Phân tích thông số Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra: Bước chuyển mình của Samsung Samsung dự kiến ra mắt biến thể Ultra cho dòng điện thoại gập vào ngày 22/7, mang đến những nâng cấp vượt trội về camera 200MP, dung lượng pin và thay đổi hoàn toàn tỷ lệ màn hình.

Sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22/7 tại London tới đây sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng của Samsung khi lần đầu tiên hãng giới thiệu đồng thời hai phiên bản điện thoại gập ngang: Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra. Thay vì chỉ nâng cấp cấu hình định kỳ, Samsung đang thực hiện chiến lược phân cấp rõ rệt để đáp ứng các nhu cầu trải nghiệm khác nhau của người dùng cao cấp.

Bộ đôi điện thoại Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra sẽ có nhiều điểm khác biệt

Thay đổi tư duy thiết kế: Rộng rãi hay tối ưu một tay?

Khác biệt lớn nhất và dễ nhận thấy nhất giữa hai mẫu flagship màn hình gập năm 2026 nằm ở ngôn ngữ thiết kế tổng thể. Galaxy Z Fold8 Ultra được cho là sẽ duy trì kiểu dáng cao và vuông vức, tập trung vào khả năng cầm nắm và thao tác linh hoạt bằng một tay ở màn hình phụ.

Ngược lại, Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn sẽ chuyển sang một tỷ lệ hiển thị hoàn toàn mới với thân máy rộng hơn. Thiết kế này giúp thiết bị khi mở ra mang lại trải nghiệm tương tự như một chiếc máy tính bảng mini, khắc phục nhược điểm màn hình quá hẹp vốn tồn tại trên các thế hệ tiền nhiệm. Sự thay đổi này kéo theo tỷ lệ hiển thị ở cả màn hình chính và màn hình phụ đều sẽ rộng hơn về chiều ngang.

Ảnh thực tế các điện thoại màn hình gập sắp ra mắt của Samsung

Phân cấp hệ thống camera và trọng lượng thiết bị

Để tạo ra sự khác biệt về định vị sản phẩm, Samsung đã thực hiện những điều chỉnh mạnh mẽ về phần cứng camera. Galaxy Z Fold8 Ultra tiếp tục giữ vững vị thế là chiếc smartphone gập mạnh mẽ nhất với cụm ba camera sau. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là cảm biến chính có độ phân giải lên tới 200 MP, kết hợp cùng ống kính tele chuyên dụng cho khả năng thu phóng chất lượng cao.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 tiêu chuẩn sẽ được tinh giản hệ thống quang học với cụm camera kép, bao gồm cảm biến chính và camera góc siêu rộng. Việc lược bỏ ống kính tele không chỉ giúp phân hóa giá thành mà còn giúp Galaxy Z Fold8 đạt được trọng lượng nhẹ hơn, tăng tính di động cho người dùng ưu tiên sự gọn nhẹ.

Năng lượng và hiệu suất xử lý trên nền tảng mới

Thời lượng pin là một trong những cải tiến thực tế nhất trên thế hệ Galaxy Z 2026. Samsung đã tối ưu hóa không gian bên trong để tăng dung lượng pin cho cả hai phiên bản. Galaxy Z Fold8 Ultra sở hữu viên pin 5,000 mAh, tăng thêm khoảng 600 mAh so với thế hệ trước đó. Phiên bản tiêu chuẩn Fold8 cũng không kém cạnh với mức dung lượng dự kiến 4,800 mAh, đảm bảo khả năng duy trì hoạt động cho hệ thống màn hình lớn trong suốt ngày dài.

Ảnh render bị rò rỉ trước đó của Galaxy Z Fold8

Về sức mạnh bên trong, cả hai thiết bị đều sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite, con chip mạnh mẽ nhất từ Qualcomm tại thời điểm ra mắt. Đi kèm với đó là hệ điều hành Android 17 với giao diện One UI 9.0 được cài đặt sẵn, hứa hẹn mang lại những tính năng tối ưu riêng cho các thiết bị màn hình gập.

Bảng so sánh thông số dự kiến giữa Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra

Thông số Galaxy Z Fold8 Galaxy Z Fold8 Ultra Thiết kế Rộng hơn, dạng tablet mini Cao và vuông vức Camera sau Hệ thống camera kép Ba camera (Chính 200MP + Tele) Dung lượng Pin 4,800 mAh 5,000 mAh Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Hệ điều hành One UI 9.0 (Android 17) One UI 9.0 (Android 17)

Việc tách đôi dòng sản phẩm Z Fold cho thấy Samsung đang nỗ lực đa dạng hóa lựa chọn. Người dùng giờ đây có thể chọn Galaxy Z Fold8 nếu cần một thiết bị có màn hình tỷ lệ vàng cho giải trí, hoặc chọn Galaxy Z Fold8 Ultra nếu yêu cầu những công nghệ đỉnh cao nhất về nhiếp ảnh và thời lượng pin.