Pháp huy động ngành ô tô sản xuất hàng loạt UAV quân sự quy mô lớn Pháp hợp tác giữa các tập đoàn ô tô và quốc phòng nhằm tối ưu dây chuyền lắp ráp, hướng tới sản lượng 60.000 UAV mỗi năm để đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.

Pháp đang bước vào giai đoạn triển khai thực tế kế hoạch chuyển đổi năng lực sản xuất của ngành công nghiệp ô tô sang lĩnh vực máy bay không người lái (UAV) quân sự. Bằng cách kết hợp quy trình tự động hóa và kiểm soát chi phí của các hãng xe lớn với công nghệ quốc phòng, Paris hướng tới mục tiêu xây dựng nền tảng công nghiệp có thể sản xuất hàng chục nghìn UAV mỗi năm nhằm nâng cao năng lực răn đe.

Mục tiêu của Paris là xây dựng khả năng sản xuất UAV nhanh chóng và có thể tăng tốc công suất khi xảy ra khủng hoảng. Đồ họa: Drone Life

Tận dụng năng lực sản xuất ô tô cho công nghệ quân sự

Bài học từ xung đột tại Ukraine đã cho thấy UAV đóng vai trò then chốt trong trinh sát, chỉ thị mục tiêu và tấn công trực tiếp. Nhu cầu tiêu thụ UAV với số lượng lớn trên chiến trường khiến các mô hình sản xuất thủ công hoặc quy mô nhỏ của các công ty khởi nghiệp quốc phòng không thể đáp ứng đủ. Trong khi đó, báo cáo từ Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Pháp chỉ ra rằng kho lưu trữ vài nghìn UAV hiện tại của nước này là chưa đủ để tạo ra khả năng răn đe cần thiết.

Để giải quyết bài toán này, Chính phủ Pháp đẩy mạnh tận dụng dây chuyền sản xuất hàng loạt, công nghệ rô-bốt và kỹ thuật tối ưu hóa chi phí của ngành ô tô. Mục tiêu cốt lõi không phải là tích trữ số lượng cực lớn trong kho báu, mà là xây dựng hạ tầng kỹ thuật có khả năng tăng tốc công suất ngay lập tức khi xảy ra khủng hoảng.

Các liên minh quốc phòng và công nghiệp ô tô trọng điểm

Từ đầu năm đến nay, ít nhất sáu thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp ô tô và các tập đoàn quốc phòng tại Pháp đã được công bố. Các dự án này tập trung vào nhiều phân khúc UAV khác nhau, từ thiết bị đánh chặn cho đến UAV cảm tử tầm xa.

Doanh nghiệp hợp tác Đối tác quốc phòng Mục tiêu sản xuất Valeo Harmattan AI Cung cấp động cơ điện cho UAV sản xuất tại Pháp Forvia Doanh nghiệp quốc phòng châu Âu Dây chuyền sản xuất 1.000 UAV đánh chặn ứng dụng AI/tháng Renault Thales Sản xuất 1.000 UAV cảm tử Toutatis/tháng từ năm 2027 Schaeffler Delair Dây chuyền công suất khoảng 100 UAV/ngày từ tháng 11

Đáng chú ý, để tối ưu cho việc sản xuất công nghiệp hàng loạt, mẫu UAV cảm tử Toutatis do Renault và Thales phát triển đang được thiết kế lại. Các kỹ sư tập trung giảm số lượng linh kiện cấu thành và chuyển sang công nghệ nhựa ép phun thay vì in 3D, giúp cắt giảm chi phí sản xuất và rút ngắn thời gian lắp ráp trên dây chuyền.

Thách thức về quy mô chiến trường và tốc độ lỗi thời công nghệ

Nếu các kế hoạch hợp tác giữa Renault, Schaeffler và Forvia đạt đúng tiến độ, tổng công suất của các cơ sở này có thể đạt khoảng 60.000 UAV mỗi năm. Mặc dù đây là bước tiến lớn so với quy mô sản xuất quốc phòng truyền thống của Pháp, con số này vẫn còn rất khiêm tốn so với mức độ tiêu thụ thực tế trên chiến trường hiện đại, nơi Ukraine đặt mục tiêu sản xuất tới 10 triệu UAV trong năm 2026.

Bên cạnh bài toán quy mô, ngành quốc phòng Pháp phải đối mặt với thách thức về tốc độ lạc hậu của công nghệ. UAV là dòng vũ khí tiến hóa liên tục dựa trên các cải tiến phần mềm và linh kiện điện tử. Việc sản xuất hàng loạt rồi lưu kho với số lượng quá lớn sẽ dẫn đến nguy cơ khí tài bị vô hiệu hóa trước các công nghệ tác chiến điện tử mới.

Bộ Quốc phòng Pháp đã cam kết đầu tư 150 triệu euro để hỗ trợ ngành công nghiệp UAV chuyên biệt. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định Pháp vẫn cần thêm các đơn đặt hàng dài hạn và quy mô đủ lớn từ quân đội để tạo động lực thực sự cho toàn bộ chuỗi cung ứng công nghiệp phụ trợ.