Martin/Wikimedia Commons

M142 HIMARS: Tính linh hoạt và độ chính xác cao

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) được thiết kế dựa trên tiêu chí gọn nhẹ và linh hoạt. Hệ thống này sử dụng cụm phóng mô-đun, cho phép kíp vận hành nhanh chóng thay đổi loại đạn tùy theo yêu cầu nhiệm vụ. Đây là một lợi thế lớn trong chiến thuật "bắn và chạy" (shoot-and-scoot), giúp xe phóng rời vị trí trước khi đối phương kịp phản pháo.

Khả năng đa nhiệm của HIMARS thể hiện qua hệ sinh thái đạn dược phong phú. Với các mục tiêu tầm trung, hệ thống sử dụng GMLRS để đánh chính xác. Khi cần tấn công sâu vào hậu phương đối phương, nó có thể chuyển sang ATACMS hoặc PrSM, những loại tên lửa chiến thuật có tầm bắn xa hơn.

Hệ thống pháo phản lực HIMARS. Ảnh: Reuters

Cụ thể, rocket GMLRS có tầm bắn khoảng 70 km, trong khi tên lửa ATACMS đạt tới 300 km và thế hệ mới PrSM có thể vượt mốc 400 km. Điểm mạnh nhất của HIMARS không nằm ở số lượng đạn mà ở khả năng đánh trúng các mục tiêu trọng yếu như kho đạn, sở chỉ huy hay cầu phao chỉ với một loạt bắn ít nhưng chất lượng.

9K515 Tornado-S: Hỏa lực hạng nặng và sức bao phủ rộng

Ngược lại với đối thủ Mỹ, Tornado-S của Nga nhấn mạnh vào sức mạnh hủy diệt của cỡ đạn lớn. Được hiện đại hóa từ hệ thống BM-30 Smerch danh tiếng, Tornado-S sở hữu 12 ống phóng cỡ 300 mm, gấp đôi số lượng rocket dẫn đường mà một xe HIMARS có thể mang theo trong một pod đạn.

Với cỡ đạn lớn, Tornado-S phù hợp để tiêu diệt các cụm quân, trận địa pháo, hệ thống phòng không hoặc các tuyến hậu cần lớn. Nga đã nâng cấp hệ thống này với khả năng sử dụng rocket dẫn đường bằng quán tính và vệ tinh, biến nó từ một vũ khí rải đạn diện rộng thành công cụ tấn công chính xác hơn.

Hệ thống pháo phản lực Tornado-S của Nga. Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, kích thước đồ sộ cũng mang lại những thách thức nhất định. Với trọng lượng khoảng 43,7 tấn, Tornado-S khó che giấu hơn và đòi hỏi xe tiếp đạn chuyên dụng phức tạp hơn so với HIMARS. Điều này khiến hệ thống Nga dễ bị các phương tiện trinh sát không người lái (UAV) phát hiện nếu không có sự bảo vệ chặt chẽ từ lực lượng phòng không và tác chiến điện tử.

So sánh thông số kỹ thuật và tầm bắn

Nếu chỉ so GMLRS của HIMARS với rocket 300 mm của Tornado-S, hệ thống Nga có vẻ nhỉnh hơn về tầm bắn. GMLRS thường đạt hơn 70 km, trong khi Tornado-S được công bố đạt tới 120 km.

So sánh thông số kĩ thuật giữa HIMARS và Tornado-S. Ảnh: HV

Tuy nhiên, sự so sánh này sẽ thay đổi khi HIMARS sử dụng các loại tên lửa chiến thuật. Với ATACMS hay PrSM, tầm đánh của hệ thống Mỹ vượt xa ngưỡng 120 km của Tornado-S. Do đó, ưu thế về tầm bắn phụ thuộc hoàn toàn vào loại đạn mà mỗi bên triển khai trong thực tế.

Vai trò của mạng lưới tác chiến và dữ liệu mục tiêu

Thực tế chiến trường cho thấy bệ phóng chỉ là một phần của phương trình chiến thắng. Hiệu quả của pháo phản lực hiện đại phụ thuộc mật thiết vào dữ liệu mục tiêu, khả năng chống gây nhiễu và tốc độ nạp đạn hậu cần.

HIMARS có lợi thế nhờ khả năng tích hợp sâu vào mạng lưới trinh sát và chỉ huy hiện đại, cho phép phản ứng nhanh với các mục tiêu di động. Trong khi đó, Tornado-S thể hiện sức mạnh trong các đợt tấn công quy mô lớn, tạo ra áp lực hỏa lực khủng khiếp lên một khu vực mục tiêu nhất định.

Tóm lại, rất khó để khẳng định hệ thống nào vượt trội hoàn toàn. Tornado-S là một "cú đấm" hạng nặng với sức mạnh tàn phá diện rộng, còn HIMARS là một "dao mổ" tinh vi với độ linh hoạt và chính xác cao. Sự thành bại của chúng phụ thuộc vào cách phối hợp với các lực lượng trinh sát, tác chiến điện tử và năng lực bảo đảm hậu cần tại hiện trường.