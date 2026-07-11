Phân tích rào cản khiến Ukraine khó tự sản xuất tên lửa Patriot dù được Mỹ cấp phép Việc Mỹ sẵn sàng cấp phép sản xuất Patriot cho Ukraine đối mặt với hàng loạt thách thức về công nghệ, chuỗi cung ứng và an ninh, khó tạo ra thay đổi trong ngắn hạn.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẵn sàng cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận quốc tế. Tuy nhiên, dưới góc nhìn quân sự và kỹ thuật, các chuyên gia nhận định đây là một lộ trình đầy thách thức, khó có thể thay đổi cục diện chiến trường trong tương lai gần do những rào cản khổng lồ về hạ tầng công nghiệp và quy trình bảo mật.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Ảnh: RT

Quy trình pháp lý và kiểm soát công nghệ nghiêm ngặt

Đề xuất được đưa ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ trao quyền sản xuất Patriot để Kiev có thể chủ động nguồn cung. Tuy nhiên, việc chuyển giao một trong những công nghệ quân sự nhạy cảm nhất của Mỹ không chỉ dừng lại ở quyết định chính trị.

Theo quy định của Washington, mọi dự án sản xuất vũ khí Mỹ tại nước ngoài phải vượt qua hệ thống kiểm soát xuất khẩu khắt khe. Kế hoạch này cần sự đồng thuận từ Quốc hội, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và đặc biệt là hai tập đoàn chủ chốt: Lockheed Martin và RTX (Raytheon). Hiện tại, các bên vẫn chưa xác định cụ thể Ukraine sẽ được phép chế tạo bộ phận nào và cơ chế giám sát sẽ được triển khai ra sao để ngăn chặn rò rỉ công nghệ.

Thách thức kỹ thuật vượt quá năng lực hiện tại

Về mặt kỹ thuật, việc sản xuất tên lửa Patriot, đặc biệt là dòng PAC-3, đòi hỏi trình độ công nghiệp hóa chất và cơ khí chính xác cực cao. Chuyên gia quốc phòng Ukraine Oleg Belinsky nhấn mạnh rằng quy trình chế tạo động cơ nhiên liệu rắn cho tên lửa không cho phép bất kỳ sai số nào.

Độ chính xác hóa học: Các thành phần nhiên liệu phải được pha trộn với tỷ lệ tuyệt đối và xử lý trong môi trường chân không để loại bỏ bọt khí.

Các thành phần nhiên liệu phải được pha trộn với tỷ lệ tuyệt đối và xử lý trong môi trường chân không để loại bỏ bọt khí. Kiểm định nghiêm ngặt: Thành phẩm phải được chụp X-quang để phát hiện các vết nứt siêu nhỏ. Một vết nứt dù chỉ bằng sợi tóc cũng có thể khiến tên lửa phát nổ ngay khi rời bệ phóng.

Thành phẩm phải được chụp X-quang để phát hiện các vết nứt siêu nhỏ. Một vết nứt dù chỉ bằng sợi tóc cũng có thể khiến tên lửa phát nổ ngay khi rời bệ phóng. Chuỗi cung ứng: Việc xây dựng nhà máy, mua sắm thiết bị và đào tạo nhân sự ước tính cần ít nhất 5 năm với khoản đầu tư lên tới hàng tỷ USD.

Hiện tại, nền công nghiệp quốc phòng Ukraine được đánh giá là chưa đủ nguồn lực và trình độ hóa chất chuyên sâu để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe này của phía Mỹ.

Bài học từ Nhật Bản và Đức

Kinh nghiệm từ các đồng minh thân cận của Mỹ cho thấy việc nội địa hóa Patriot là quá trình kéo dài hàng thập kỷ. Nhật Bản đã nhận giấy phép từ năm 2005 nhưng phải mất 3 năm mới hoàn thành quả tên lửa PAC-3 đầu tiên. Ngay cả hiện nay, sản lượng của Nhật Bản cũng chỉ duy trì ở mức khoảng 30 quả mỗi năm, con số quá khiêm tốn so với cường độ tiêu thụ trong một cuộc xung đột quy mô lớn.

Tại Đức, dù đã được cấp phép từ năm 2022 sau khi xung đột tại Ukraine leo thang, quá trình xây dựng nhà máy mới chỉ bắt đầu vào cuối năm 2024. Điều này cho thấy ngay cả những cường quốc công nghiệp hàng đầu cũng cần nhiều thời gian để tích hợp hệ thống Patriot vào dây chuyền sản xuất nội địa.

Rủi ro an ninh và mục tiêu của Nga

Một vấn đề then chốt khác là sự an toàn của các cơ sở sản xuất. Giới phân tích quân sự cảnh báo rằng bất kỳ nhà máy sản xuất Patriot nào đặt trên lãnh thổ Ukraine cũng sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo Nga. Ông William Alberque từ Pacific Forum nhận định, phương án khả thi hơn là đặt nhà máy tại các quốc gia láng giềng như Ba Lan để đảm bảo an toàn về mặt địa lý.

Phía Nga, thông qua người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, đã khẳng định Moskva sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình trước các động thái quân sự mới. Ngoài nguy cơ bị tiêu diệt vật lý, việc đặt dây chuyền công nghệ cao tại vùng chiến sự còn tiềm ẩn rủi ro về tình báo, khi các bí mật kỹ thuật của Patriot có thể rơi vào tay đối phương.

Tóm lại, dù mang ý nghĩa biểu tượng chính trị mạnh mẽ, kế hoạch tự sản xuất Patriot của Ukraine vẫn đang nằm ở thì tương lai xa. Những rào cản về công nghệ lõi, chuỗi cung ứng và áp lực quân sự trực tiếp khiến sáng kiến này khó có thể trở thành giải pháp cấp bách cho nhu cầu phòng không hiện nay của Kiev.