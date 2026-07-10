Pháp hạ Maroc 2-0, hiên ngang vào bán kết World Cup Nhờ hai bàn của Mbappe và Dembele trong 6 phút cuối hiệp hai, Pháp đánh bại Maroc 2-0 ở tứ kết World Cup trên sân Gillette Stadium để giành vé bán kết; trong khi đó, Maroc chính thức dừng bước và bị loại khỏi giải.

Pháp 2 - 0 Maroc Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Pháp tiếp đón Maroc.

12' Pháp nhỉnh hơn nhưng chưa tạo khác biệt Phút 12, Pháp nhỉnh hơn về thế trận với các pha dứt điểm 3-0, dù cầm bóng chỉ nhích hơn đôi chút ở mức 45% - 55% nghiêng về Maroc. Hàng thủ Maroc vẫn đứng vững, thủ môn mới phải vào cuộc một lần với thống kê cứu thua 0-1, trong khi phạt góc 1-0 cho thấy sức ép của đại diện châu Âu mới chỉ ở mức vừa phải.

25' Pháp áp đảo nhưng chưa thể xuyên thủng Maroc Bước sang phút 25, Pháp đang lấn lướt hoàn toàn với 62% cầm bóng và tung ra tới 6-0 cú dứt điểm so với Maroc, dù chỉ 1-0 pha đi trúng đích. Hàng thủ Maroc tổ chức khá chặt chẽ, thậm chí buộc đối thủ phạm lỗi nhiều hơn với tỷ lệ phạm lỗi 2-3, trong khi vẫn chưa để lọt bàn nào sau pha cứu thua 0-1.

28' Mbappe đá hỏng phạt đền, Pháp bỏ lỡ cơ hội vàng Phút 28, Mbappe bước lên chấm 11m nhưng không thể đánh bại thủ thành Maroc, bỏ lỡ cơ hội đưa Pháp vượt lên. Tỷ số vẫn là 0-0, dù người Pháp đang lấn lướt với thế trận cầm bóng và số cú dứt điểm vượt trội hơn hẳn đối phương.

37' Pháp áp đảo nhưng chưa thể chọc thủng lưới Bước sang phút 37, Pháp vẫn là đội chủ động hơn với 54% cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về dứt điểm 8-0, trong đó có 2-0 pha đi trúng đích, song hàng thủ Maroc vẫn đứng vững. Maroc chưa tung ra cú sút nào nhưng bù lại có 0-2 pha cứu thua quan trọng, trong khi tỷ số phạm lỗi 2-4 cho thấy các học trò của HLV Maroc đang phải lăn xả ngăn chặn đối thủ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Pháp áp đảo hoàn toàn, Maroc gồng mình chống đỡ Sang hiệp hai, Pháp vẫn nắm thế trận vượt trội với 13 - 1 tổng số cú dứt điểm, trong đó có 3 - 0 pha đi trúng đích. Hàng thủ Maroc phải căng mình với 3 lần cứu thua đáng chú ý, dù cầm bóng vẫn chia đều 50% - 50% và tỷ số vẫn là 0 - 0.

60' Mbappe chuộc lỗi, Pháp vượt lên dẫn trước Maroc Phút 60, K. Mbappe đã ghi bàn mở tỷ số cho Pháp, đưa đội bóng áo lam vượt lên dẫn trước Maroc 1-0. Sau pha đá hỏng phạt đền đáng tiếc ở phút 28, đây là cách trả lời hoàn hảo của tiền đạo này, đúng lúc thế trận đang nghiêng hẳn về phía Pháp với ưu thế áp đảo trong các pha dứt điểm.

61' Pháp áp đảo, Maroc gồng mình chống đỡ Bước sang phút 61, Pháp vẫn đang làm chủ thế trận với 15-2 số cú dứt điểm và 4-0 tình huống trúng đích, cho thấy sức ép liên tục lên khung thành Maroc. Hàng thủ Maroc phải căng mình với 4 pha cứu thua, trong khi cầm bóng chỉ nhỉnh hơn đôi chút ở mức 51-49 nghiêng về Pháp, đủ để đội bóng áo lam duy trì lợi thế dẫn 1-0.

