Pháp 3-0 Thụy Điển: Pháp giành chiến thắng Pháp duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi trận toàn thắng trước khi bước vào cuộc chạm trán Thụy Điển tại MetLife Stadium, nơi đội bóng áo vàng xanh đang khát điểm để cải thiện vị trí.

Pháp 3 - 0 Thụy Điển Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Pháp tiếp đón Thụy Điển.

21' VAR Phút 21': Goal Disallowed - offside — K. Mbappe (Pháp).

45' BÀN THẮNG! Pháp (1-0) Phút 45': K. Mbappe (Pháp) lập công (kiến tạo: O. Dembele). Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

53' BÀN THẮNG! Pháp (2-0) Phút 53': B. Barcola (Pháp) lập công (kiến tạo: M. Olise). Tỷ số: 2 - 0.

66' Thay người Phút 66' (Thụy Điển): T. Ali vào sân thay E. Stroud.

66' Thay người Phút 66' (Thụy Điển): B. Zeneli vào sân thay L. Bergvall.

74' BÀN THẮNG! Pháp (3-0) Phút 74': K. Mbappe (Pháp) lập công (kiến tạo: M. Olise). Tỷ số: 3 - 0.

75' Thay người Phút 75' (Pháp): M. Gusto vào sân thay J. Kounde.

75' Thay người Phút 75' (Pháp): D. Doue vào sân thay O. Dembele.

78' Thay người Phút 78' (Pháp): T. Hernandez vào sân thay L. Digne.

82' Thay người Phút 82' (Thụy Điển): M. Svanberg vào sân thay D. Svensson.

82' Thay người Phút 82' (Thụy Điển): B. Nygren vào sân thay Y. Ayari.

85' Thay người Phút 85' (Pháp): J. Mateta vào sân thay K. Mbappe.

85' Thay người Phút 85' (Pháp): R. Cherki vào sân thay M. Olise.

89' Thay người Phút 89' (Thụy Điển): G. Nilsson vào sân thay A. Isak.

KT Kết thúc: Pháp 3-0 Thụy Điển Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 0.

Cập nhật lúc 05:56 01/07/2026

Cuộc đối đầu giữa Pháp và Thụy Điển tại MetLife Stadium trong khuôn khổ World Cup đang thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu. Trong khi đoàn quân áo Lam đang thể hiện sức mạnh áp đảo, Thụy Điển lại đang ở trong tình thế cần chắt chiu từng cơ hội để bảo vệ hy vọng đi tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sức mạnh tuyệt đối của ứng cử viên vô địch

Pháp bước vào trận đấu này với một tâm thế vô cùng tự tin. Nhìn vào dữ liệu phong độ, đội bóng hình lục lăng đang sở hữu chuỗi thành tích hoàn hảo với 3 trận thắng liên tiếp trong các lần ra sân gần nhất. Sự ổn định này không chỉ đến từ dàn nhân sự chất lượng mà còn ở lối chơi gắn kết, giúp họ duy trì vị thế của một ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Với đà tâm lý hưng phấn, Pháp được dự báo sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh và sự sắc bén trong các tình huống dứt điểm chính là vũ khí lợi hại nhất mà đại diện hình lục lăng đang sở hữu.

Thụy Điển và bài toán vượt khó

Ngược lại với sự thăng hoa của đối thủ, Thụy Điển đang trải qua một giai đoạn thi đấu với phong độ chưa thực sự ổn định. Trong 3 trận đấu gần đây, đại diện Bắc Âu chỉ giành được 1 chiến thắng, hòa 1 trận và để thua 1 trận. Kết quả này khiến họ đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm tích lũy được.

Thụy Điển phải có một đấu pháp cực kỳ hợp lý nếu muốn tạo nên bất ngờ trước một đối thủ mạnh như Pháp. Lối chơi kỷ luật và khả năng tận dụng các tình huống cố định thường thấy của các đội bóng Bắc Âu sẽ là điểm tựa để họ hy vọng vào một kết quả khả quan tại MetLife Stadium.

