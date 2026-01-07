Pháp hạ Thụy Điển 3-0: Kylian Mbappe phá kỷ lục World Cup trong ngày Michael Olise rực sáng Đội tuyển Pháp chính thức ghi tên vào vòng sau World Cup 2026 sau chiến thắng áp đảo 3-0 trước Thụy Điển. Kylian Mbappe thiết lập cột mốc lịch sử mới, trong khi Michael Olise và Bradley Barcola khẳng định vai trò bệ phóng hoàn hảo.

Đội tuyển Pháp vừa gửi một thông điệp đanh thép đến các đối thủ tại World Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Thụy Điển tại vòng 32 đội. Dưới bàn tay nhào nặn của huấn luyện viên Didier Deschamps, "Les Bleus" không chỉ thắng về mặt tỷ số mà còn trình diễn một hệ thống chiến thuật đạt đến độ chín muồi, nơi các ngôi sao thượng hạng kết hợp hoàn hảo với những nhân tố trẻ đang lên.

Tập thể Pháp thật sự đáng sợ. Ảnh: Getty Images.

Kylian Mbappe: Kẻ chinh phục những giới hạn lịch sử

Tiền đạo mang áo số 10 một lần nữa chứng minh tại sao anh là thực thể không thể ngăn cản trong sơ đồ tấn công của Pháp. Với cú đúp bàn thắng vào lưới Thụy Điển, Kylian Mbappe đã nâng tổng số pha lập công tại kỳ World Cup này lên con số 6. Quan trọng hơn, anh đã chính thức điền tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại vĩ đại nhất.

Với tổng cộng 18 bàn thắng qua các kỳ World Cup, chân sút sinh năm 1998 đã vượt qua kỷ lục 16 bàn của huyền thoại Miroslav Klose để độc chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng những cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử giải đấu, hiện chỉ còn kém Lionel Messi đúng 1 bàn. Đặc biệt, Mbappe cũng đã vượt mặt hai huyền thoại Brazil là Leonidas và Ronaldo "Béo" để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử tại các vòng đấu loại trực tiếp World Cup với 10 pha lập công.

Michael Olise và vai trò kiến trúc sư trưởng

Nếu Mbappe là người kết liễu đối thủ thì Michael Olise chính là người vẽ nên những đường cong chết chóc. Cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich đã có một trận đấu thăng hoa với nhãn quan chiến thuật sắc bén, đóng góp hai đường kiến tạo dọn cỗ cho Bradley Barcola và Mbappe ghi bàn.

Thống kê cho thấy Olise đã thiết lập kỷ lục mới cho bóng đá Pháp tại một kỳ World Cup với 5 đường kiến tạo thành bàn. Khả năng di chuyển thông minh và khai thác không gian giữa các tuyến của anh giúp lối chơi tấn công trung lộ của Pháp trở nên mềm mại và cực kỳ khó lường.

Olise là linh hồn trong lối chơi ĐT Pháp.

Dấu ấn chiến thuật của Bradley Barcola

Bên cạnh những con số thống kê hào nhoáng của các đồng đội, Bradley Barcola đóng vai trò là "chìa khóa" mở ra không gian cho toàn đội. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở hiệp hai là phần thưởng xứng đáng cho sự năng nổ của anh bên hành lang cánh trái. Việc đối phương buộc phải cắt cử hai cầu thủ theo kèm sát sao Barcola đã vô hình trung giải phóng không gian cho Mbappe ở phía trong, minh chứng cho sự phân vai khoa học của ban huấn luyện Pháp.

Sự áp đặt tuyệt đối và bản lĩnh nhà vô địch

Đội tuyển Pháp đã thiết lập một thế trận áp đảo hoàn toàn ngay từ tiếng còi khai cuộc. Trong hiệp một, đoàn quân của Didier Deschamps kiểm soát bóng lên tới 71,1%. Sự cơ động của cặp tiền vệ trung tâm Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot đã bẻ gãy hoàn toàn các đợt phản công từ sơ đồ 3-4-2-1 của Graham Potter bên phía Thụy Điển.

Đáng chú ý, Pháp đã hạn chế tối đa không gian chơi bóng của những ngòi nổ nguy hiểm như Alexander Isak hay Viktor Gyokeres. Những con số thống kê sau trận đấu càng làm tô điểm thêm sức mạnh của đại diện xứ lục lăng:

Pháp trở thành đội tuyển đầu tiên ghi ít nhất 3 bàn trong 5 trận liên tiếp tại World Cup.

Duy trì chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trước các đại diện châu Âu tại đấu trường này.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) luôn duy trì ở mức cao bất chấp việc bóng hai lần tìm đến cột dọc trong hiệp một.

Chiến thắng 3-0 này không chỉ là một kết quả đơn thuần, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh của nhà đương kim á quân thế giới. Với một tập thể đang đạt độ chín và những cá nhân liên tục phá vỡ các kỷ lục, đội tuyển Pháp đang cho thấy họ là ứng viên số một cho chức vô địch World Cup 2026.