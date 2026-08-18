Phân tích vivo V80 Lite 5G: Smartphone tầm trung sở hữu pin 7.050mAh và màn hình cong 1.5K vivo V80 Lite 5G vừa lộ diện qua hình ảnh rò rỉ, gây chú ý với pin 7.050mAh, màn hình AMOLED 1.5K 120Hz và chuẩn kháng nước IP68/IP69 cao cấp.

vivo V80 Lite 5G vừa bất ngờ rò rỉ những hình ảnh quảng cáo đầu tiên, cho thấy bước đi chiến lược của vivo trong phân khúc smartphone tầm trung cận cao cấp. Mẫu máy này gây ấn tượng mạnh khi kết hợp viên pin dung lượng khổng lồ 7.050mAh trong một thân máy mỏng nhẹ, đi kèm màn hình cong 3D và độ bền chuẩn IP68/IP69.

Các dữ liệu chứng nhận cho thấy vivo V80 Lite 5G mang mã model V2576, trùng khớp hoàn toàn với mã của mẫu vivo S2 5G tại thị trường Ấn Độ. Điều này xác nhận vivo V80 Lite 5G chính là phiên bản đổi tên dành cho thị trường quốc tế của chiếc vivo S2 5G.

Thiết kế bo cong mềm mại và màn hình AMOLED 1.5K mượt mà

Ở mặt trước, vivo V80 Lite 5G được trang bị màn hình AMOLED cong 3D kích thước 6,83 inch, độ phân giải sắc nét 1.5K cùng tần số quét 120Hz. Thiết kế tràn viền kết hợp cùng tấm nền chất lượng cao giúp tối ưu hóa không gian hiển thị, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà và thị giác sống động khi giải trí.

Hình ảnh rò rỉ cho thấy thiết kế màn hình cong ấn tượng của vivo V80 Lite 5G

Mặt lưng thiết kế tối giản với gam màu xanh trẻ trung, các phần viền bo cong mềm mại giúp tối ưu cảm giác cầm nắm. Điểm nhấn phía sau nằm ở cụm camera hình viên thuốc (pill-shaped) đặt ngang, chứa hai vòng tròn ống kính lớn và đèn flash hình tròn ngay bên cạnh.

Teaser chính thức hé lộ màn hình cong tràn cạnh cực kỳ cao cấp của vivo V80 Lite 5G

Sức mạnh từ chip Dimensity 7360-Turbo và viên pin 7.050mAh

Về mặt hiệu năng, thiết bị được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 7360-Turbo, đi kèm bộ nhớ RAM 8GB và tùy chọn dung lượng lưu trữ 128GB hoặc 256GB. Cấu hình này đáp ứng mượt mà các tác vụ đa nhiệm hàng ngày cũng như các tựa game phổ biến.

Điểm cốt lõi giúp vivo V80 Lite 5G tạo sự khác biệt là viên pin dung lượng lên tới 7.050mAh. Dù chứa viên pin khổng lồ, tổng thể thiết bị vẫn duy trì độ mỏng ấn tượng. Về công nghệ sạc, các báo cáo rò rỉ hiện đưa ra hai khả năng mức công suất sạc nhanh là 44W hoặc 90W tùy theo từng thị trường phân phối.

Cụm camera Sony 50MP và khả năng kháng nước IP68/IP69

Cụm camera pill-shaped độc đáo ở mặt lưng tạo điểm nhấn khác biệt

Hệ thống nhiếp ảnh của vivo V80 Lite 5G gồm camera chính 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX852 chất lượng cao, kết hợp cùng camera góc siêu rộng 8MP (hoặc camera phụ 2MP tùy phiên bản). Ở mặt trước, máy sở hữu camera selfie 32MP đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh chân dung và gọi video sắc nét.

Đáng chú ý, sản phẩm đạt đồng thời hai chuẩn độ bền IP68 và IP69, cho khả năng kháng bụi hoàn toàn và chịu được nước áp lực cao. Thiết bị dự kiến sẽ vận hành trên giao diện OriginOS 6 dựa trên nền tảng Android 16 ngay khi xuất xưởng.

Thông số kỹ thuật dự kiến của vivo V80 Lite 5G