Pháp 2-0 Morocco: Dembele định đoạt trận tứ kết World Cup 2026 đầy kịch tính Ousmane Dembele ghi bàn thắng quan trọng giúp tuyển Pháp đánh bại Morocco 2-0 tại tứ kết World Cup 2026. Bản lĩnh của Les Bleus một lần nữa khuất phục Sư tử Atlas trên sân vận động Boston.

Trận tứ kết World Cup 2026 trên sân vận động Boston đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 nghiêng về đội tuyển Pháp. Phút 61, khoảnh khắc định đoạt trận đấu đã đến từ đôi chân của Ousmane Dembele. Xuất phát từ một tình huống tấn công vỗ mặt ở khu vực trung lộ, Dembele tung ra cú sút chìm đầy khó chịu. Dù thủ thành Yassine Bounou đã bay người hết cỡ và chạm tay vào bóng, nhưng lực đi quá mạnh đã khiến trái bóng nằm gọn trong lưới, nhân đôi cách biệt cho Les Bleus.

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn

Bản lĩnh của nhà đương kim Á quân

Đội tuyển Pháp bước vào trận đấu này với tư thế của một ứng cử viên vô địch hàng đầu. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps đang duy trì một phong độ hủy diệt với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu năm nay. Sau khi vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu bảng I, Pháp đã lần lượt đánh bại Thụy Điển và Paraguay để góp mặt tại vòng 8 đội mạnh nhất.

Thống kê cho thấy sức mạnh đáng sợ của đội bóng áo lam khi họ đã giành chiến thắng trong 11 trên 12 trận chính thức gần nhất. Dù thiếu vắng những trụ cột như Aurelien Tchouameni và Marcus Thuram do chấn thương đùi, chiều sâu đội hình vẫn cho phép Deschamps vận hành bộ máy một cách trơn tru với sự xuất hiện của Manu Kone ở tuyến giữa.

Dàn sao tuyển Pháp đang có phong độ ấn tượng. Ảnh: Getty Images

Lời kết cho câu chuyện cổ tích của Morocco

Phía bên kia chiến tuyến, Morocco đã cống hiến một hành trình đầy cảm xúc. Trước khi chạm trán Pháp, "Sư tử Atlas" vẫn giữ mạch bất bại với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, vượt qua cả những đối thủ lớn như Hà Lan và Canada. Tuy nhiên, trước một đối thủ quá già rơ, đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi đã không thể tạo nên bất ngờ.

Về mặt chiến thuật, Morocco đã chủ động chơi thấp với sơ đồ 4-1-4-1, ưu tiên phong tỏa không gian hoạt động của Kylian Mbappe. Họ dựa nhiều vào sự cơ động của Achraf Hakimi bên hành lang phải và kỹ thuật của Azzedine Ounahi để chờ đợi những tình huống chuyển trạng thái nhanh. Dù đã gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ Pháp, nhưng sự thiếu hụt về mặt nhân sự khi Ismael Saibari và Chadi Riad không đạt thể trạng tốt nhất đã khiến Morocco hụt hơi ở những thời điểm quyết định.

Dembele nhân đôi cách biệt cho tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images

Điểm nhấn từ các cá nhân kiệt xuất

Trận đấu chứng kiến cuộc đối đầu trực tiếp đầy thú vị giữa Achraf Hakimi và những người đồng đội tại PSG là Bradley Barcola và Kylian Mbappe. Dù Hakimi đã rất nỗ lực khóa chặt hành lang cánh phải, nhưng sức ép liên tục từ bộ tứ tấn công Mbappe, Dembele, Olise và Barcola cuối cùng đã khiến hàng phòng ngự Morocco lộ ra những khoảng trống.

Chiến thắng này tiếp tục nối dài mạch đối đầu ấn tượng của Pháp trước đại diện Bắc Phi. Trong 7 lần chạm trán trong quá khứ, Les Bleus chưa từng nếm mùi thất bại với 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Kết quả này cũng tái hiện lại kịch bản của trận bán kết World Cup 2022, nơi Pháp cũng giành chiến thắng 2-0 trước chính đối thủ này.

Với kết quả này, đội tuyển Pháp chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026, tiếp tục hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá. Trong khi đó, Morocco có thể ngẩng cao đầu rời giải sau khi một lần nữa chứng minh vị thế của bóng đá châu Phi trên bản đồ thế giới.