Phân tích Samsung Galaxy S26 FE rò rỉ cấu hình: Vi xử lý Exynos 3nm có đủ sức bứt phá? Samsung Galaxy S26 FE lộ diện toàn bộ thông số với vi xử lý Exynos 2500 tiến trình 3nm, tuy nhiên thiết kế và cụm camera không có nhiều sự nâng cấp đáng kể.

Phiên bản Fan Edition mới nhất của Samsung – Galaxy S26 FE – vừa bị rò rỉ toàn bộ thiết kế cùng thông số kỹ thuật chi tiết. Mẫu smartphone này tiếp tục đóng vai trò cầu nối giữa phân khúc cận cao cấp và dòng flagship, song các thay đổi tập trung chủ yếu vào vi xử lý nội bộ thay vì một màn lột xác toàn diện về ngoại hình.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của Galaxy S26 FE

Thông số Chi tiết rò rỉ Màn hình 6,7 inch FHD+, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, Gorilla Glass Victus+ Kích thước 161,6 x 76,9 x 7,4 mm Vi xử lý Exynos 2500 (3nm, 10 nhân) Camera sau Chính 50MP + Góc rộng 12MP + Tele 8MP Camera trước 12MP Pin & Sạc 4.900 mAh, sạc nhanh 45W Màu sắc Blueberry, Graphite, Pistachio

Nâng cấp trọng tâm ở vi xử lý Exynos 2500 tiến trình 3nm

Thay đổi mang tính cốt lõi nhất trên Galaxy S26 FE nằm ở bộ vi xử lý Exynos 2500 được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến với cấu trúc 10 nhân. Việc chuyển sang nền tảng vi chip mới hứa hẹn tối ưu mức tiêu thụ điện năng và gia tăng hiệu năng xử lý tác vụ heavy-duty cũng như hệ thống Galaxy AI. Bên cạnh đó, thiết bị sẽ chạy hệ điều hành Android mới nhất ngay khi xuất xưởng cùng cam kết hỗ trợ 7 năm cập nhật phần mềm và bảo mật.

Thông số kỹ thuật này của Galaxy S26 FE. Ảnh: Android Headlines

Thiết kế và hệ thống ống kính giữ nguyên từ thế hệ trước

Trái ngược với sự cải tiến bên trong, ngôn ngữ thiết kế của Galaxy S26 FE gần như giữ nguyên khuôn mẫu của Galaxy S25 FE. Máy vẫn sở hữu thân máy dày 7,4mm, chuẩn kháng nước IP68 cùng hệ thống 3 camera sau gồm cảm biến chính 50MP, góc siêu rộng 12MP và camera tele 8MP. Viên pin dừng lại ở dung lượng 4.900mAh cùng công suất sạc 45W, đáp ứng khả năng phát video liên tục khoảng 29 giờ.

Thách thức định giá và cạnh tranh trên thị trường

Mức giá đồn đoán 699 USD (khoảng 17,7 triệu đồng) cho phiên bản 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong có thể tạo ra rào cản lớn. Người dùng sẽ phải cân nhắc giữa Galaxy S26 FE và các thế hệ tiền nhiệm được giảm giá sâu, hoặc những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Google Pixel 10a. Do đó, sức hút thực sự của thiết bị vẫn phụ thuộc vào chiến lược định giá chính thức của Samsung tại thời điểm ra mắt.