Lịch sử đối đầu và dự báo thế trận

Xét về thành tích đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, cán cân đang nghiêng về phía đội tuyển Pháp. Cụ thể, Les Bleus đã giành được 3 chiến thắng, trong khi Thụy Điển có 2 lần ca khúc khải hoàn. Đáng chú ý, các cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này thường diễn ra kịch tính và không có kết quả hòa trong những lần gặp nhau gần đây.

Về mặt chiến thuật, Pháp nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận hành sơ đồ tấn công đa dạng để xuyên phá hàng phòng ngự tầng lớp của Thụy Điển. Trong khi đó, đội bóng áo vàng xanh chắc chắn sẽ ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà, chờ đợi sai lầm từ đối thủ để tung ra những đòn phản công chớp nhoáng. Đây sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng giữa một bên là sức mạnh tấn công tổng lực và một bên là sự kiên cường của tinh thần Bắc Âu.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

18/11/2020: Pháp 4 - 2 Thụy Điển

06/09/2020: Thụy Điển 0 - 1 Pháp

10/06/2017: Thụy Điển 2 - 1 Pháp

12/11/2016: Pháp 2 - 1 Thụy Điển

20/06/2012: Thụy Điển 2 - 0 Pháp

Phong độ gần đây của Pháp

27/06/2026: Na Uy 1-4 Pháp (Thắng)

23/06/2026: Pháp 3-0 Iraq (Thắng)

17/06/2026: Pháp 3-1 Senegal (Thắng)

09/06/2026: Pháp 3-1 Bắc Ireland (Thắng)

05/06/2026: Pháp 1-2 Bờ Biển Ngà (Thua)

Phong độ gần đây của Thụy Điển

26/06/2026: Nhật Bản 1-1 Thụy Điển (Hòa)

21/06/2026: Hà Lan 5-1 Thụy Điển (Thua)

15/06/2026: Thụy Điển 5-1 Tunisia (Thắng)

05/06/2026: Thụy Điển 2-2 Hy Lạp (Hòa)

02/06/2026: Na Uy 3-1 Thụy Điển (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Thụy Điển 3 4 DLW

Phong độ và thống kê đội

Pháp (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 3 (2 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 10 bàn (TB: 3.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Thụy Điển (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WLD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (1 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 7 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 7 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

France: Không có thông tin chấn thương

Sweden: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: France

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -5.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Combo Winner : France and +1.5 goals

Cập nhật đội hình lúc 03:21 01/07/2026

Đội hình chính thức

Pháp

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Didier Deschamps

Đội hình xuất phát:

16. Mike Maignan (G)

5. Jules Koundé (D)

4. Dayot Upamecano (D)

17. William Saliba (D)

3. Lucas Digne (D)

8. Aurélien Tchouaméni (M)

14. Adrien Rabiot (M)

7. Ousmane Dembélé (M)

11. Michael Olise (M)

12. Bradley Barcola (M)

10. Kylian Mbappé (F)

Dự bị:

23. Robin Risser

1. Brice Samba

2. Malo Gusto

21. Lucas Hernández

26. Maxence Lacroix

15. Ibrahima Konaté

19. Theo Hernández

6. Manu Koné

24. Rayan Cherki

25. Maghnes Akliouche

18. Warren Zaïre-Emery

13. N'Golo Kanté

22. Jean-Philippe Mateta

20. Désiré Doué

9. Marcus Thuram

Thụy Điển

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Graham Potter

Đội hình xuất phát:

1. Jacob Widell Zetterström (G)

2. Gustaf Lagerbielke (D)

3. Victor Lindelöf (D)

5. Gabriel Gudmundsson (D)

8. Daniel Svensson (M)

18. Yasin Ayari (M)

7. Lucas Bergvall (M)

24. Elliot Stroud (M)

11. Anthony Elanga (F)

9. Alexander Isak (F)

17. Viktor Gyökeres (F)

Dự bị: