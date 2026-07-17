Pháp đối đầu Anh tại Miami: Trận chiến vì danh dự và lời chia tay World Cup 2026 Thất bại tại bán kết đẩy Pháp và Anh vào cuộc quyết đấu tranh hạng ba tại Miami. Đây không chỉ là trận tranh huy chương đồng mà còn là bài kiểm tra bản sắc cuối cùng của Didier Deschamps và Thomas Tuchel.

Vào lúc 04h00 ngày 19/7 (giờ Việt Nam), sân vận động Miami sẽ trở thành tâm điểm của bóng đá thế giới khi hai "gã khổng lồ" bị tổn thương là Pháp và Anh bước vào trận tranh hạng ba World Cup 2026. Sau những giọt nước mắt tại bán kết, cả hai đội tuyển giờ đây phải tìm lại động lực để khép lại hành trình tại Mỹ bằng một chiến thắng danh dự.

Anh sẽ có bộ mặt khác trong trận chia tay World Cup 2026? Ảnh: Getty Images.

Nỗi đau bán kết và bài toán bản sắc

Đội tuyển Pháp bước vào trận đấu này với một tâm thế nặng nề. Thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha không chỉ chấm dứt giấc mơ vô địch mà còn phơi bày sự bế tắc trong hệ thống của HLV Didier Deschamps. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0,31 là minh chứng rõ nhất cho một hàng công rệu rã, thiếu kết nối. "Les Bleus" hiện đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội về lối chơi thực dụng quá mức đã trở nên lỗi thời.

Ngược lại, tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel đã mang đến một hơi thở mới nhưng vẫn chưa thể vượt qua được bản ngã của chính mình. Dẫn trước Argentina nhờ công của Anthony Gordon, nhưng việc lùi sâu phòng ngự quá sớm đã khiến "Tam Sư" trả giá đắt trước sự tinh quái của Lionel Messi. Khả năng duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút và bản lĩnh ở những thời điểm then chốt vẫn là dấu hỏi lớn dành cho đội quân của Tuchel.

Lời nguyền lịch sử và những con số ám ảnh

Lịch sử đang nghiêng hẳn về phía người Pháp. Trong 9 lần chạm trán gần nhất, tuyển Anh chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng. Ký ức về thất bại tại tứ kết World Cup 2022 vẫn còn đó, nơi bản lĩnh của người Pháp đã khuất phục được sự hưng phấn của người Anh.

Đáng lo ngại hơn, tuyển Anh thường có cái kết không trọn vẹn trong các trận tranh hạng ba. Những thất bại trước Ý (1990) và Bỉ (2018) cho thấy đội bóng xứ sở sương mù thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm động lực khi mục tiêu vô địch đã tan biến. Thêm vào đó, thành tích thua cả 7 trận knock-out gần nhất trước các đội trong top 10 FIFA là một thống kê phản ánh sự hụt hơi của Anh khi đối đầu với các đối thủ đẳng cấp cao.

Phân tích chiến thuật: Sự thử nghiệm và những điểm nóng

Với tính chất của một trận tranh hạng ba, cả Deschamps và Tuchel nhiều khả năng sẽ thực hiện những thay đổi mang tính thử nghiệm. Pháp dự kiến sẽ trình làng một thế hệ kế cận đầy tiềm năng với những cái tên như Cherki, Doue hay Olise. Đây là cơ hội để Deschamps chứng minh rằng ông vẫn có thể làm mới đội tuyển bằng sức trẻ.

Mbappe là mũi nhọn lợi hại của Pháp. Ảnh: Getty Images.

Bên phía tuyển Anh, sơ đồ 4-2-3-1 của Tuchel sẽ tập trung vào việc kiểm soát khu trung tuyến thông qua cặp bài trùng Declan Rice và Anderson. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Reece James do chấn thương sẽ để lại khoảng trống lớn ở hành lang cánh phải – nơi Kylian Mbappe luôn sẵn sàng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào bằng tốc độ xé gió của mình.

Đội hình dự kiến:

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Konate, Lacroix, T. Hernandez; Kone, Zaire-Emery; Cherki, Olise, Doue; Mbappe.

Maignan; Kounde, Konate, Lacroix, T. Hernandez; Kone, Zaire-Emery; Cherki, Olise, Doue; Mbappe. Anh (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.

Nhân tố định đoạt trận đấu

Kylian Mbappe (Pháp): Sau một kỳ World Cup không thực sự bùng nổ theo kỳ vọng, Mbappe cần một màn trình diễn đỉnh cao để khẳng định vị thế. Khả năng tự xoay sở và dứt điểm quyết đoán của tiền đạo này sẽ là chìa khóa để xuyên phá hàng thủ Anh vốn chưa giữ sạch lưới trận nào tại vòng knock-out năm nay.

Jude Bellingham (Anh): Linh hồn của "Tam Sư" vẫn là Bellingham. Khả năng tịnh tiến bóng và xâm nhập vòng cấm của tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid là vũ khí nguy hiểm nhất mà Tuchel sở hữu. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa Bellingham và tài năng trẻ Zaire-Emery ở khu vực giữa sân sẽ quyết định quyền kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Nhận định cuối cùng

Dù cả hai đều không còn ở trạng thái tâm lý tốt nhất, Pháp vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình và kinh nghiệm xử lý các trận cầu lớn. Sự thiếu vắng William Saliba có thể khiến hàng thủ Pháp mong manh hơn, nhưng sức hỏa lực từ Mbappe và các nhân tố trẻ đầy khát khao có thể giúp "Les Bleus" chiếm ưu thế. Nhiều khả năng, kinh nghiệm trận mạc sẽ giúp Pháp giành chiến thắng sát nút để rời giải đấu với tấm huy chương đồng trên cổ.

Dự đoán: Pháp 2-1 Anh