62' Maroc xáo trộn tuyến giữa, tung Amrabat vào sân Phút 62, HLV Maroc rút A. Bouaddi để đưa S. Amrabat vào sân, tăng cường sức chiến đấu ở khu trung tuyến. Đang bị dẫn 1-0 sau bàn thắng phút 60 và trước đó đã hỏng phạt đền, Maroc cần một sự thay đổi để tìm lại thế trận vốn đang lép vế cả về dứt điểm lẫn cơ hội rõ rệt.

62' Maroc xoay người, tung Rahimi tìm mảng miếng mới Phút 62, HLV Maroc rút B. El Khannouss để đưa S. Rahimi vào sân, đang tìm cách khuấy động hàng công trước khi Pháp mở rộng cách biệt. Đang chịu thế trận lép vế với chỉ 2 cú dứt điểm so với 16 của đối thủ và đã bỏ lỡ một quả phạt đền trước đó, Maroc rất cần một luồng sinh khí mới để lật ngược bàn thua đang có.

63' Diop phải nhận thẻ vàng ở phút 63 Phút 63, I. Diop bị trọng tài rút thẻ vàng khi Maroc đang chật vật tìm đường trở lại trong thế bị dẫn 1-0 . Pha phạm lỗi này khiến hàng thủ Maroc thêm phần thận trọng, trong bối cảnh đoàn quân áo đỏ đang lép vế cả về thế trận lẫn số cú dứt điểm.

66' Dembele đốt cháy Gillette Stadium, Pháp vượt cách biệt 2-0 Phút 66, O. Dembele tiếp tục chọc thủng lưới Maroc, đưa Pháp vươn lên dẫn 2-0 chỉ sáu phút sau bàn mở tỷ số. Với thế trận áp đảo về số cú dứt điểm, Pháp đang kiểm soát hoàn toàn cục diện trận tứ kết này.

71' Zaire-Emery vào sân, Pháp giữ thế thượng phong Phút 71, W. Zaire-Emery được tung vào sân thay M. Kone khi Pháp đang dẫn Maroc 2-0. Sự thay đổi diễn ra khi đội bóng áo xanh đang kiểm soát tốt thế trận với ưu thế rõ rệt về số cú dứt điểm.

73' Pháp áp đảo toàn diện, Maroc gồng mình chống đỡ Bước sang phút 73, Pháp vẫn làm chủ thế trận với 17-2 tổng số cú dứt điểm và áp đảo tuyệt đối về cơ hội trúng đích 6-0. Hàng thủ Maroc phải căng mình chống đỡ, thủ môn tung người cứu thua tới 4 lần dù không có bàn nào từ đối phương, trong khi cách biệt 2-0 vẫn được bảo toàn.

74' Maroc xáo trộn hàng công, Yassine vào sân Phút 74, HLV Maroc tung G. Yassine vào sân thay B. Diaz khi đội nhà đang bị dẫn 2-0 trước Pháp. Sự thay đổi này có thể nhằm tìm thêm sức sống cho hàng công, vốn chỉ có vỏn vẹn 2 cú dứt điểm suốt trận đấu.

74' Maroc xáo trộn hàng thủ khi đã thua 0-2 Phút 74, HLV Maroc rút A. Salah-Eddine để tung Z. El Ouahdi vào sân, một sự điều chỉnh cần thiết khi đội bóng châu Phi đang bị dẫn 0-2 trước Pháp. Sau khi đã bỏ lỡ quả phạt đền và nhận thêm thẻ vàng, Maroc cần một luồng sinh khí mới để tìm đường trở lại trong quãng thời gian còn lại.

77' Mbappe rời sân, Mateta vào thay Phút 77, HLV tuyển Pháp rút Mbappe ra nghỉ để tung Mateta vào sân khi đội nhà đang dẫn Maroc 2-0. Với cách biệt hai bàn cùng thế trận áp đảo về số cú dứt điểm, sự thay đổi này giống như một bước điều chỉnh nhân sự để giữ sức trước phần còn lại của trận đấu.

