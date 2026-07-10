Pháp 2-0 Morocco: Khi đẳng cấp cá nhân định đoạt cuộc chơi tại tứ kết World Cup 2026 Không cần một thế trận áp đảo, tuyển Pháp vẫn nhẹ nhàng vượt qua Morocco với tỷ số 2-0 để ghi tên mình vào bán kết. Sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội của các ngôi sao và bản lĩnh của một ứng viên vô địch.

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Morocco rạng sáng 10/7 đã tái hiện một kịch bản quen thuộc của bóng đá đỉnh cao: sự kỷ luật tập thể đôi khi vẫn phải cúi đầu trước những khoảnh khắc thiên tài cá nhân. Dù cầm bóng tới 52% và duy trì được cự ly đội hình cực tốt, Morocco vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước một tuyển Pháp đầy bản lĩnh và lạnh lùng.

Kylian Mbappe cứa lòng đẳng cấp vào lưới Morocco mở tỷ số 1-0 cho tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026.

Sự kỷ luật không khỏa lấp được khoảng cách sáng tạo

Bước vào trận đấu với tư cách là hiện tượng của giải đấu, Morocco tiếp tục trình diễn lối đá phòng ngự phản công khoa học đã giúp họ vượt qua Hà Lan và Tây Ban Nha. Đại diện châu Phi không hề lép vế trong việc kiểm soát trung lộ, thậm chí có những thời điểm họ buộc các ngôi sao áo lam phải lùi sâu về phần sân nhà.

Tuy nhiên, theo nhận định của HLV Philippe Troussier, vấn đề của Morocco nằm ở sự thiếu táo bạo. Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi sở hữu hệ thống phòng ngự chặt chẽ nhưng lại thiếu những pha đột phá mang tính đột biến ở 1/3 cuối sân đối phương. Những pha lên bóng của Morocco thường chậm lại ở những nhịp quyết định, khiến hàng thủ Pháp dễ dàng hóa giải.

"Morocco vẫn giữ được sự kỷ luật và tổ chức trong suốt trận đấu, nhưng họ thiếu sự sắc bén trong tấn công và không tạo ra đủ sức ép để khiến tuyển Pháp thực sự gặp khó khăn", ông Troussier phân tích.

Bản lĩnh của "Gà trống Gaulois"

Ngược lại với sự thận trọng của đối thủ, tuyển Pháp dưới thời Didier Deschamps cho thấy tại sao họ luôn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đội bóng áo lam không cần duy trì sức ép liên tục hay chơi một thứ bóng đá rực lửa. Thay vào đó, họ kiên nhẫn chờ đợi và trừng phạt sai lầm của đối thủ bằng chất lượng nhân sự vượt trội.

Kylian Mbappe một lần nữa chứng minh giá trị của một ngôi sao lớn với cú cứa lòng đẳng cấp mở tỷ số. Khi Morocco bắt đầu đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, Pháp đã thực hiện một pha chuyển trạng thái mẫu mực để Ousmane Dembele dứt điểm chính xác, ấn định tỷ số 2-0. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất: Pháp biết cách định đoạt trận đấu ngay cả khi họ không chơi hay nhất.

HLV Troussier nhấn mạnh: "Pháp dựa vào chất lượng của các cá nhân. Họ tận dụng tốt hơn những thời điểm quyết định và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Xét tổng thể, chiến thắng của Pháp là hoàn toàn xứng đáng".

Di sản của Morocco và bài học ở đẳng cấp cao nhất

Dù thất bại, hành trình của Morocco tại World Cup 2026 vẫn là một cột mốc đáng tự hào của bóng đá châu Phi. Từ một đội bóng bị đánh giá thấp, họ đã vươn lên trở thành đối thủ khiến các cường quốc bóng đá phải dè chừng. Tuy nhiên, trận thua trước Pháp là bài học đắt giá về hiệu quả trong dứt điểm và khả năng tạo ra khác biệt ở cả hai vòng cấm.

Kết quả này đưa Pháp tiến thẳng vào bán kết, tiếp tục hành trình bảo vệ vị thế của mình tại đấu trường thế giới. Với Morocco, đây không phải là dấu chấm hết mà là tiền đề để họ hoàn thiện hơn về khả năng tấn công nếu muốn thực sự chen chân vào nhóm tinh hoa của bóng đá toàn cầu.

Chiến thắng 2-0 không chỉ phản ánh tỷ số trên bảng điện tử, mà còn là minh chứng cho ranh giới mong manh nhưng vô cùng quan trọng giữa một tập thể kỷ luật và một đội bóng sở hữu những cá nhân có khả năng xoay chuyển cục diện.