Phân tích kỹ thuật HONOR Power3: Pin 10.000 mAh, màn hình 7 inch và chip Dimensity Rò rỉ mới nhất tiết lộ HONOR Power3 sở hữu viên pin dung lượng tối thiểu 10.000 mAh, màn hình phẳng 7 inch cùng vi xử lý MediaTek Dimensity tối ưu năng lượng.

Chiếc smartphone HONOR Power3 tiếp tục thu hút sự chú ý của giới công nghệ với các thông số kỹ thuật rò rỉ mới nhất, bao gồm viên pin tối thiểu 10.000 mAh, màn hình phẳng kích thước 7 inch và vi xử lý MediaTek Dimensity. Đây được xem là mẫu máy kế nhiệm hướng đến nhóm người dùng cần thời lượng pin siêu dài cùng không gian hiển thị rộng rãi.

Pin 10.000 mAh: Sự điều chỉnh dựa trên giới hạn vật lý

Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng HONOR Power3 sẽ trang bị viên pin dung lượng lên tới 11.000 mAh hoặc 12.000 mAh. Tuy nhiên, thông tin từ nhà cung cấp tin đồn Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo chỉ ra rằng thiết bị này sẽ sở hữu viên pin dung lượng tối thiểu 10.000 mAh.

Rò rỉ thông tin HONOR Power 3

Con số này thực tế hơn và phù hợp với thiết kế tổng thể của smartphone. Để so sánh, phiên bản tiền nhiệm HONOR Power2 ra mắt vào tháng 1 năm nay tích hợp viên pin 10.080 mAh. Do rào cản về độ dày và trọng lượng thiết bị, việc duy trì mức pin quanh mốc 10.000 mAh giúp máy đảm bảo sự cân bằng giữa trải nghiệm cầm nắm và thời lượng sử dụng.

Mẫu máy kế nhiệm Power 2 sẽ có pin vượt mốc 10000 mAh

Màn hình phẳng 7 inch tối ưu không gian hiển thị

Bên cạnh dung lượng pin, HONOR Power3 nhận được nâng cấp đáng kể về mặt hiển thị. Máy dự kiến sở hữu màn hình phẳng kích thước 7 inch, tăng từ mức 6,79 inch trên HONOR Power2.

HONOR Power 3 sẽ có cấu hình mạnh mẽ

Việc sử dụng thiết kế màn hình phẳng hoàn toàn hạn chế tối đa tình trạng chạm nhầm vào viền màn hình vốn thường gặp trên các dòng máy dùng màn hình cong. Kích thước 7 inch cũng mang lại không gian làm việc và giải trí rộng hơn cho người dùng.

Hiệu năng tối ưu từ vi xử lý MediaTek Dimensity

Về phần cứng xử lý, HONOR Power3 dự kiến tiếp tục sử dụng các dòng chip Dimensity 8-series của MediaTek. Trên phiên bản HONOR Power2, hãng đã trang bị chip Dimensity 8500 Elite nhằm đạt sự tối ưu giữa hiệu năng và mức tiêu thụ năng lượng.

Điện thoại dùng chip Dimensity của MediaTek

Một số nguồn tin cho rằng HONOR có thể duy trì vi xử lý này hoặc nâng cấp lên phiên bản Dimensity 8600. Sự kết hợp giữa dòng chip tầm trung cao cấp của MediaTek và viên pin dung lượng lớn được kỳ vọng sẽ mang lại thời gian hoạt động liên tục vượt trội.

Dự kiến ra mắt vào đầu năm sau

Căn cứ theo chu kỳ phát hành sản phẩm của HONOR, chiếc HONOR Power3 nhiều khả năng sẽ trình làng vào khoảng đầu năm sau, thời điểm tròn một năm sau khi HONOR Power2 ra mắt.

HONOR sẽ sớm ra mắt điện thoại Power 3 trong thời gian tới

Các thông tin chi tiết hơn về hệ thống camera, các tùy chọn bộ nhớ và giá bán dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện trong thời gian tới khi sản phẩm tiến gần hơn đến giai đoạn thương mại hóa.