77' Deschamps tung Barcola vào sân giữ nhịp trận Phút 77, Barcola được tung vào sân thay Doue trong bối cảnh Pháp đang dẫn Maroc 2-0. Với thế trận áp đảo về số cú dứt điểm, sự thay đổi này có thể nhằm duy trì sức tấn công và giữ vững lợi thế hai bàn trước đối thủ.

85' Maroc thay người, tung Sbai vào sân Phút 85, HLV Maroc rút C. Talbi để đưa A. Sbai vào sân trong nỗ lực tìm kiếm sự đổi khác. Tuy nhiên đoàn quân áo đỏ đang bị dẫn 2-0 và còn quá ít thời gian để xoay chuyển cục diện trước một Pháp đang áp đảo hoàn toàn về số cơ hội dứt điểm.

85' Maroc gồng mình chống đỡ những phút cuối Bước sang phút 85, Pháp vẫn áp đảo hoàn toàn với 17-2 tổng số cú dứt điểm và 6-0 số lần trúng đích, dù dẫn 2-0 vẫn không ngừng tìm thêm bàn thắng. Hàng thủ Maroc phải căng mình cứu thua tới 0-4, phản ánh sức ép khủng khiếp mà đại diện châu Phi đang phải hứng chịu trong những phút cuối trận.

87' Deschamps rút Koundé, tung Gusto vào sân Phút 87, Malo Gusto vào sân thay Jules Koundé bên phía Pháp. Sự thay đổi này diễn ra khi Pháp đang kiểm soát hoàn toàn thế trận, dẫn Maroc 2-0 và áp đảo về số cú dứt điểm.

KT Kết thúc: Pháp 2-0 Maroc Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 05:02 10/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 02:22 10/07/2026

Đội hình chính thức

Pháp

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Didier Deschamps

Đội hình xuất phát:

16. Mike Maignan (G)

5. Jules Koundé (D)

4. Dayot Upamecano (D)

17. William Saliba (D)

3. Lucas Digne (D)

6. Manu Koné (M)

14. Adrien Rabiot (M)

7. Ousmane Dembélé (M)

11. Michael Olise (M)

20. Désiré Doué (M)

10. Kylian Mbappé (F)

Dự bị:

1. Brice Samba

23. Robin Risser

15. Ibrahima Konaté

21. Lucas Hernández

2. Malo Gusto

19. Theo Hernández

26. Maxence Lacroix

8. Aurélien Tchouaméni

18. Warren Zaïre-Emery

24. Rayan Cherki

13. N'Golo Kanté

25. Maghnes Akliouche

9. Marcus Thuram

22. Jean-Philippe Mateta

12. Bradley Barcola

Maroc

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Mohamed Ouahbi

Đội hình xuất phát:

1. Yassine Bounou (G)

2. Achraf Hakimi (D)

14. Issa Diop (D)

3. Noussair Mazraoui (D)

26. Anass Salah-Eddine (D)

6. Ayyoub Bouaddi (M)

24. Neil El Aynaoui (M)

7. Chemsdine Talbi (M)

8. Azzedine Ounahi (M)

23. Bilal El Khannouss (M)

10. Brahim Díaz (F)

Dự bị:

12. Munir El Kajoui

22. Ahmed Reda Tagnaouti

5. Marwane Saadane

13. Zakaria El Ouahdi

18. Chadi Riad

25. Redouane Halhal

19. Youssef Belammari

17. Amine Sbai

16. Gessime Yassine

15. Samir El Mourabet

4. Sofyan Amrabat

11. Ismael Saibari

20. Ayoub El Kaabi

21. Ayoube Amaimouni Echghouyab

9. Soufiane Rahimi

Trận tứ kết giữa Pháp và Maroc diễn ra vào lúc 3h00 ngày 10/7/2026 trên sân Gillette Stadium sẽ là một cuộc đối đầu mang tính bước ngoặt. Đây là vòng đấu loại trực tiếp, đồng nghĩa với việc chỉ có chiến thắng mới giúp một trong hai đội tiếp tục hành trình tại giải đấu, trong khi đội thua cuộc sẽ phải dừng bước ngay lập tức.

