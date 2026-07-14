Pháp cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa SCALP và hệ thống phòng không Aster Tổng thống Emmanuel Macron công bố lộ trình cho phép Ukraine sản xuất nội địa tên lửa hành trình SCALP, tên lửa phòng không Aster và bom dẫn đường AASM để tăng cường năng lực tác chiến.

Chính phủ Pháp vừa chính thức cấp phép cho Ukraine sản xuất nội địa một loạt các hệ thống vũ khí tiên tiến do Paris thiết kế, bao gồm tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa đánh chặn phòng không và bom dẫn đường chính xác. Đây là bước đi chiến lược nhằm giúp Kiev từng bước tự chủ nguồn cung quân sự và giảm sự phụ thuộc vào viện trợ trực tiếp từ phương Tây.

Lộ trình hợp tác sản xuất vũ khí nội địa

Theo thông báo từ Tổng thống Emmanuel Macron ngày 13/7, Paris và Kiev đã thống nhất lộ trình triển khai thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương. Quyết định này được đưa ra sau Hội nghị "Liên minh Tự nguyện" (Coalition of the Willing) diễn ra tại Paris, đánh dấu lần đầu tiên Pháp cho phép các hệ thống vũ khí chủ lực của mình được dây chuyền sản xuất ngay tại Ukraine.

Tổng thống Emmanuel Macron cho biết, Paris sẽ cho phép Ukraine sản xuất trong nước loạt tên lửa, vũ khí phòng không do Pháp thiết kế. Ảnh: IRNA/TTXVN

Thỏa thuận tập trung vào ba dòng vũ khí chủ lực: bom dẫn đường chính xác AASM, tên lửa đánh chặn phòng không Aster và tên lửa hành trình phóng từ trên không tầm xa SCALP (còn được gọi là Storm Shadow trong phiên bản của Anh). Việc chuyển giao công nghệ sản xuất các loại khí tài này được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine rút ngắn thời gian bổ sung đạn dược trong bối cảnh cường độ xung đột trên không đang gia tăng.

Tăng cường năng lực phòng không và tác chiến không quân

Bên cạnh việc cấp phép sản xuất, Pháp cam kết gia tăng năng lực phòng thủ cho Ukraine thông qua các hệ thống radar và tổ hợp phòng không SAMP/T. Kiev đã đặt hàng các tổ hợp SAMP/T thế hệ mới, đồng thời sẽ tiếp nhận thêm các phiên bản hiện có cùng lô tên lửa bổ sung để đáp ứng nhu cầu cấp bách trên chiến trường.

Đáng chú ý, Pháp dự kiến sẽ chuyển giao 16 tiêm kích Rafale cho Ukraine. Theo lộ trình được Tổng thống Macron chia sẻ, các máy bay chiến đấu đa năng này có thể bắt đầu vận hành trong không phận Ukraine vào giai đoạn 2028-2029. Đây là sự bổ sung quan trọng cho lực lượng không quân Ukraine trong dài hạn.

Chiến lược tự chủ công nghiệp quốc phòng

Quyết định của Pháp diễn ra ngay sau khi Mỹ cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa phòng không Patriot. Những động thái này cho thấy xu hướng chuyển dịch của các đồng minh phương Tây từ viện trợ trực tiếp sang hỗ trợ xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng nội địa cho Ukraine.

Cùng ngày 13/7, Ukraine cùng 9 đối tác châu Âu đã thành lập Liên minh Phòng thủ chống tên lửa đạn đạo (Anti-Ballistic Missile Coalition). Liên minh này không chỉ nhằm bảo vệ bầu trời châu Âu mà còn trực tiếp hỗ trợ phát triển Freya - hệ thống phòng không nội địa đang được Ukraine nghiên cứu.

Việc làm chủ công nghệ sản xuất các dòng tên lửa như SCALP và Aster sẽ giúp Ukraine đối phó hiệu quả hơn với các đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái. Trong khi đó, phía Nga vẫn duy trì quan điểm cho rằng việc chuyển giao công nghệ vũ khí của phương Tây sẽ chỉ kéo dài xung đột và khẳng định sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.