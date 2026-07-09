Phân tích JBL Live 780NC và Live 680NC: Bước tiến mới về chống ồn và âm thanh cá nhân hóa JBL Live 780NC và Live 680NC sở hữu driver 40mm, công nghệ True ANC 2.0 cùng thời lượng pin ấn tượng 80 giờ, mang đến trải nghiệm âm thanh Hi-Res tối ưu.

Bộ đôi tai nghe không dây thế hệ mới JBL Live 780NC và JBL Live 680NC đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam, đánh dấu sự nâng cấp toàn diện từ thiết kế đến công nghệ lõi. Với trọng tâm là khả năng cá nhân hóa trải nghiệm nghe và hiệu suất chống ồn thích ứng, dòng Live Series mới hứa hẹn đáp ứng nhu cầu khắt khe của người dùng công nghệ hiện đại.

Cấu trúc âm thanh và công nghệ xử lý tín hiệu

Trái tim của cả JBL Live 780NC và Live 680NC là driver dynamic kích thước 40mm, kết hợp cùng màng loa compound diaphragm. Cấu trúc này cho phép tái tạo dải âm JBL Signature Sound với độ chi tiết cao, âm trầm mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự cân bằng ở dải trung và cao. Đáng chú ý, cả hai mẫu tai nghe đều hỗ trợ codec LDAC, cho phép truyền tải âm thanh Hi-Res Audio Wireless với chất lượng vượt trội so với các chuẩn Bluetooth thông thường.

Bên cạnh đó, công nghệ JBL Spatial Sound 3.0 được tích hợp giúp mở rộng không gian âm thanh một cách đáng kể. Thuật toán này mô phỏng môi trường âm thanh đa chiều, tạo cảm giác sống động như đang ở trong rạp phim hoặc buổi hòa nhạc trực tiếp, tối ưu cho cả nhu cầu nghe nhạc, xem phim và chơi game.

Hệ thống chống ồn True Adaptive Noise Cancelling 2.0

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản nằm ở khả năng xử lý tiếng ồn. JBL Live 780NC được trang bị hệ thống 6 microphone chuyên dụng, trong khi Live 680NC sở hữu 4 microphone. Cả hai đều vận hành trên nền tảng True Adaptive Noise Cancelling 2.0, có khả năng phân tích tạp âm môi trường theo thời gian thực để điều chỉnh mức độ chống ồn phù hợp.

Việc nâng cấp bộ xử lý giúp tai nghe loại bỏ hiệu quả các dải tần số nhiễu phức tạp, từ tiếng động cơ máy bay đến tiếng ồn trong văn phòng. Người dùng có thể duy trì sự tập trung tối đa mà không cần tăng âm lượng quá lớn, bảo vệ thính giác trong thời gian dài sử dụng.

Cá nhân hóa trải nghiệm với Personi-Fi 3.0 và AI

JBL tiếp tục dẫn đầu trong việc tùy biến âm thanh thông qua tính năng Personi-Fi 3.0. Công nghệ này thực hiện một bài kiểm tra thính giác nhanh thông qua ứng dụng JBL Headphones để tạo ra profile âm thanh riêng biệt, bù đắp cho những dải tần mà tai mỗi người cảm nhận khác nhau.

Về khả năng đàm thoại, bộ đôi này sử dụng 2 microphone beamforming kết hợp với thuật toán AI. Hệ thống AI được huấn luyện để tách lọc giọng nói khỏi tiếng gió và tạp âm môi trường. Các tính năng bổ trợ như Call Equalizer và Sound Level Optimizer giúp giọng nói của người dùng luôn rõ ràng, tự nhiên trong các cuộc họp trực tuyến hoặc cuộc gọi ngoài trời.

Thiết kế tối ưu và thời lượng pin đột phá

JBL Live Series thế hệ mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế mỏng nhẹ hơn với bản lề kim loại chắc chắn. Đệm tai và headband sử dụng chất liệu cao cấp, giảm áp lực lên đầu khi đeo lâu. Khả năng gập gọn linh hoạt giúp sản phẩm dễ dàng nằm gọn trong túi xách khi di chuyển.

Thời lượng pin là một trong những điểm mạnh nhất của dòng sản phẩm này:

Tắt ANC: Lên đến 80 giờ sử dụng liên tục.

Lên đến 80 giờ sử dụng liên tục. Bật ANC: Lên đến 50 giờ sử dụng.

Lên đến 50 giờ sử dụng. Sạc nhanh Speed Charge: Chỉ cần 5 phút sạc để có thêm 4 giờ nghe nhạc.

So sánh thông số kỹ thuật chi tiết

Đặc điểm JBL Live 780NC JBL Live 680NC Driver 40mm Dynamic 40mm Dynamic Chống ồn True ANC 2.0 (6 mic) True ANC 2.0 (4 mic) Âm thanh Hi-Res, LDAC, Spatial 3.0 Hi-Res, LDAC, Spatial 3.0 Cá nhân hóa Personi-Fi 3.0 Personi-Fi 3.0 Thời lượng pin 80 giờ (tắt ANC) 80 giờ (tắt ANC) Giá niêm yết 4.390.000 VNĐ 3.290.000 VNĐ

Nhìn chung, JBL Live 780NC là lựa chọn tối ưu cho những ai cần khả năng chống ồn mạnh mẽ nhất với hệ thống 6 micro, trong khi Live 680NC là phương án cân bằng hơn về chi phí nhưng vẫn giữ trọn vẹn các công nghệ âm thanh cao cấp nhất của JBL.

Tai nghe Bluetooth chụp tai JBL Live 780NC