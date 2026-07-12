Pháp nhận cú hích lớn: Mbappe và Tchouameni sẵn sàng cho đại chiến Tây Ban Nha Kylian Mbappe và Aurelien Tchouameni kịp bình phục chấn thương, củng cố đội hình tuyển Pháp trước màn đối đầu rực lửa với Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.

Đội tuyển Pháp đang đứng trước cơ hội lớn để tiến gần hơn tới vinh quang khi những quân bài quan trọng nhất trong sơ đồ của huấn luyện viên Didier Deschamps đều đã sẵn sàng cho trận bán kết World Cup 2026. Sau những giây phút lo âu về tình hình nhân sự, "Les Bleus" đã có thể thở phào nhẹ nhõm với những thông tin tích cực từ bộ phận y tế.

Kylian Mbappe và Aurelien Tchouameni có thể ra sân ở trận đấu với Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images

Sự trở lại của "đầu tàu" Kylian Mbappe

Mối lo ngại về một chấn thương nghiêm trọng của Kylian Mbappe đã chính thức được gỡ bỏ sau chiến thắng 2-0 trước Morocco tại vòng tứ kết. Ở trận đấu đó, ngôi sao 27 tuổi đã khiến người hâm mộ thót tim khi phải rời sân nhường chỗ cho Jean-Philippe Mateta ở phút thứ 77. Hình ảnh các nhân viên y tế chườm đá vào vùng mu bàn chân phải của tiền đạo này ngay trên băng ghế dự bị đã dấy lên nhiều hoài nghi về khả năng góp mặt của anh ở vòng đấu tiếp theo.

Tuy nhiên, các kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy đây chỉ là một vết bầm tím nhẹ. Nếu không có diễn biến bất thường nào trong các buổi tập tới, Mbappe chắc chắn sẽ dẫn dắt hàng công của Pháp trong cuộc đối đầu sinh tử với Tây Ban Nha. Sự hiện diện của tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn với tốc độ và khả năng dứt điểm thượng thừa, mà còn là điểm tựa tinh thần không thể thay thế cho các đồng đội.

Mảnh ghép tuyến giữa: Tchouameni tái xuất

Bên cạnh Mbappe, sự trở lại của Aurelien Tchouameni mang ý nghĩa sống còn đối với cấu trúc phòng ngự từ xa của đội tuyển Pháp. Tiền vệ này đã vắng mặt trong trận tứ kết do gặp vấn đề ở cơ khép háng, một tổn thất khiến HLV Deschamps phải đau đầu tính toán phương án thay thế.

Theo lộ trình hồi phục, Tchouameni cần 5 ngày để hoàn toàn đạt trạng thái lý tưởng. Thời gian này vừa đủ để anh quay trở lại tập luyện cường độ cao và sẵn sàng ra sân ngay từ đầu. Sự tái xuất của ngôi sao Real Madrid đồng nghĩa với việc Manu Kone sẽ phải trở lại băng ghế dự bị. Dù tiền vệ của AS Roma đã có màn trình diễn ấn tượng trong thời gian thay thế đàn anh, nhưng kinh nghiệm và khả năng điều tiết nhịp độ của Tchouameni vẫn là ưu tiên hàng đầu trong một trận cầu có tính chất quan trọng như bán kết World Cup.

Thử thách cực đại từ Tây Ban Nha

Đối thủ của Pháp, đội tuyển Tây Ban Nha, đang thể hiện một phong độ cực kỳ ổn định. "La Roja" đã giành quyền vào bán kết sau khi đánh bại Bỉ với tỷ số 2-1, trong đó bàn thắng quyết định của Mikel Merino đã khẳng định bản lĩnh của đội bóng xứ đấu bò. Cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha được xem là trận "chung kết sớm" của giải đấu, nơi bản sắc thực dụng của Deschamps sẽ đối đầu với lối chơi kiểm soát bóng tinh tế của đối thủ.

Trận bán kết giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 15/7 (theo giờ Việt Nam). Với đội hình gần như mạnh nhất, người hâm mộ bóng đá Pháp đang kỳ vọng vào một màn trình diễn bùng nổ để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.