Pháp 2-0 Morocco: Kylian Mbappe rực sáng đưa Les Bleus vào bán kết World Cup 2026 Kylian Mbappe chuộc lỗi sau quả phạt đền hỏng ăn bằng bàn thắng lịch sử, giúp Pháp hạ gục Morocco 2-0 để ghi tên vào vòng bốn đội mạnh nhất World Cup 2026.

Trận tứ kết tâm điểm tại sân vận động Boston đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho đội tuyển Pháp trước Morocco. Những pha lập công đẳng cấp của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele trong hiệp hai đã giúp đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps chính thức góp mặt tại vòng bán kết World Cup 2026, tiếp tục hành trình bảo vệ vị thế của nhà đương kim Á quân thế giới.

Sức ép nghẹt thở và khoảnh khắc hụt hẫng của Mbappe

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Pháp đã khẳng định vị thế cửa trên bằng lối chơi chủ động và gây sức ép liên tục lên phần sân đối phương. Các học trò của Didier Deschamps kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, buộc Morocco phải lùi sâu phòng ngự số đông bên phần sân nhà.

Cơ hội mở tỷ số rõ rệt nhất đến ở phút 25 khi hậu vệ Noussair Mazraoui phạm lỗi với Kylian Mbappe trong vòng cấm sau một tình huống phối hợp trung lộ sắc nét. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền, siêu sao số 10 của tuyển Pháp đã không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Yassine Bounou. Khoảng thời gian chờ đợi VAR kiểm tra dường như đã tác động đáng kể đến tâm lý dứt điểm của tiền đạo đang khoác áo Real Madrid.

Morocco, với sự tự tin được đẩy cao sau pha cản phá của Bounou, đã tổ chức một hệ thống phòng ngự vô cùng kỷ luật. Dù Lucas Digne suýt chút nữa đã tạo nên siêu phẩm với cú dứt điểm trúng xà ngang ở cuối hiệp một, nhưng đại diện châu Phi vẫn đứng vững sau 45 phút đầu tiên đầy sóng gió.

Đẳng cấp cá nhân phá vỡ thế bế tắc

Bước sang hiệp hai, Morocco nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm sự đột biến nhờ sự năng nổ của Azzedine Ounahi. Tuy nhiên, khi thế trận đang rơi vào giằng co, đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu đã lên tiếng đúng lúc để định đoạt số phận trận đấu.

Phút 60, nhận đường chuyền tinh tế từ tài năng trẻ Desire Doue, Kylian Mbappe thực hiện pha xử lý kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm tung lưới Yassine Bounou. Đây là bàn thắng mang ý nghĩa giải tỏa cực lớn cho cá nhân Mbappe sau sai lầm trong hiệp một, đồng thời đánh dấu cột mốc lịch sử với pha lập công thứ 20 của anh tại các kỳ World Cup.

Kylian Mbappe tỏa sáng sau khi đá hỏng phạt đền giúp Pháp khai thông bế tắc. Ảnh: Getty Images

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 6 phút sau bàn mở tỷ số, tuyển Pháp đã nhân đôi cách biệt từ một pha dàn xếp tấn công mẫu mực. Tận dụng khoảng trống do Mbappe tạo ra, Ousmane Dembele tung cú sút chìm đầy hiểm hóc, không cho thủ môn đối phương bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Ousmane Dembele nhân đôi cách biệt cho tuyển Pháp. Ảnh: Getty Images

Bản lĩnh nhà vô địch và sự kiên cường của Morocco

Bị dẫn trước hai bàn, Morocco buộc phải thực hiện hàng loạt sự thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự thiếu vắng các trụ cột như Ismael Saibari do chấn thương đã khiến sức tấn công của "Những chú sư tử Atlas" suy giảm đáng kể. Trong khi đó, Pháp đã thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn khi kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu.

Sự xuất hiện của những nhân tố trẻ như Malo Gusto hay Warren Zaire-Emery đã giúp hàng thủ Pháp đứng vững trước những nỗ lực muộn màng của đối thủ. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0, một kết quả phản ánh đúng cục diện trên sân và đẳng cấp vượt trội của dàn sao áo lam.

Thống kê chi tiết trận đấu

Thông số Pháp Morocco Tỷ số 2 0 Bàn thắng K. Mbappe (60'), O. Dembele (66') - Sút bóng 14 6 Kiểm soát bóng 58% 42% Thẻ vàng 1 2

Với chiến thắng này, Pháp một lần nữa tiến gần hơn đến mục tiêu chinh phục cúp vàng thế giới. Trong khi đó, hành trình đầy tự hào của Morocco tại giải đấu năm nay đã chính thức khép lại tại vòng tứ kết.