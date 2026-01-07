Pháp đè bẹp Thụy Điển tại World Cup 2026: Mbappe bùng nổ, Olise khẳng định vị thế số 10 Kylian Mbappe lập cú đúp lịch sử trong khi Michael Olise rực sáng với vai trò kiến thiết, đưa đội tuyển Pháp tiến sâu tại World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục trước Thụy Điển.

World Cup dường như luôn là sân khấu riêng để Kylian Mbappe phô diễn những gì tinh túy nhất. Trong cuộc đối đầu với Thụy Điển tại vòng loại trực tiếp World Cup 2026, người hâm mộ một lần nữa được chứng kiến hành trình thăng hoa của siêu sao sinh năm 1998.

Thực tế đã chứng minh, bất kể hàng phòng ngự đối phương được tổ chức kỷ luật đến đâu, Mbappe và các đồng đội trên hàng công vẫn luôn tìm ra kẽ hở để kết liễu trận đấu. Vấn đề đối với các đối thủ của "Les Bleus" hiện tại không phải là liệu họ có bị thủng lưới hay không, mà là thời điểm nào điều đó sẽ xảy ra.

Mbappe và kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Với màn trình diễn rực rỡ này, Mbappe chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử tại các trận knock-out World Cup, vượt qua hàng loạt huyền thoại. Phong cách thi đấu của thủ quân tuyển Pháp khi đạt điểm rơi phong độ gợi nhớ đến câu nói bất hủ của Muhammad Ali: "Bay như bướm, đốt như ong".

Trước khi có bàn mở tỷ số, Mbappe đã khiến hàng thủ Thụy Điển chao đảo với một pha dứt điểm đưa bóng tìm đến cột dọc và một tình huống đưa bóng vào lưới nhưng bị từ chối do lỗi việt vị. Tuy nhiên, ở cơ hội rõ rệt thứ ba, anh đã không bỏ lỡ. Một pha rê bóng lắt léo xâm nhập vòng cấm trước khi tung cú đá quyết đoán với độ chính xác tuyệt đối đã khai thông thế bế tắc.

Đáng chú ý, thành công của Mbappe không đến từ nỗ lực đơn độc. Sự ăn ý giữa anh và các vệ tinh như Michael Olise, Ousmane Dembele hay Bradley Barcola đã tạo nên một hệ thống tấn công biến ảo. Những pha phối hợp nhanh, di chuyển mềm mại giữa bộ ba này chính là chìa khóa giúp Pháp kiểm soát hoàn toàn cục diện.

Michael Olise: Nghệ sĩ mới trong vai trò số 10

Nếu Mbappe là lưỡi gươm kết liễu, thì Michael Olise chính là bộ não trong lối chơi của đội tuyển Pháp. Từng là tài năng trẻ tại Reading và Crystal Palace, Olise hiện đã vươn mình trở thành một trong những tiền vệ kiến thiết hay nhất thế giới.

Trong sơ đồ của HLV Didier Deschamps, Olise được trao sự tự do tuyệt đối. Anh có tới 49 lần chạm bóng, cao nhất bên phía đội tuyển Pháp. Olise không chỉ dạt cánh mà còn lùi sâu nhận bóng như một tiền vệ kiến thiết lùi sâu, hoặc xuất hiện bất ngờ ngay phía trên các tiền đạo để gây áp lực.

Điểm nhấn lớn nhất của Olise là đường chuyền xuyên qua hai chân trung vệ Thụy Điển để Bradley Barcola nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó, anh tiếp tục thực hiện đường dọn cỗ chuẩn xác giúp Mbappe hoàn tất cú đúp, nâng tổng số pha kiến tạo của mình tại giải đấu năm nay lên con số 5.

Thống kê cho thấy sự táo bạo của Olise còn thể hiện qua cú ngả người móc bóng dội cột dọc, một pha bóng có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) chỉ ở mức 0,05 nhưng lại mang đến sự phấn khích tột độ cho khán giả.

Ứng cử viên số một cho chức vô địch

Trong khi các trận đấu knock-out khác thường diễn ra trong sự hỗn loạn, đội tuyển Pháp lại mang đến cảm giác về sự ổn định và tàn nhẫn. Họ kiểm soát thế trận một cách chủ động và hiếm khi để đối phương có cơ hội đe dọa khung thành.

Sự đa dạng trong các phương án tấn công cùng sự cân bằng giữa các tuyến giúp Pháp được đánh giá cao hơn cả những đối thủ nặng ký như Argentina, Tây Ban Nha hay Anh. Ngay cả khi HLV Deschamps thực hiện những thay đổi nhân sự ở cánh trái với Lucas Digne hay Barcola, chất lượng lối chơi của "Gà trống Gaulois" vẫn không hề suy giảm.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Pháp sẽ di chuyển đến Philadelphia để đối đầu với Paraguay tại vòng đấu tiếp theo. Với phong độ hủy diệt của hàng công và sự chắc chắn của hệ thống phòng ngự, con đường tiến vào trận chung kết đang rộng mở với thầy trò HLV Didier Deschamps.

Thông số Đội tuyển Pháp Đội tuyển Thụy Điển Số cú sút 15 6 Kiểm soát bóng 62% 38% Số pha kiến tạo (Olise) 2 0 Bàn thắng (Mbappe) 2 0

Nhìn vào cách Olise và Mbappe tìm thấy nhau trên sân, có thể thấy niềm vui và sự tự tin đang tràn ngập trong đội hình tuyển Pháp. Nếu duy trì được sự ăn ý này, việc bảo vệ ngôi vương hoặc chinh phục đỉnh cao World Cup 2026 hoàn toàn nằm trong tầm tay của "Les Bleus".