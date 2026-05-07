Pháp 1-0 Paraguay: Mbappe bản lĩnh đưa Les Bleus vào tứ kết World Cup 2026 Kylian Mbappe san bằng kỷ lục của Lionel Messi khi pha lập công duy nhất trên chấm phạt đền giúp Pháp đánh bại Paraguay, chính thức ghi tên vào vòng 8 đội mạnh nhất World Cup 2026.

Đội tuyển Pháp đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Paraguay. Một trận đấu không quá bùng nổ về mặt thế trận, nhưng lại cho thấy bản lĩnh của những nhà đương kim Á quân thế giới: lầm lì, chắc chắn và biết cách kết liễu đối thủ đúng lúc.

Hàng phòng ngự thép: Điểm tựa vững chãi

Trong một ngày mà hàng công chưa tìm được sự thanh thoát cần thiết, hệ thống phòng ngự của HLV Didier Deschamps đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mike Maignan (7.7 điểm) tiếp tục chứng minh tại sao anh là người kế thừa xứng đáng cho vị trí trong khung gỗ. Dù không phải đối mặt với quá nhiều cú dứt điểm hiểm hóc, sự cảnh giác và khả năng làm chủ không gian của thủ thành AC Milan đã dập tắt mọi ý đồ tạt bóng từ phía Paraguay.

Mike Maignan (7.7): Thủ môn của AC Milan luôn duy trì sự cảnh giác cao độ để xử lý các quả tạt vào vòng cấm. Ảnh: Getty Images

Ở trung tâm hàng thủ, Dayot Upamecano (7.8 điểm) là cái tên ấn tượng nhất. Trung vệ đang khoác áo Bayern Munich đã phát huy tối đa sức mạnh thể chất và khả năng đọc tình huống để hóa giải các nỗ lực phản công của đội bóng Nam Mỹ. Sát cánh cùng anh là William Saliba (7.6 điểm), người đã có một buổi tối thi đấu điềm tĩnh, sử dụng tốc độ tuyệt vời để kiểm soát hoàn toàn các pha tranh chấp tay đôi.

Dayot Upamecano (7.8): Trung vệ đang khoác áo Bayern Munich đã phát huy sức mạnh ấn tượng để hóa giải mọi nguy cơ. Ảnh: Getty Images

Tuyến giữa và bài toán sáng tạo

Adrien Rabiot (7.4 điểm) vẫn là "máy quét" cần mẫn giúp Pháp kiểm soát khu trung tuyến, dù tầm ảnh hưởng lên lối chơi tấn công đôi khi vẫn gây ra những ý kiến trái chiều. Điểm sáng đáng chú ý nhất ở hàng tiền vệ chính là Manu Kone (6.9 điểm). Dù phải nhận thẻ vàng sớm, Kone vẫn thi đấu đầy nhiệt huyết và suýt chút nữa đã điền tên mình lên bảng tỷ số nếu cú sút xa hiểm hóc của anh không bị thủ môn Orlando Gill cản phá xuất sắc.

Manu Kone (6.9): Dù phải nhận thẻ vàng, Kone vẫn là một trong những điểm sáng của Pháp với cú sút xa hiểm hóc bị cản phá. Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, sự bế tắc lại xuất hiện ở các vị trí vệ tinh tấn công. Michael Olise (6.8 điểm) đã có một màn trình diễn dưới kỳ vọng khi gặp khó khăn trong việc xuyên phá hàng thủ lùi sâu của Paraguay. Tương tự, Bradley Barcola (6.3 điểm) cũng thi đấu mờ nhạt bên hành lang cánh và sớm bị thay ra ở phút 60 để nhường chỗ cho Desire Doue.

Michael Olise (6.8): Một màn trình diễn mờ nhạt của ngôi sao Bayern Munich khi anh chỉ tạo ra được duy nhất một cơ hội đáng chú ý. Ảnh: Getty Images

Mbappe và khoảnh khắc lịch sử

Khi tất cả đang nghĩ về một trận hòa bế tắc, Kylian Mbappe (7.7 điểm) đã lên tiếng. Dù đây không phải là trận đấu bùng nổ nhất của số 10, nhưng sự lạnh lùng trên chấm phạt đền đã giúp anh phá vỡ thế bế tắc. Bàn thắng này không chỉ đưa Pháp vào tứ kết mà còn giúp Mbappe san bằng kỷ lục 7 pha lập công của Lionel Messi trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng World Cup.

Kylian Mbappe (7.7): Một trận đấu lặng lẽ cho đến khi anh lạnh lùng phá vỡ thế bế tắc trên chấm phạt đền, san bằng kỷ lục của Lionel Messi. Ảnh: Getty Images

Chiến thắng 1-0 là vừa đủ để đoàn quân của HLV Deschamps tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao. Dù vẫn còn những dấu hỏi về sự kết nối giữa các ngôi sao mới trên hàng công như Olise hay Barcola, nhưng với một hàng thủ vững chãi và một Mbappe luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc, tuyển Pháp vẫn là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.