Pháp hạ Morocco 2-0: Kylian Mbappe và lời khẳng định của vị vua đương đại Vượt qua Morocco đầy bản lĩnh, đội tuyển Pháp chính thức ghi tên vào bán kết World Cup kỳ thứ 3 liên tiếp. Dù bỏ lỡ một quả phạt đền, Kylian Mbappe vẫn tỏa sáng rực rỡ để duy trì vị thế ứng viên số một cho chức vô địch.

Kylian Mbappe đứng trước chấm 11m với cơ hội mở tỷ số sớm, nhưng sự chờ đợi và tâm lý chiến từ đối thủ đã khiến anh thất bại. Tuy nhiên, trong một đêm diễn tại World Cup 2026, đẳng cấp của một siêu sao không được định nghĩa bằng sai lầm, mà bằng cách họ đứng dậy. Mbappe đã làm điều đó bằng một siêu phẩm không thể cản phá trong hiệp hai, góp công lớn đưa "Les Bleus" tiến sát hơn tới ngai vàng thế giới lần thứ ba liên tiếp.

Mbappe lập công cho Pháp. Ảnh: Sky Sports.

Sự cố 3 phút 10 giây và kỷ lục của Yassine Bounou

Trận đấu với Morocco chứng kiến một trong những tình huống bóng chết kỳ lạ nhất giải đấu. Phải mất chính xác 3 phút 10 giây kể từ khi Mbappe bị Noussair Mazraoui đốn ngã trong vòng cấm, cú sút phạt đền mới được thực hiện. Sự gián đoạn này chủ yếu đến từ trọng tài Facundo Tello, khi ông dành quá nhiều thời gian để nhắc nhở các cầu thủ thay vì cho trận đấu tiếp tục.

Khoảng nghỉ quá dài đã làm nguội đi sự hưng phấn của Mbappe. Cú sút thiếu lực của anh đã bị Yassine Bounou bắt bài dễ dàng. Thủ thành của Morocco một lần nữa tái hiện kỹ thuật gây xao nhãng đối thủ, giúp anh chính thức sánh ngang kỷ lục 4 lần cản phá phạt đền/luân lưu tại World Cup của những huyền thoại như Harald Schumacher hay Iker Casillas.

Mbappe đá hỏng 11m. Ảnh: Sky Sports.

Kylian Mbappe và cuộc đi săn những cột mốc vĩ đại

Không để tâm lý đè nặng, Mbappe đã chuộc lỗi bằng một khoảnh khắc thiên tài. Nhận bóng từ Desire Doue, đối mặt với trung vệ Issa Diop, số 10 của tuyển Pháp khéo léo mở góc sút siêu hẹp trước khi tung cú cứa lòng vào góc cao khung thành. Nỗ lực của Bounou lần này chỉ làm tô điểm thêm cho vẻ đẹp của bàn thắng.

Với pha lập công này, Mbappe đã bắt kịp Lionel Messi với 8 bàn thắng tại giải đấu năm nay. Hiện tại, anh chỉ còn cách kỷ lục ghi 13 bàn trong một kỳ World Cup của huyền thoại Just Fontaine đúng 5 pha lập công. Ở tuổi 27, Mbappe đang cho thấy hiệu suất khủng khiếp và khát khao phá vỡ mọi giới hạn lịch sử.

Sức mạnh chiều sâu của hàng công "Les Bleus"

Dù Mbappe đóng góp 50% số bàn thắng, tuyển Pháp vẫn cho thấy họ không phải đội bóng một người. Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 của Ousmane Dembele từ một pha phản công chớp nhoáng là minh chứng cho sự đa dạng. Đây đã là bàn thắng thứ 5 của Dembele tại giải, trong khi những nhân tố trẻ như Bradley Barcola và Desire Doue cũng đã đóng góp tổng cộng 3 bàn.

Sự cân bằng này tạo nên sự khác biệt so với các đối thủ khác. Trong khi Argentina phụ thuộc lớn vào Messi, hay Na Uy dựa vào Erling Haaland, Pháp sở hữu nhiều "ngòi nổ" có thể định đoạt trận đấu bất cứ lúc nào. Điểm thú vị là cho đến nay, toàn bộ bàn thắng của Pháp đều ghi bởi các tiền đạo, cho thấy sự tập trung tối đa của hệ thống vào các mũi nhọn phía trên.

Pháp có hàng công đáng sợ. Ảnh: Getty Images.

Lời thách thức gửi tới phần còn lại

Sức mạnh của đội tuyển Pháp còn nằm ở khả năng kiểm soát thế trận. Họ chưa từng bị dẫn trước bất kỳ phút nào tại World Cup 2026. Khi đối phương buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, những cỗ máy tốc độ như Mbappe hay Dembele luôn biết cách trừng phạt sai lầm bằng những đòn phản công hủy diệt.

Tiến vào bán kết để đối đầu với đội thắng trong cặp Tây Ban Nha - Bỉ, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đang sở hữu cả đội hình xuất phát chất lượng lẫn băng ghế dự bị có chiều sâu tốt nhất giải. Câu hỏi lúc này không còn là Pháp mạnh thế nào, mà là liệu có thế lực nào đủ sức ngăn cản cơn lốc màu Lam trên hành trình bảo vệ vị thế của mình.