Phong độ ấn tượng của cả hai đội

Pháp đang thể hiện phong độ cực kỳ thuyết phục khi giành chiến thắng trong cả 5 trận gần nhất. Chuỗi trận toàn thắng này cho thấy sự ổn định cả về lối chơi lẫn tâm lý thi đấu, giúp đội bóng áo Lam bước vào trận tứ kết với sự tự tin cao độ.

Trong khi đó, Maroc cũng không hề kém cạnh khi có 4 chiến thắng và chỉ để mất điểm trong 1 trận hòa ở 5 lần ra sân gần nhất. Đại diện châu Phi đã chứng minh khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ lớn, và chuỗi phong độ ổn định này là nền tảng quan trọng trước cuộc đối đầu quan trọng bậc nhất giải đấu.

Lịch sử đối đầu gần nhất

Ở lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Pháp là bên giành chiến thắng. Tuy nhiên, với tính chất một trận đấu loại trực tiếp và bối cảnh hoàn toàn khác biệt, kết quá khứ chỉ mang giá trị tham khảo chứ khó có thể quyết định cục diện trận đấu sắp tới.

Bối cảnh đặc biệt trên sân trung lập

Đáng chú ý, trận đấu diễn ra trên sân trung lập trong khuôn khổ một giải đấu tập trung, vì vậy không bên nào có lợi thế sân nhà hay sự cổ vũ áp đảo từ khán giả chủ nhà. Yếu tố này càng khiến cục diện trận đấu trở nên khó đoán, khi bản lĩnh và chất lượng chuyên môn thuần túy sẽ là yếu tố quyết định.

Nhận định chuyên môn

Với việc cả hai đội đều đang có phong độ tốt trước thềm trận tứ kết, đây hứa hẹn là một cuộc đối đầu cân bằng và giàu cảm xúc. Pháp bước vào trận đấu với chuỗi toàn thắng ấn tượng, cho thấy sự vượt trội nhẹ về sự ổn định trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Maroc với phong độ gần như tương đương hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh áp lực tâm lý của một trận đấu loại trực tiếp có thể ảnh hưởng đến bất kỳ đội bóng nào, kể cả những ứng viên được đánh giá cao.

Tính chất một mất một còn của vòng tứ kết sẽ buộc cả hai huấn luyện viên phải tính toán kỹ lưỡng về chiến thuật, sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự sẽ là chìa khóa để giành vé vào bán kết.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

15/12/2022: Pháp 2 - 0 Maroc

Phong độ gần đây của Pháp

05/07/2026: Paraguay 0-1 Pháp (Thắng)

01/07/2026: Pháp 3-0 Thụy Điển (Thắng)

27/06/2026: Na Uy 1-4 Pháp (Thắng)

23/06/2026: Pháp 3-0 Iraq (Thắng)

17/06/2026: Pháp 3-1 Senegal (Thắng)

Phong độ gần đây của Maroc

05/07/2026: Canada 0-3 Maroc (Thắng)

30/06/2026: Hà Lan 1-1 Maroc (Hòa)

25/06/2026: Maroc 4-2 Haiti (Thắng)

20/06/2026: Scotland 0-1 Maroc (Thắng)

14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Maroc 2 7 WWWWD

Phong độ và thống kê đội

Pháp

Phong độ 5 trận gần nhất: WWWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 5

Hòa: 0

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 14 bàn (TB: 2.8 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.4 bàn/trận)

Maroc

Phong độ 5 trận gần nhất: DWWWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 5 trận

Thắng: 4

Hòa: 1

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 11 bàn (TB: 2.2 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 0.8 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

France: Không có thông tin chấn thương

Morocco

I. Saibari: Hamstring Injury (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Pháp

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Pháp thắng: 45%

Hòa: 45%

Maroc thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Pháp: -2.5 bàn

Maroc: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : France or draw